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Новости Война
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Количество забронированных военнообязанных мужчин составляет 565 тысяч, - "слуга народа" Наталуха

У Раді назвали цифру заброньованих військовозобов’язаних в Україні

Сейчас в Украине забронировано 565 тысяч мужчин, однако "эта цифра чрезвычайно динамична". Более 11 млн мужчин от 25 до 60 лет потенциально подлежат мобилизации.

Об этом заявил председатель комитета ВР по вопросам экономического развития, "слуга народа" Дмитрий Наталуха в интервью "Громадському радіо", передает Цензор.НЕТ.

"Последние цифры по бронированию говорят о том, что забронированных у нас есть чуть меньше 600 тысяч мужчин. Кажется, 565 тысяч. Эта цифра чрезвычайно динамична, и показатель может очень резко прыгать", - отметил он.

По его словам, остается открытым вопрос, сколько из 11,1 миллиона военнообязанных.

"Потому что системное обновление данных происходит вот у нас на глазах буквально. Финальную цифру не знает никто по состоянию на сейчас. Конечно, что военные знают больше, чем мы, и Генштаб и Минобороны, это очевидно. Но нельзя сказать, что где-то есть эта цифра, ее можно пойти посмотреть", - пояснил он.

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Наталуха отметил, что из этих 11,1 миллиона до 1,5 млн могут иметь инвалидность, "хотя полноценной статистики, к сожалению, у нас в стране никто не ведет".

Также народный депутат рассказал, что сейчас количество официально трудоустроенных мужчин мобилизационного возраста составляет 2 миллиона 620 тысяч.

Автор: 

бронирование (157) мобилизация (2812) Наталуха Дмитрий (28)


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Топ комментарии
+21
хто ще не бачивту наталуху, то подивіиться!
коментувати не буду, мля.... !

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04.07.2024 15:04 Ответить
+16
Типовий слуга ОПи.

Дмитро Андрійович Наталуха (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 15 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1987 1987 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москва ).
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04.07.2024 15:10 Ответить
+13
Це іпло з того ж ряда іпал в якому Третьякова, Стефанчук, Бужанській, Безугла, Брагар, Арахамія, Каклета, Шевченко та інши слугоп.дри
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04.07.2024 15:15 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
хто ще не бачивту наталуху, то подивіиться!
коментувати не буду, мля.... !

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04.07.2024 15:04 Ответить
Типовий слуга ОПи.

Дмитро Андрійович Наталуха (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 15 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1987 1987 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москва ).
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04.07.2024 15:10 Ответить
Яка няшка
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04.07.2024 15:14 Ответить
еге ж
психіатр Ламброзо: Основываясь на собственных выводах о биологических особенностях, и прежде всего внешних https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0 морфологических признаках (форма черепа, неправильное строение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 ушной раковины и пр.), по его мнению, присущих преступникам, Ломброзо утверждал, что нарушители правовых норм - люди ненормальной физической, а потому и психической организации, люди особой породы и что преступление является следствием их врождённых особенностей
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04.07.2024 15:38 Ответить
Метросексуал))
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04.07.2024 15:50 Ответить
Що він робить в метро?
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04.07.2024 16:06 Ответить
)))
Метродрочер
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04.07.2024 16:41 Ответить
Це іпло з того ж ряда іпал в якому Третьякова, Стефанчук, Бужанській, Безугла, Брагар, Арахамія, Каклета, Шевченко та інши слугоп.дри
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04.07.2024 15:15 Ответить
Ярко выраженный офицер фсб. Ну прямо эталон.
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04.07.2024 15:21 Ответить
І до Ломброзо нема чого звертатись, все на морді.
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04.07.2024 15:39 Ответить
засланий кізячок Народився 15 вересня 1987 року у Москві
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04.07.2024 15:52 Ответить
Яке безневинне янгольське обличчя...
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04.07.2024 16:48 Ответить
"слуга" Наталуха посоромився ( не схотів ) назвати кількість заброньованих в розрізі категорій "Поліція", "Прокуратура", "держслужбовці", "працівники квартальної культури".
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04.07.2024 15:07 Ответить
Я розумію, коли бронюють викладачів, інжененрів з виробнництва зброї, енергетиків і інших представників житьтєво необхідннних професій, але коли у цьому переліку львівські паркувальники і циркові акробати з футболістами - це же нонсенс і величезна несправедливість.
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04.07.2024 15:07 Ответить
Тобто ,більшість на "державу" просто поклала
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04.07.2024 15:08 Ответить
А ви з яких?
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04.07.2024 16:47 Ответить
Никому и ничему не должен, як наш пересидент.
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04.07.2024 18:53 Ответить
Судячи з цифр, ще є порох у порохівницях. Рано панікувати, все буде добре.
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04.07.2024 15:10 Ответить
Ключове слово «здається»!
Ще тиждень тому йому «здавалось», що ця цифра сягнула майже 800000 тисяч.
Насправді вона складає 350000.
Може ше через тиждень його марення співпадуть з реальністю. Але це не точно.
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04.07.2024 15:11 Ответить
Більше пів мільйону!
І це, коли нормального механізму бронювання НЕМАЄ!
Коли замітають у ТЦК робітників ОПК та критичних інфраструктури!
Це ПОВНИЙ ППЦ!
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04.07.2024 15:11 Ответить
А чиновники вже всі заброньовані?
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04.07.2024 15:11 Ответить
Також народний депутат розповів, що наразі кількість офіційно працевлаштованих чоловіків мобілізаційного віку становить 2 мільйони 620 тисяч.
==========

