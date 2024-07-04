РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12006 посетителей онлайн
Новости Война
1 735 25

Кулеба о том, что может переломить ход войны: Уничтожение российских бомбардировщиков и больше боеприпасов

Кулеба про те, що може переломити хід війни: Знищення російських бомбардувальників та більше боєприпасів

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба озвучил решения, которые могут помочь переломить ход войны России против Украины.

Об этом дипломат сказал в интервью LRT, сообщает Цензор.НЕТ.

Литовские журналисты поинтересовались у Кулебы, есть ли возможность изменить тенденцию того, что россияне все еще способны медленно, но уверенно продвигаться вперед и оккупировать украинскую территорию.

Отвечая, министр сказал, что "переломить эту тенденцию возможно, но это очень сложно".

"Это имеет много составляющих и много решений, которые нужно принять. Некоторые из них зависят от нас, и мы их принимаем. Часть решений зависит от наших партнеров, и они также, как правило, понимают, что эти решения нужно принимать", - сказал глава украинского МИД.

Читайте: Мы должны создать реальность, в которой новая война будет невозможной. Это и станет победой, - Кулеба

По словам Кулебы, помочь переломить ход войны РФ против Украины могут два решения: уничтожение всех вражеских бомбардировщиков на аэродромах и в воздухе, а также увеличение поставок боеприпасов для ВСУ.

"Если мы защитим наши силы от контролируемых Россией бомб, если у нас будет достаточно артиллерии и боеприпасов, чтобы уничтожать движущиеся российские колонны и подразделения, это будет огромная инвестиция в изменение тенденций на поле боя", - подчеркнул дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба призвал партнеров не бояться эскалации: Это Путин должен нас бояться и пытаться предсказать наши шаги

Автор: 

оружие (10263) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Кулеба, лопату у руки та з криком уряяяя, знищювати бомбардувальники. Критин у ZEлених окулярах.
показать весь комментарий
04.07.2024 15:55 Ответить
+5
"Переломити хід війни" може тільки
ПОВНА ЗАМІНА ЗЕ-ВЛАДИ на ПАТРІОТІВ та ФАХІВЦІВ!!!
показать весь комментарий
04.07.2024 16:07 Ответить
+3
Якій умний бл*дь може і мені попробувати очолити зовнішньополітичне відомство України?
показать весь комментарий
04.07.2024 15:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кулеба, лопату у руки та з криком уряяяя, знищювати бомбардувальники. Критин у ZEлених окулярах.
показать весь комментарий
04.07.2024 15:55 Ответить
Хід війни може змінити усунення єрмака і безуглої.
показать весь комментарий
04.07.2024 16:07 Ответить
І шмигаля з його сворою та всіх слуг та служанок з умеровими тощо.
показать весь комментарий
04.07.2024 16:11 Ответить
Чим? Чим знищувати? Союзники своїми не дозволяють, а наші ракети в асфальті.
показать весь комментарий
04.07.2024 15:58 Ответить
Як чім? Я вам дивуюсь. Вонож казало - ЛОПАТОЮ. Совковою, бо площя ураження більша за штикову.
показать весь комментарий
04.07.2024 16:09 Ответить
Якій умний бл*дь може і мені попробувати очолити зовнішньополітичне відомство України?
показать весь комментарий
04.07.2024 15:58 Ответить
За мною будите у черзі. Я вже займав, ось затім громадянином. Він у черзі за номером 1287492. Ви чергу потримайте, а я покі за пивом відійду. Вам взяти?
показать весь комментарий
04.07.2024 16:15 Ответить
Від пивасіка не откажусь але так в міру бо країною керувати не мішки таскати ёпта
показать весь комментарий
04.07.2024 19:16 Ответить
Ого, новый Клаузевиц нарисовался... Впрочем, после "будем лопатами воевать", не удивительно.
показать весь комментарий
04.07.2024 15:59 Ответить
переломити хід війни можна тільки через справжній Ленд Ліз, але Байден вважає це ескалацією.
показать весь комментарий
04.07.2024 16:01 Ответить
Кулеба незаконно заблокував видачу загранпаспортів українцям за кордоном (у ДП "Документ"). Тобто тим українцям, що ще у лютому звернулися за паспортами.
Жодна війна не є виправдянням такого посадового злочину Кулеби та Єрмака.

