Ветерани війни вимагають зупинити приватизацію державного підприємства "Дніпро.протез". ВIДЕО

Ветерани війни звернулись до влади з вимогою зупинити приватизацію державного підприємства "Дніпро.протез", у якому вони проходять протезування та реабілітацію.

Відповідне відео опубліковано у соціальних мережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми військовослужбовці і ветерани України. Зараз проходимо протезування та реабілітацію у державному підприємстві "Дніпро.протез".

Зараз процес протезування для військовослужбовців закріплений державними гарантіями. Але підприємство виставили на продаж, і після продажу воно перейде у приватну власність. Чи зможуть після цього захасники України отримувати допомогу у протезуванні, а найголовніше якісні послуги, які наразі доступні, невідомо.

Тому ми звертаїмось до представників влади з вимогою, щоб протезне підприємство залишалось у державній власності, та у діючому складі спеціалістів та керівництва", - ідеться у зверненні.

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