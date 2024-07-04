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Новини
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КМДА про використання дітей-сиріт для виїзду за кордон родичів столичних чиновників: Інформація Лубінця ґрунтується на припущеннях

КМДА про використання дітей-сиріт для виїзду за кордон

Інформація, опублікована уповноваженим Верховної ради з прав людини Дмитром Лубінцем в офіційних джерелах, ґрунтується на припущеннях і не підтверджується конкретними фактами. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Служби у справах дітей та сім’ї КМДА.

Евакуація на початку війни

Там нагадали, що  24 лютого 2022 року більшість центральних органів виконавчої влади виїхали з Києва, а перед столицею постала задача ухвалити рішення про евакуацію дітей, зокрема, вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації та безпосередню відповідальність за яких несе держава.

В органі стверджують, що у березні 2022 року не було чіткого механізму евакуації дітей.

Ні Міністерство соціальної політики, ні Національна сервісна служба, ні офіс Уповноваженого Верховної ради з прав людини не надавали жодних вказівок і рекомендацій щодо порядку подальших дій та способів евакуації дітей-сиріт! На початку повномасштабного вторгнення за допомогою Служби у справах дітей та сім’ї, за підтримки місцевої влади, евакуйовано в безпечні умови близько 1500 дітей-сиріт. У складі евакуаційної групи з центрів соціально-психологічної реабілітації дітей Києва виїхали в Німеччину 67 дітей, наразі продовжують перебувати в евакуації 30. Решта дітей влаштовані в сімейні форми виховання", - йдеться у заві. 

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У КМДА зазначили, що місцева влада, без допомоги державних органів і центральних посадовців, домовилася з урядом Німеччини про евакуацію дітей до міста Вупперталь, Північний Рейн – Вестфалія. 

Дітей не могли евакуювати без професійного супроводу

"Саме тому була сформована група супроводжуючих осіб (психологи, вихователі, соціальні працівники, помічники вихователів, медики), які мали досвід роботи в дитячих колективах та мали бажання і навички для супроводу групи дітей в евакуацію", - пояснили в КМДА. 

У Службі запевнили, що питання утримання і виховання дітей в Німеччині перебувало і перебуває на особистому контролі очільника міста Вупперталь та київського міського голови.

"Питання Уповноваженого Верховної ради з прав людини "де діти?" звучить від посадовця такого рівня абсолютно непрофесійно, адже під час моніторингових візитів представникам офісу омбудсмена безперешкодно надана інформація про всіх без винятку дітей, які перебували або продовжують перебувати в евакуації! Представники установи, яка прийняла наших дітей, вкрай обурені некомпетентною та зверхньою поведінкою представників моніторингової групи та відсутністю поваги до Уряду Німеччини, який понад 2 роки утримує наших дітей! Теза про схему для виїзду за кордон та ухиляння родичів чиновників абсолютно маніпулятивна та необґрунтована", – резюмували в Службі у справах дітей та сім’ї.

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Нагадаємо, раніше Київська міська прокуратура заявила про відкриття кримінального провадження.

Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до Офісу Генпрокурора, Нацполіції, Мінсоцполітики, Нацсоцсервісної служби, КМДА із закликом перевірити інформацію про незаконний виїзд за кордон осіб у березні 2022 року під приводом супроводу дітей-сиріт під час евакуації до Німеччини.

Автор: 

діти (5144) КМДА (2379) Київ (19643) Лубінець Дмитро (616)


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Топ коментарі
+4
Звісно на припущеннях. За руку ж не зловили і до стінки не поставили. Нажаль.
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04.07.2024 13:39 Відповісти
+2
Не вірю,іпсо
))))))
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04.07.2024 13:44 Відповісти
+2
Пусть Лубенец назовет фамилии этих родичей,а Кличко продемонстрирует,что они сейчас в Украине,все просто,если это правда.
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04.07.2024 13:54 Відповісти
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Звісно на припущеннях. За руку ж не зловили і до стінки не поставили. Нажаль.
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04.07.2024 13:39 Відповісти
Не вірю,іпсо
))))))
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04.07.2024 13:44 Відповісти
"Саме тому була сформована група супроводжуючих осіб (психологи, вихователі, соціальні працівники, помічники вихователів, медики), які мали досвід роботи в дитячих колективах та мали бажання і навички для супроводу групи дітей в евакуацію", - пояснили в КМДА, просто напишіть скільки виїхало разом з вихованцями.
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04.07.2024 13:51 Відповісти
І скільки з них - саме чоловіки...
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04.07.2024 14:13 Відповісти
Пусть Лубенец назовет фамилии этих родичей,а Кличко продемонстрирует,что они сейчас в Украине,все просто,если это правда.
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04.07.2024 13:54 Відповісти
я так розумію що підставні вихователі розчинились в Німеччині одразу ж післі перетину кордону та сидять на німецькому соціалі? і педаля , як завжди, не в тємє?
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04.07.2024 14:00 Відповісти
Привлечь. За клевету на людей, у которых 100%ная совесть. В смысле: не была в употреблении.
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04.07.2024 14:09 Відповісти
как может быть выезд за кордон незаконным, если в марте 22-го можно было ездить без проблем, не было ограничений. а где сам то был этот Лубинец, чем занимался, почему детьми начал только сейчас, в марте 22-го наверное некогда было, вот только дошёл до этого. ****** зеленые, ******* уже совсем
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04.07.2024 14:14 Відповісти
Цікавий той Лубінець. Для дослідження психології. Завжди Уповноважений ВР з прав людини "ганяв" владу і обирався з числа опозиції. Цей же владу лиже і ганяє опозицію. Тобто виходить, що в Україні пригнічують права влади злісні опозиціонери? І ще:а ці діти зі супроводжуючими через Тису втікали, чи таки виїздили через офіційні пункти пропуску? А тими пунктами теж КМДА керує? 🤔
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04.07.2024 14:35 Відповісти
Будем ждать результаты проверки...
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04.07.2024 14:45 Відповісти
Що там з перевіркою літньо-зимових курток для армії? Які результати перевірки?
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04.07.2024 16:30 Відповісти
 
 