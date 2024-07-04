КГГА об использовании детей-сирот для выезда за границу родственников столичных чиновников: Информация Лубинца основывается на предположениях

Информация, опубликованная уполномоченным Верховной рады по правам человека Дмитрием Лубинцом в официальных источниках, основывается на предположениях и не подтверждается конкретными фактами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Службы по делам детей и семьи КГГА.

Эвакуация в начале войны

Там напомнили, что 24 февраля 2022 года большинство центральных органов исполнительной власти выехали из Киева, а перед столицей встала задача принять решение об эвакуации детей, в частности, - воспитанников центров социально-психологической реабилитации, непосредственную ответственность за которых несет государство.

В органе утверждают, что в марте 2022 года не было четкого механизма эвакуации детей.

Ни Министерство социальной политики, ни Национальная сервисная служба, ни офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека не предоставляли никаких указаний и рекомендаций относительно порядка дальнейших действий и способов эвакуации детей-сирот! В начале полномасштабного вторжения с помощью Службы по делам детей и семьи, при поддержке местных властей, эвакуировано в безопасные условия около 1500 детей-сирот. В составе эвакуационной группы из центров социально-психологической реабилитации детей Киева выехали в Германию 67 детей, сейчас продолжают находиться в эвакуации 30. Остальные дети устроены в семейные формы воспитания", - говорится в заявлении.

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В КГГА отметили, что местные власти, без помощи государственных органов и центральных чиновников, договорились с правительством Германии об эвакуации детей в город Вупперталь, Северный Рейн - Вестфалия.

Детей не могли эвакуировать без профессионального сопровождения

"Именно поэтому была сформирована группа сопровождающих лиц (психологи, воспитатели, социальные работники, помощники воспитателей, медики), которые имели опыт работы в детских коллективах и имели желание и навыки для сопровождения группы детей в эвакуацию", - рассказали в КГГА.

В Службе заверили, что вопрос содержания и воспитания детей в Германии находился и находится на личном контроле главы города Вупперталь и Киевского городского головы.

"Вопрос Уполномоченного Верховной Рады по правам человека - "где дети?" - звучит от чиновника такого уровня абсолютно непрофессионально, поскольку во время мониторинговых визитов представителям Офиса омбудсмена беспрепятственно предоставлялась информация обо всех без исключения детях, которые находились или продолжают находиться в эвакуации! Представители учреждения, которое приняло наших детей, крайне возмущены некомпетентным и пренебрежительным поведением представителей мониторинговой группы и отсутствием уважения к правительству Германии, которое более 2 лет содержит наших детей! Тезис о схеме для выезда за границу и уклонение родственников чиновников - абсолютно манипулятивный и необоснованный", - резюмировали в Службе по делам детей и семьи.

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Напомним, ранее Киевская городская прокуратура заявила об открытии уголовного производства.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в Офис Генпрокурора, Нацполицию, Минсоцполитики, Нацсоцсервисную службу, КГГА с призывом проверить информацию о незаконном выезде за границу лиц в марте 2022 года под предлогом сопровождения детей-сирот во время эвакуации в Германию.