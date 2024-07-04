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Ситуация с пенсионным обеспечением критическая, ресурса для повышения пенсий не хватает, – Жолнович

оксана,жолнович

Из-за выезда большого количества украинцев за границу количество плательщиков Единого социального взноса в Украине уже меньше, чем количество пенсионеров. Поэтому у государства не хватает ресурса для увеличения выплат.

Об этом министр социальной политики Оксана Жолнович заявила во время мероприятия "Защита социальных прав во время войны в Украине" в Вильнюсе, видеозапись которого обнародовал Офис Совета Европы в Украине.

"Из-за уменьшения количества людей, так как большое количество их либо воюет, либо выехали, чтобы спасти свою жизнь, мы потеряем возможность для социальной защиты граждан. У нас не хватает ресурса, чтобы поддержать или увеличить пенсии для наших пенсионеров, и сегодня практически все они на грани бедности. Да, у нас возросла бедность", – сказала Жолнович.

Глава Минсоцполитики уточнила, что сейчас плательщиков Единого социального взноса в Украине уже меньше, чем пенсионеров.

"У нас сегодня критическая ситуация с пенсионным обеспечением, так как 9,5 млн. человек платят ЕСВ, а 11 млн. пенсионеров пенсию получают... Это очень неблагоприятное соотношение для того, чтобы усиливать социальную защиту в солидарной пенсионной системе, для наших граждан", – объяснила Жолнович.

В то же время, она анонсировала изменения в законодательство, которые должны сделать более справедливыми пенсии для тех пенсионеров, которым они были назначены относительно давно.

По словам Жолнович, это - первая часть большой реформы, которая должна объединить все социальные выплаты в единый Социальный кодекс. Второй частью реформы должно стать введение накопительного уровня пенсионной системы.

"Мы должны дать возможность нашим гражданам, которые сегодня работают, создать собственные сбережения для того, чтобы иметь возможность обеспечить себя на пенсии в будущем. Кроме того, как показывает практика других стран, такие накопления - еще и очень хороший внутренний инвестиционный ресурс, который нам нужен для восстановления", – добавила Жолнович.

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Как сообщалось, одобренная 28 июня Кабмином Бюджетная декларация на 2025-2027 годы, которая должна стать основой подготовки госбюджета на следующий год, также предусматривает ежегодное повышение налоговых поступлений, уменьшение внешней помощи и восстановление Дорожного фонда, из которого финансируется ремонт и строительство дорог.

В то же время, Бюджетная декларация на 2025-2027 годы предусматривает отказ от повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

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Скільки я себе памʼятаю, то у вас як справа торкається пенсій старим людям, так завжди «ситуація критична». Заберіть у деяких обормотів частину платні і буде вам чим сплачувати старим пенсії. А то дехто жирують наприклад у ВРУ, судах і прокуратурах, чиновники у міністерствах і т.д. А моя мати пенсію менше 3-х отримує. Ганьба!
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04.07.2024 14:56 Ответить
Тогда придется отменять !
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04.07.2024 15:00 Ответить
На повышение зарплаты помощникам нардепов деньги есть. А на пенсии нет.
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04.07.2024 15:47 Ответить
Пенс Фонд и нафиг не нужен. Это огромный воровской бюрократический аппарат с кучей дорогущей недвижимости и бездонная кормушка. Никакой порочной солидарной системы. На каждого гражданина личный пенссчет в госбанке и на него все отчисления! Вот и все. Честно и прозрачно. Всем все видно.
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05.07.2024 02:42 Ответить
А чи враховуються пенси з окупованих територій, що отримали рашпаспорти.?Там їх чимала кількість. Щось каламутить цей фонд
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05.07.2024 11:08 Ответить
 
 