Захватчики передают цеха заводов на ТОТ российским предприятиям ВПК, - ЦНС

Российские захватчики передают цеха захваченных заводов на временно оккупированных украинских территориях предприятиям военно-промышленного комплекса России.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне используют промышленную базу захваченных предприятий ВОТ для собственных нужд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на ряде объектов зафиксировано налаживание ремонтных баз военной техники оккупантов и рабочих из России.

"Также есть случаи производства второстепенных и низкотехнологичных комплектующих. При этом работа происходит с привлечением местных", - добавили в ЦНС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты на Луганщине будут передавать жилье украинцев силовикам и мигрантам, - Центр нацсопротивления