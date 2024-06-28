Ветераны войны требуют остановить приватизацию государственного предприятия "Днепр.протез". ВИДЕО
Ветераны войны обратились к власти с требованием остановить приватизацию государственного предприятия "Днепр.протез", в котором они проходят протезирование и реабилитацию.
Соответствующее видео опубликовано в социальных сетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы военнослужащие и ветераны Украины. Сейчас проходим протезирование и реабилитацию в государственном предприятии "Днепр.протез".
Сейчас процесс протезирования для военнослужащих закреплен государственными гарантиями. Но предприятие выставили на продажу, и после продажи оно перейдет в частную собственность. Смогут ли после этого защитники Украины получать помощь в протезировании, а самое главное качественные услуги, которые сейчас доступны, неизвестно.
Поэтому мы обращаемся к представителям власти с требованием, чтобы протезное предприятие оставалось в государственной собственности, и в действующем составе специалистов и руководства", - говорится в обращении.
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