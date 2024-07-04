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Захватчики передают цеха заводов на ТОТ российским предприятиям ВПК, - ЦНС

Росіяни передають цехи заводів на ТОТ своїм підприємствам ВПК

Российские захватчики передают цеха захваченных заводов на временно оккупированных украинских территориях предприятиям военно-промышленного комплекса России.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне используют промышленную базу захваченных предприятий ВОТ для собственных нужд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на ряде объектов зафиксировано налаживание ремонтных баз военной техники оккупантов и рабочих из России.

"Также есть случаи производства второстепенных и низкотехнологичных комплектующих. При этом работа происходит с привлечением местных", - добавили в ЦНС.

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Автор: 

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Якій шок! Окупант по максиму буде вижимати ресурси з ТОТ. А ми на неокупованій частині самі ніх*я не можем...
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04.07.2024 16:03 Ответить
Кацапи діють правильно і раціонально. А нас тисячі цехів стоять пусткою бо нас презідєнт Зєлєнскій, мінстр оборони Умєров, головнокомандуючий Сирскій і над усім цим шабашем нависає "сірий кардинал" Єрмак. Ну от хто з них українець?
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04.07.2024 17:34 Ответить
СУПЕР!
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05.07.2024 06:35 Ответить
 
 