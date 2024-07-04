РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12431 посетитель онлайн
Новости
2 199 11

КГГА об использовании детей-сирот для выезда за границу родственников столичных чиновников: Информация Лубинца основывается на предположениях

КМДА про використання дітей-сиріт для виїзду за кордон

Информация, опубликованная уполномоченным Верховной рады по правам человека Дмитрием Лубинцом в официальных источниках, основывается на предположениях и не подтверждается конкретными фактами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Службы по делам детей и семьи КГГА.

Эвакуация в начале войны

Там напомнили, что 24 февраля 2022 года большинство центральных органов исполнительной власти выехали из Киева, а перед столицей встала задача принять решение об эвакуации детей, в частности, - воспитанников центров социально-психологической реабилитации, непосредственную ответственность за которых несет государство.

В органе утверждают, что в марте 2022 года не было четкого механизма эвакуации детей.

Ни Министерство социальной политики, ни Национальная сервисная служба, ни офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека не предоставляли никаких указаний и рекомендаций относительно порядка дальнейших действий и способов эвакуации детей-сирот! В начале полномасштабного вторжения с помощью Службы по делам детей и семьи, при поддержке местных властей, эвакуировано в безопасные условия около 1500 детей-сирот. В составе эвакуационной группы из центров социально-психологической реабилитации детей Киева выехали в Германию 67 детей, сейчас продолжают находиться в эвакуации 30. Остальные дети устроены в семейные формы воспитания", - говорится в заявлении.

Читайте также: Родственники столичных чиновников могли выехать из Украины под прикрытием эвакуации детей-сирот: Прокуратура начала производство

В КГГА отметили, что местные власти, без помощи государственных органов и центральных чиновников, договорились с правительством Германии об эвакуации детей в город Вупперталь, Северный Рейн - Вестфалия.

Детей не могли эвакуировать без профессионального сопровождения

"Именно поэтому была сформирована группа сопровождающих лиц (психологи, воспитатели, социальные работники, помощники воспитателей, медики), которые имели опыт работы в детских коллективах и имели желание и навыки для сопровождения группы детей в эвакуацию", - рассказали в КГГА.

В Службе заверили, что вопрос содержания и воспитания детей в Германии находился и находится на личном контроле главы города Вупперталь и Киевского городского головы.

"Вопрос Уполномоченного Верховной Рады по правам человека - "где дети?" - звучит от чиновника такого уровня абсолютно непрофессионально, поскольку во время мониторинговых визитов представителям Офиса омбудсмена беспрепятственно предоставлялась информация обо всех без исключения детях, которые находились или продолжают находиться в эвакуации! Представители учреждения, которое приняло наших детей, крайне возмущены некомпетентным и пренебрежительным поведением представителей мониторинговой группы и отсутствием уважения к правительству Германии, которое более 2 лет содержит наших детей! Тезис о схеме для выезда за границу и уклонение родственников чиновников - абсолютно манипулятивный и необоснованный", - резюмировали в Службе по делам детей и семьи.

Читайте также: Известно о почти 20 тыс. депортированных или принудительно перемещенных россиянами украинских детей, - Лубинец

Напомним, ранее Киевская городская прокуратура заявила об открытии уголовного производства.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в Офис Генпрокурора, Нацполицию, Минсоцполитики, Нацсоцсервисную службу, КГГА с призывом проверить информацию о незаконном выезде за границу лиц в марте 2022 года под предлогом сопровождения детей-сирот во время эвакуации в Германию.

Автор: 

дети (6574) КГГА (2989) Киев (25673) Лубинец Дмитрий (482)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Звісно на припущеннях. За руку ж не зловили і до стінки не поставили. Нажаль.
показать весь комментарий
04.07.2024 13:39 Ответить
+2
Не вірю,іпсо
))))))
показать весь комментарий
04.07.2024 13:44 Ответить
+2
Пусть Лубенец назовет фамилии этих родичей,а Кличко продемонстрирует,что они сейчас в Украине,все просто,если это правда.
показать весь комментарий
04.07.2024 13:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Звісно на припущеннях. За руку ж не зловили і до стінки не поставили. Нажаль.
показать весь комментарий
04.07.2024 13:39 Ответить
Не вірю,іпсо
))))))
показать весь комментарий
04.07.2024 13:44 Ответить
"Саме тому була сформована група супроводжуючих осіб (психологи, вихователі, соціальні працівники, помічники вихователів, медики), які мали досвід роботи в дитячих колективах та мали бажання і навички для супроводу групи дітей в евакуацію", - пояснили в КМДА, просто напишіть скільки виїхало разом з вихованцями.
показать весь комментарий
04.07.2024 13:51 Ответить
І скільки з них - саме чоловіки...
показать весь комментарий
04.07.2024 14:13 Ответить
Пусть Лубенец назовет фамилии этих родичей,а Кличко продемонстрирует,что они сейчас в Украине,все просто,если это правда.
показать весь комментарий
04.07.2024 13:54 Ответить
я так розумію що підставні вихователі розчинились в Німеччині одразу ж післі перетину кордону та сидять на німецькому соціалі? і педаля , як завжди, не в тємє?
показать весь комментарий
04.07.2024 14:00 Ответить
Привлечь. За клевету на людей, у которых 100%ная совесть. В смысле: не была в употреблении.
показать весь комментарий
04.07.2024 14:09 Ответить
как может быть выезд за кордон незаконным, если в марте 22-го можно было ездить без проблем, не было ограничений. а где сам то был этот Лубинец, чем занимался, почему детьми начал только сейчас, в марте 22-го наверное некогда было, вот только дошёл до этого. ****** зеленые, ******* уже совсем
показать весь комментарий
04.07.2024 14:14 Ответить
Цікавий той Лубінець. Для дослідження психології. Завжди Уповноважений ВР з прав людини "ганяв" владу і обирався з числа опозиції. Цей же владу лиже і ганяє опозицію. Тобто виходить, що в Україні пригнічують права влади злісні опозиціонери? І ще:а ці діти зі супроводжуючими через Тису втікали, чи таки виїздили через офіційні пункти пропуску? А тими пунктами теж КМДА керує? 🤔
показать весь комментарий
04.07.2024 14:35 Ответить
Будем ждать результаты проверки...
показать весь комментарий
04.07.2024 14:45 Ответить
Що там з перевіркою літньо-зимових курток для армії? Які результати перевірки?
показать весь комментарий
04.07.2024 16:30 Ответить
 
 