Количество забронированных военнообязанных мужчин составляет 565 тысяч, - "слуга народа" Наталуха
Сейчас в Украине забронировано 565 тысяч мужчин, однако "эта цифра чрезвычайно динамична". Более 11 млн мужчин от 25 до 60 лет потенциально подлежат мобилизации.
Об этом заявил председатель комитета ВР по вопросам экономического развития, "слуга народа" Дмитрий Наталуха в интервью "Громадському радіо", передает Цензор.НЕТ.
"Последние цифры по бронированию говорят о том, что забронированных у нас есть чуть меньше 600 тысяч мужчин. Кажется, 565 тысяч. Эта цифра чрезвычайно динамична, и показатель может очень резко прыгать", - отметил он.
По его словам, остается открытым вопрос, сколько из 11,1 миллиона военнообязанных.
"Потому что системное обновление данных происходит вот у нас на глазах буквально. Финальную цифру не знает никто по состоянию на сейчас. Конечно, что военные знают больше, чем мы, и Генштаб и Минобороны, это очевидно. Но нельзя сказать, что где-то есть эта цифра, ее можно пойти посмотреть", - пояснил он.
Наталуха отметил, что из этих 11,1 миллиона до 1,5 млн могут иметь инвалидность, "хотя полноценной статистики, к сожалению, у нас в стране никто не ведет".
Также народный депутат рассказал, что сейчас количество официально трудоустроенных мужчин мобилизационного возраста составляет 2 миллиона 620 тысяч.
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коментувати не буду, мля.... !
Дмитро Андрійович Наталуха (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 15 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1987 1987 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москва ).
психіатр Ламброзо: Основываясь на собственных выводах о биологических особенностях, и прежде всего внешних https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0 морфологических признаках (форма черепа, неправильное строение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 ушной раковины и пр.), по его мнению, присущих преступникам, Ломброзо утверждал, что нарушители правовых норм - люди ненормальной физической, а потому и психической организации, люди особой породы и что преступление является следствием их врождённых особенностей
Метродрочер
Ще тиждень тому йому «здавалось», що ця цифра сягнула майже 800000 тисяч.
Насправді вона складає 350000.
Може ше через тиждень його марення співпадуть з реальністю. Але це не точно.
І це, коли нормального механізму бронювання НЕМАЄ!
Коли замітають у ТЦК робітників ОПК та критичних інфраструктури!
Це ПОВНИЙ ППЦ!
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А якщо мінус військові, поліція, державні чиновники?
Його дружина Олена шкрум з "батьківщини".
Щось завжди дивне коїться з юлькою і її партією.
Груба, зажрата морда, а не депутат.
Це недолуге створиння ще й має неповагу рахувати українців як скот.
Наталуха втратив зв'язок з реальнісю, він не розуміє, який він позорний та ганебний тип.
https://www.facebook.com/groups/561517177370557
Тоді поясніть мені, особливо юлькіни любителі, що пов'язує наталуху і шкрум?
Може шлюб?
Тоді, як так, що ця розумна депутатка має чоловіка в сн?. Або наіпаки
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Не уточнив, що дані на 2001 рок
На фронт ты можешь не идти,
Но воевать уметь обязан!
(Н. Некрасов "Чиновник и гражданин")