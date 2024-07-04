КМДА про використання дітей-сиріт для виїзду за кордон родичів столичних чиновників: Інформація Лубінця ґрунтується на припущеннях

Інформація, опублікована уповноваженим Верховної ради з прав людини Дмитром Лубінцем в офіційних джерелах, ґрунтується на припущеннях і не підтверджується конкретними фактами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Служби у справах дітей та сім’ї КМДА.

Евакуація на початку війни

Там нагадали, що 24 лютого 2022 року більшість центральних органів виконавчої влади виїхали з Києва, а перед столицею постала задача ухвалити рішення про евакуацію дітей, зокрема, вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації та безпосередню відповідальність за яких несе держава.

В органі стверджують, що у березні 2022 року не було чіткого механізму евакуації дітей.

Ні Міністерство соціальної політики, ні Національна сервісна служба, ні офіс Уповноваженого Верховної ради з прав людини не надавали жодних вказівок і рекомендацій щодо порядку подальших дій та способів евакуації дітей-сиріт! На початку повномасштабного вторгнення за допомогою Служби у справах дітей та сім’ї, за підтримки місцевої влади, евакуйовано в безпечні умови близько 1500 дітей-сиріт. У складі евакуаційної групи з центрів соціально-психологічної реабілітації дітей Києва виїхали в Німеччину 67 дітей, наразі продовжують перебувати в евакуації 30. Решта дітей влаштовані в сімейні форми виховання", - йдеться у заві.

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У КМДА зазначили, що місцева влада, без допомоги державних органів і центральних посадовців, домовилася з урядом Німеччини про евакуацію дітей до міста Вупперталь, Північний Рейн – Вестфалія.

Дітей не могли евакуювати без професійного супроводу

"Саме тому була сформована група супроводжуючих осіб (психологи, вихователі, соціальні працівники, помічники вихователів, медики), які мали досвід роботи в дитячих колективах та мали бажання і навички для супроводу групи дітей в евакуацію", - пояснили в КМДА.

У Службі запевнили, що питання утримання і виховання дітей в Німеччині перебувало і перебуває на особистому контролі очільника міста Вупперталь та київського міського голови.

"Питання Уповноваженого Верховної ради з прав людини "де діти?" звучить від посадовця такого рівня абсолютно непрофесійно, адже під час моніторингових візитів представникам офісу омбудсмена безперешкодно надана інформація про всіх без винятку дітей, які перебували або продовжують перебувати в евакуації! Представники установи, яка прийняла наших дітей, вкрай обурені некомпетентною та зверхньою поведінкою представників моніторингової групи та відсутністю поваги до Уряду Німеччини, який понад 2 роки утримує наших дітей! Теза про схему для виїзду за кордон та ухиляння родичів чиновників абсолютно маніпулятивна та необґрунтована", – резюмували в Службі у справах дітей та сім’ї.

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Нагадаємо, раніше Київська міська прокуратура заявила про відкриття кримінального провадження.

Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до Офісу Генпрокурора, Нацполіції, Мінсоцполітики, Нацсоцсервісної служби, КМДА із закликом перевірити інформацію про незаконний виїзд за кордон осіб у березні 2022 року під приводом супроводу дітей-сиріт під час евакуації до Німеччини.