Захватчики передают цеха заводов на ТОТ российским предприятиям ВПК, - ЦНС
Российские захватчики передают цеха захваченных заводов на временно оккупированных украинских территориях предприятиям военно-промышленного комплекса России.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.
"Россияне используют промышленную базу захваченных предприятий ВОТ для собственных нужд", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на ряде объектов зафиксировано налаживание ремонтных баз военной техники оккупантов и рабочих из России.
"Также есть случаи производства второстепенных и низкотехнологичных комплектующих. При этом работа происходит с привлечением местных", - добавили в ЦНС.
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Luis Santos
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