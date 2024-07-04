Ситуация с пенсионным обеспечением критическая, ресурса для повышения пенсий не хватает, – Жолнович

Из-за выезда большого количества украинцев за границу количество плательщиков Единого социального взноса в Украине уже меньше, чем количество пенсионеров. Поэтому у государства не хватает ресурса для увеличения выплат.

Об этом министр социальной политики Оксана Жолнович заявила во время мероприятия "Защита социальных прав во время войны в Украине" в Вильнюсе, видеозапись которого обнародовал Офис Совета Европы в Украине.

"Из-за уменьшения количества людей, так как большое количество их либо воюет, либо выехали, чтобы спасти свою жизнь, мы потеряем возможность для социальной защиты граждан. У нас не хватает ресурса, чтобы поддержать или увеличить пенсии для наших пенсионеров, и сегодня практически все они на грани бедности. Да, у нас возросла бедность", – сказала Жолнович.

Глава Минсоцполитики уточнила, что сейчас плательщиков Единого социального взноса в Украине уже меньше, чем пенсионеров.

"У нас сегодня критическая ситуация с пенсионным обеспечением, так как 9,5 млн. человек платят ЕСВ, а 11 млн. пенсионеров пенсию получают... Это очень неблагоприятное соотношение для того, чтобы усиливать социальную защиту в солидарной пенсионной системе, для наших граждан", – объяснила Жолнович.

В то же время, она анонсировала изменения в законодательство, которые должны сделать более справедливыми пенсии для тех пенсионеров, которым они были назначены относительно давно.

По словам Жолнович, это - первая часть большой реформы, которая должна объединить все социальные выплаты в единый Социальный кодекс. Второй частью реформы должно стать введение накопительного уровня пенсионной системы.

"Мы должны дать возможность нашим гражданам, которые сегодня работают, создать собственные сбережения для того, чтобы иметь возможность обеспечить себя на пенсии в будущем. Кроме того, как показывает практика других стран, такие накопления - еще и очень хороший внутренний инвестиционный ресурс, который нам нужен для восстановления", – добавила Жолнович.

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В то же время, Бюджетная декларация на 2025-2027 годы предусматривает отказ от повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума.