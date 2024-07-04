Количество забронированных военнообязанных мужчин составляет 565 тысяч, - "слуга народа" Наталуха

Сейчас в Украине забронировано 565 тысяч мужчин, однако "эта цифра чрезвычайно динамична". Более 11 млн мужчин от 25 до 60 лет потенциально подлежат мобилизации.

Об этом заявил председатель комитета ВР по вопросам экономического развития, "слуга народа" Дмитрий Наталуха в интервью "Громадському радіо", передает Цензор.НЕТ.

"Последние цифры по бронированию говорят о том, что забронированных у нас есть чуть меньше 600 тысяч мужчин. Кажется, 565 тысяч. Эта цифра чрезвычайно динамична, и показатель может очень резко прыгать", - отметил он.

По его словам, остается открытым вопрос, сколько из 11,1 миллиона военнообязанных.

"Потому что системное обновление данных происходит вот у нас на глазах буквально. Финальную цифру не знает никто по состоянию на сейчас. Конечно, что военные знают больше, чем мы, и Генштаб и Минобороны, это очевидно. Но нельзя сказать, что где-то есть эта цифра, ее можно пойти посмотреть", - пояснил он.

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Наталуха отметил, что из этих 11,1 миллиона до 1,5 млн могут иметь инвалидность, "хотя полноценной статистики, к сожалению, у нас в стране никто не ведет".

Также народный депутат рассказал, что сейчас количество официально трудоустроенных мужчин мобилизационного возраста составляет 2 миллиона 620 тысяч.