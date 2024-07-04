Кулеба о том, что может переломить ход войны: Уничтожение российских бомбардировщиков и больше боеприпасов
Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба озвучил решения, которые могут помочь переломить ход войны России против Украины.
Об этом дипломат сказал в интервью LRT, сообщает Цензор.НЕТ.
Литовские журналисты поинтересовались у Кулебы, есть ли возможность изменить тенденцию того, что россияне все еще способны медленно, но уверенно продвигаться вперед и оккупировать украинскую территорию.
Отвечая, министр сказал, что "переломить эту тенденцию возможно, но это очень сложно".
"Это имеет много составляющих и много решений, которые нужно принять. Некоторые из них зависят от нас, и мы их принимаем. Часть решений зависит от наших партнеров, и они также, как правило, понимают, что эти решения нужно принимать", - сказал глава украинского МИД.
По словам Кулебы, помочь переломить ход войны РФ против Украины могут два решения: уничтожение всех вражеских бомбардировщиков на аэродромах и в воздухе, а также увеличение поставок боеприпасов для ВСУ.
"Если мы защитим наши силы от контролируемых Россией бомб, если у нас будет достаточно артиллерии и боеприпасов, чтобы уничтожать движущиеся российские колонны и подразделения, это будет огромная инвестиция в изменение тенденций на поле боя", - подчеркнул дипломат.
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Жодна війна не є виправдянням такого посадового злочину Кулеби та Єрмака.
Війна закінчиться й тоді Кулеба має пійти за грати, бо незаконно залишив громадян України без паспортів.
Кулебі замовчати й пійти на фронт треба, він не має зворотнього зв'язку від народу України (не розуміє, що його сприймають не як героя, а як ганебного болтуна, що на угоду Єрмаку блокує видачу паспортів, призначаю на угоду Єрмаку клоунів замість послів України).
Ермак рулит как ему удобно, а обратной связи он не получает, он считает оскорблением, когда много говорят о его руководстве коррупцией и некомпетентном его иуковдстве Кабмином, армией, МИД, силовым блоком.
ПОВНА ЗАМІНА ЗЕ-ВЛАДИ на ПАТРІОТІВ та ФАХІВЦІВ!!!
1. Селекція під час мобілізації. ЗСУ потрібні воїни, а не той мотлох, що "збирає для плану" ТЦК.
2. Максимальний вік для військовослужбовців на бойових посадах - 40 років.
3. Строк підготовки до відправки на 2 лінію - 4 місяців. Строк підготовки до відправки на 1 лінію - 9 місяців, з обовязковим 1-2 місячним строком на 2 лінії.
4. Відправка підрозділу до виконання бойових завдань тільки за умов не менше 97-98% БЧС.
5. Відправка підрозділу на ротацію за умов (а) перебування в зоні бойових дій (1 лінія) строком понад 90 днів, або (б) втрати особового складу (200+300) - 25-30% від БЧС.
6. Розслідування причин втрат ОС по кожному боєзіткненню.
7. Запровадження обовязкового ААР.
8. Швидке прибирання з посад командирів, аналіз дій яких виявив некомпетентність.
що ти будеш кукарікати якщо ***** ***** тактикою десь у Дніпрі або Запоріжжі