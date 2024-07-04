Кулеба о том, что может переломить ход войны: Уничтожение российских бомбардировщиков и больше боеприпасов

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба озвучил решения, которые могут помочь переломить ход войны России против Украины.

Об этом дипломат сказал в интервью LRT, сообщает Цензор.НЕТ.

Литовские журналисты поинтересовались у Кулебы, есть ли возможность изменить тенденцию того, что россияне все еще способны медленно, но уверенно продвигаться вперед и оккупировать украинскую территорию.

Отвечая, министр сказал, что "переломить эту тенденцию возможно, но это очень сложно".

"Это имеет много составляющих и много решений, которые нужно принять. Некоторые из них зависят от нас, и мы их принимаем. Часть решений зависит от наших партнеров, и они также, как правило, понимают, что эти решения нужно принимать", - сказал глава украинского МИД.

Читайте: Мы должны создать реальность, в которой новая война будет невозможной. Это и станет победой, - Кулеба

По словам Кулебы, помочь переломить ход войны РФ против Украины могут два решения: уничтожение всех вражеских бомбардировщиков на аэродромах и в воздухе, а также увеличение поставок боеприпасов для ВСУ.

"Если мы защитим наши силы от контролируемых Россией бомб, если у нас будет достаточно артиллерии и боеприпасов, чтобы уничтожать движущиеся российские колонны и подразделения, это будет огромная инвестиция в изменение тенденций на поле боя", - подчеркнул дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба призвал партнеров не бояться эскалации: Это Путин должен нас бояться и пытаться предсказать наши шаги