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Ветерани війни вимагають зупинити приватизацію державного підприємства "Дніпро.протез". ВIДЕО

Ветерани війни звернулись до влади з вимогою зупинити приватизацію державного підприємства "Дніпро.протез", у якому вони проходять протезування та реабілітацію.

Відповідне відео опубліковано у соціальних мережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми військовослужбовці і ветерани України. Зараз проходимо протезування та реабілітацію у державному підприємстві "Дніпро.протез".

Зараз процес протезування для військовослужбовців закріплений державними гарантіями. Але підприємство виставили на продаж, і після продажу воно перейде у приватну власність. Чи зможуть після цього захасники України отримувати допомогу у протезуванні, а найголовніше якісні послуги, які наразі доступні, невідомо. 

Тому ми звертаїмось до представників влади з вимогою, щоб протезне підприємство залишалось у державній власності, та у діючому складі спеціалістів та керівництва", - ідеться у зверненні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова Фонду держмайна пояснив розпродаж державних виробників протезів

Автор: 

ветерани (1082) приватизація (1681) протез (98)


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Топ коментарі
+8
Для влади війна війною, а привласнення державної власності за графіком. Та ще й напередодні очікуваної західної допомоги на протезування і реабілітацію. Бариги і мародери на крові!
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28.06.2024 19:07
+6
Може "капіталіст" сам створить своє підприємство? Чи знову усе за копійки потрібним людишкам?
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28.06.2024 19:07
+6
А це нормально, що поранені ветерани часом без кінцівок получали 800 грн на міс. від держави !? Карл, 800 грн !!! Як це назвати ?? І вони дувуються, що люди не хочуть іти служити... Цинічні виродки !
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28.06.2024 20:19
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Може вони ще й проти капіталізму???
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28.06.2024 18:47 Відповісти
Може "капіталіст" сам створить своє підприємство? Чи знову усе за копійки потрібним людишкам?
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28.06.2024 19:07 Відповісти
Начхати їм на ветеранів та калік, тут великими грішми запахло, от і закрутилися свої людішки. І,таки, викрутять.
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28.06.2024 19:37 Відповісти
Всі рахунки казнокрадів всіх часів мають бути заарештовані всіма країнами партнерами
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28.06.2024 21:37 Відповісти
Для влади війна війною, а привласнення державної власності за графіком. Та ще й напередодні очікуваної західної допомоги на протезування і реабілітацію. Бариги і мародери на крові!
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28.06.2024 19:07 Відповісти
Ось як ОПа 🤡 переносить війну в середену держави ...це актуальне питання для ветеранів , зелені будуть наживатися на воїнах ...з рівням неприхованої корупці ,такій приватизації не довіряють , потім відповідальності х* р доб'єшся ...от вам і великі можливості для зелених ,в першу чергу, нажива на війні
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28.06.2024 19:08 Відповісти
Цікаво - у день Конституції скільки українців помітили, що
1. Конституція України є скасованою з 2019 - розпуском "новообраним Президентом" (у парламентсько-президентській країні !) - Верховної Ради?
2. Що повноваження "Президента України" виконує "друг"- це як його назвав Зеленський для доступу на фотосесію на саміті в Швейцарії - Єрмак?
3. Що термін повноважень "Президента України" є 5 років, а далі - по статті 5 Конституції - ми маємо узурпацію влади?
4. Що Республіка (що була по Конституції) перетворилася на монархію "а-ля рф"?
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28.06.2024 19:16 Відповісти
Відповідно до конституції держава повинна забезпечувати права і свободи своїх громадян, мати монополію на силу, поліція, армія все інше має бути приватною, а в нас все навпаки, волонтери забезпечують безпеку, держава протезує
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28.06.2024 22:15 Відповісти
Протезування (у воюючій країні)- золота жила........
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28.06.2024 19:42 Відповісти
А це нормально, що поранені ветерани часом без кінцівок получали 800 грн на міс. від держави !? Карл, 800 грн !!! Як це назвати ?? І вони дувуються, що люди не хочуть іти служити... Цинічні виродки !
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28.06.2024 20:19 Відповісти
 
 