Війна закінчиться й тоді Кулеба має пійти за грати, бо незаконно залишив громадян України без паспортів.
показать весь комментарий
04.07.2024 16:02 Ответить
Ну а про кадровий склад МЗС за кордоном - це горе... "секс-тренер" є послом України у Болгарії, "яйця по 17" теж є послом України. Вони призначені кулебою.
Кулебі замовчати й пійти на фронт треба, він не має зворотнього зв'язку від народу України (не розуміє, що його сприймають не як героя, а як ганебного болтуна, що на угоду Єрмаку блокує видачу паспортів, призначаю на угоду Єрмаку клоунів замість послів України).
показать весь комментарий
04.07.2024 16:06 Ответить
Єрмак по-любому руліт.
показать весь комментарий
04.07.2024 16:08 Ответить
Да, только рулит он, а гибнут от некомпетентного руления иные. Не имеющие миллиардов от руления Ермаком коррупцией.
Ермак рулит как ему удобно, а обратной связи он не получает, он считает оскорблением, когда много говорят о его руководстве коррупцией и некомпетентном его иуковдстве Кабмином, армией, МИД, силовым блоком.
показать весь комментарий
04.07.2024 16:20 Ответить
То я так розумію кулєба почав виготовляти грім-2 та вільху? Чи чим він на базах ті літаки буде нищіти?
показать весь комментарий
04.07.2024 16:02 Ответить
А яке відношення цей нарк має до оборони?
показать весь комментарий
04.07.2024 16:03 Ответить
"Переломити хід війни" може тільки
ПОВНА ЗАМІНА ЗЕ-ВЛАДИ на ПАТРІОТІВ та ФАХІВЦІВ!!!
показать весь комментарий
04.07.2024 16:07 Ответить
Про Ф-16 розмова вже не йде? І про знищення ЧФ підерації також. Дайте хоть щось
показать весь комментарий
04.07.2024 16:12 Ответить
А може почати з простого рішення? Повернути генералів з бойовим досвідом, а не і далі зачищати їх серед командування?

показать весь комментарий
04.07.2024 16:17 Ответить
Факт. Якщо залишити кацапів без літаків, ракет і танків, то воювати з ними буде простіше
показать весь комментарий
04.07.2024 16:23 Ответить
Кульоба, а скільки *********** можна було б купити за вкрадені вашою шоблою мільярди?
показать весь комментарий
04.07.2024 16:27 Ответить
Декілька порад "суперзольдату Кулебі", що може переломити хід війни на користь України:

1. Селекція під час мобілізації. ЗСУ потрібні воїни, а не той мотлох, що "збирає для плану" ТЦК.
2. Максимальний вік для військовослужбовців на бойових посадах - 40 років.
3. Строк підготовки до відправки на 2 лінію - 4 місяців. Строк підготовки до відправки на 1 лінію - 9 місяців, з обовязковим 1-2 місячним строком на 2 лінії.
4. Відправка підрозділу до виконання бойових завдань тільки за умов не менше 97-98% БЧС.
5. Відправка підрозділу на ротацію за умов (а) перебування в зоні бойових дій (1 лінія) строком понад 90 днів, або (б) втрати особового складу (200+300) - 25-30% від БЧС.
6. Розслідування причин втрат ОС по кожному боєзіткненню.
7. Запровадження обовязкового ААР.
8. Швидке прибирання з посад командирів, аналіз дій яких виявив некомпетентність.
показать весь комментарий
04.07.2024 16:34 Ответить
Добре що у нас зрадників нема. А це ми зробимо в найближчий час.
показать весь комментарий
04.07.2024 17:26 Ответить
Баран дурний!

що ти будеш кукарікати якщо ***** ***** тактикою десь у Дніпрі або Запоріжжі
показать весь комментарий
04.07.2024 16:38 Ответить
Хід війни мають змінити диверсанти в глибокому кацапському тилу. Горіти має все. В першу чергу склади з продуктами в віддалених регіонах і знищуватися залізничні колії. 20 мішків цементу в каналізаційні люки якогось там Єкатірєнбурга затоплять все місто гівном...
показать весь комментарий
04.07.2024 17:01 Ответить
 
 