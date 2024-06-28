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Ветераны войны требуют остановить приватизацию государственного предприятия "Днепр.протез". ВИДЕО

Ветераны войны обратились к власти с требованием остановить приватизацию государственного предприятия "Днепр.протез", в котором они проходят протезирование и реабилитацию.

Соответствующее видео опубликовано в социальных сетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы военнослужащие и ветераны Украины. Сейчас проходим протезирование и реабилитацию в государственном предприятии "Днепр.протез".

Сейчас процесс протезирования для военнослужащих закреплен государственными гарантиями. Но предприятие выставили на продажу, и после продажи оно перейдет в частную собственность. Смогут ли после этого защитники Украины получать помощь в протезировании, а самое главное качественные услуги, которые сейчас доступны, неизвестно.

Поэтому мы обращаемся к представителям власти с требованием, чтобы протезное предприятие оставалось в государственной собственности, и в действующем составе специалистов и руководства", - говорится в обращении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Фонда госимущества объяснил распродажу государственных производителей протезов

Автор: 

ветераны (1115) приватизация (1043) протез (68)


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Топ комментарии
+8
Для влади війна війною, а привласнення державної власності за графіком. Та ще й напередодні очікуваної західної допомоги на протезування і реабілітацію. Бариги і мародери на крові!
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28.06.2024 19:07
+6
Може "капіталіст" сам створить своє підприємство? Чи знову усе за копійки потрібним людишкам?
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28.06.2024 19:07
+6
А це нормально, що поранені ветерани часом без кінцівок получали 800 грн на міс. від держави !? Карл, 800 грн !!! Як це назвати ?? І вони дувуються, що люди не хочуть іти служити... Цинічні виродки !
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28.06.2024 20:19
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Може вони ще й проти капіталізму???
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28.06.2024 18:47 Ответить
Може "капіталіст" сам створить своє підприємство? Чи знову усе за копійки потрібним людишкам?
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28.06.2024 19:07 Ответить
Начхати їм на ветеранів та калік, тут великими грішми запахло, от і закрутилися свої людішки. І,таки, викрутять.
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28.06.2024 19:37 Ответить
Всі рахунки казнокрадів всіх часів мають бути заарештовані всіма країнами партнерами
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28.06.2024 21:37 Ответить
Для влади війна війною, а привласнення державної власності за графіком. Та ще й напередодні очікуваної західної допомоги на протезування і реабілітацію. Бариги і мародери на крові!
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28.06.2024 19:07 Ответить
Ось як ОПа 🤡 переносить війну в середену держави ...це актуальне питання для ветеранів , зелені будуть наживатися на воїнах ...з рівням неприхованої корупці ,такій приватизації не довіряють , потім відповідальності х* р доб'єшся ...от вам і великі можливості для зелених ,в першу чергу, нажива на війні
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28.06.2024 19:08 Ответить
Цікаво - у день Конституції скільки українців помітили, що
1. Конституція України є скасованою з 2019 - розпуском "новообраним Президентом" (у парламентсько-президентській країні !) - Верховної Ради?
2. Що повноваження "Президента України" виконує "друг"- це як його назвав Зеленський для доступу на фотосесію на саміті в Швейцарії - Єрмак?
3. Що термін повноважень "Президента України" є 5 років, а далі - по статті 5 Конституції - ми маємо узурпацію влади?
4. Що Республіка (що була по Конституції) перетворилася на монархію "а-ля рф"?
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28.06.2024 19:16 Ответить
Відповідно до конституції держава повинна забезпечувати права і свободи своїх громадян, мати монополію на силу, поліція, армія все інше має бути приватною, а в нас все навпаки, волонтери забезпечують безпеку, держава протезує
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28.06.2024 22:15 Ответить
Протезування (у воюючій країні)- золота жила........
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28.06.2024 19:42 Ответить
А це нормально, що поранені ветерани часом без кінцівок получали 800 грн на міс. від держави !? Карл, 800 грн !!! Як це назвати ?? І вони дувуються, що люди не хочуть іти служити... Цинічні виродки !
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28.06.2024 20:19 Ответить
 
 