Мы должны создать реальность, в которой новая война будет невозможной. Это и станет победой, - Кулеба

В субботу, 29 июня, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в панельной дискуссии в рамках Дубровницкого форума в Хорватии, где отметил, что война должна завершиться достижением справедливого и длительного мира, который принесет понимание всем странам мира о потенциальных последствиях акта агрессии против суверенного государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

По словам Кулебы, речь идет не только о восстановлении границ или привлечении агрессора к ответственности, но и о создании реальности, в которой новая агрессия станет невозможной.

"Как мы знаем из собственной недавней истории, а также из истории других регионов, мир без справедливости ведет к новой войне. Поэтому цель - не просто закончить войну, а создать реальность, в которой мир будет справедливым и длительным, а новая война станет невозможной. Это и будет победой", - отметил министр.

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В этом контексте Кулеба отметил ключевую роль Саммита мира и подчеркнул, что он продолжит взаимодействовать со странами из всех частей мира для поиска решений, которые позволят восстановить справедливый мир.

"Саммит мира в Швейцарии собрал вместе страны со всего мира - севера, юга, востока, запада - и продемонстрировал, что все они разделяют нечто общее. Это "нечто" - Устав ООН, принципы международного права и необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность стран. И когда мы видим, что все эти страны готовы быть вместе, а также действовать сообща, это, конечно, добавляет уверенности в том, что справедливый и длительный мир возможен", - сказал он.

Глава МИД подчеркнул, что путь к справедливому и прочному миру является непростым, однако он не имеет альтернатив. По его словам, мир должен стереть линии, начерченные другими, чтобы обеспечить уважение к принципам, которые позволяют нам всем жить и процветать.

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"Есть вещи, которые нас всех объединяют и стирают эти различия. Это желание жить в мире и развиваться. Для Украины - это мир и восстановление, что, конечно, является предпосылкой развития", - подытожил министр.