А якщо мінус військові, поліція, державні чиновники?
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04.07.2024 15:13 Ответить
Хто цій дурі Нібелухі слова давав? Мобілізаційний ресурс це державна таємниця. А тут виходе чергова корабельна "сосна" і давай трендіти на всю країну і весь світ
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04.07.2024 15:13 Ответить
Яка ж це корабельна сосна)?
Його дружина Олена шкрум з "батьківщини".
Щось завжди дивне коїться з юлькою і її партією.
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04.07.2024 16:52 Ответить
А що корабельними соснами бувають лише жінки? Чим Гетьманцев краще за Третьякову, наприклад?
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04.07.2024 17:08 Ответить
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04.07.2024 15:16 Ответить
Кожний депутат чоловічого роду має місяць провести в окопі серед простих хлопців, а потім може повертатись до своєї роботи.
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04.07.2024 15:17 Ответить
Так и каждый 'Олег Иванов' должен провести хотя бы месяц в окопах, что бы иметь право выбирать депутатов. А то вон выбрали одного ..
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04.07.2024 19:07 Ответить
Тебе ніхто не питає. І прізвище навчись писати кацап немитий.
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05.07.2024 13:57 Ответить
ого скільки ухилянтів!
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04.07.2024 15:18 Ответить
Вибачте, але Наталуха - це ганебний позор України. Ця особа ігнорує зврнення до нього як до народного депутата.
Груба, зажрата морда, а не депутат.
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04.07.2024 15:19 Ответить
Це єдина особа, яка як керіаник Комітету ВР просто викидала у сміття письмові звернення до Комітету (одні відписка на всі звернення з викідання звернень у корзину сміття).
Це недолуге створиння ще й має неповагу рахувати українців як скот.
Наталуха втратив зв'язок з реальнісю, він не розуміє, який він позорний та ганебний тип.
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04.07.2024 15:22 Ответить
Я Вас розчарую, він не єдиний, вони всі однаково людей рахують за скот! Кому доводилось звертатись до депутатів чи міністерств, знає про чемодан відписок та, що жодного питання вирішити неможливо! Ми великою групою зверталися у т.ч. до цього скотиняки, він 5 років тому був одним з членів робочої групи по вирішенню питань недобув, звісно, всі депутати за імітацію роботи отримували кошти, але группа на чолі з шулячкою, хабарником лозинським, геращенко, нічого не вирішила, віз і нині там!
https://www.facebook.com/groups/561517177370557
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04.07.2024 16:33 Ответить
Половина з тих заброньованих 565 тис, то Зєліні Наталухи.
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04.07.2024 15:24 Ответить
слава богу що ти в нас є.
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04.07.2024 15:30 Ответить
в штурмовиках одні ЗЄлєнухи-Наталухи
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04.07.2024 15:40 Ответить
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04.07.2024 16:09 Ответить
Скільки разів читаю новини з отією "казковою" цифрою 11 млн., і виникає лише одне логічне питання: де вони взялись ті 11 млн, якщо "офіційно працевлаштованих чоловіків мобілізаційного віку становить 2 мільйони 620 тисяч". Навіть, якщо допустити, що 2 млн десь "ховаються", то все одно 11 млн немає.
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04.07.2024 16:20 Ответить
Наталуха - це ганьба и тп.
Тоді поясніть мені, особливо юлькіни любителі, що пов'язує наталуху і шкрум?
Може шлюб?
Тоді, як так, що ця розумна депутатка має чоловіка в сн?. Або наіпаки
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04.07.2024 16:55 Ответить
Понад 11 млн чоловіків від 25 до 60 років потенційно підлягають .
-------

Не уточнив, що дані на 2001 рок
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04.07.2024 17:05 Ответить


На фронт ты можешь не идти,
Но воевать уметь обязан!
(Н. Некрасов "Чиновник и гражданин")
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04.07.2024 17:20 Ответить
Кого ще процетуєш з руцькіх класиків? любітєль рюцкой літєратури.
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04.07.2024 17:56 Ответить
Вважай Нєкрасова трофєєм, підібраним серед мерців.
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04.07.2024 21:41 Ответить
8млн чоловік хочуть оштрафувати..
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05.07.2024 21:37 Ответить
 
 