Мы должны создать реальность, в которой новая война будет невозможной. Это и станет победой, - Кулеба
В субботу, 29 июня, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в панельной дискуссии в рамках Дубровницкого форума в Хорватии, где отметил, что война должна завершиться достижением справедливого и длительного мира, который принесет понимание всем странам мира о потенциальных последствиях акта агрессии против суверенного государства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.
По словам Кулебы, речь идет не только о восстановлении границ или привлечении агрессора к ответственности, но и о создании реальности, в которой новая агрессия станет невозможной.
"Как мы знаем из собственной недавней истории, а также из истории других регионов, мир без справедливости ведет к новой войне. Поэтому цель - не просто закончить войну, а создать реальность, в которой мир будет справедливым и длительным, а новая война станет невозможной. Это и будет победой", - отметил министр.
В этом контексте Кулеба отметил ключевую роль Саммита мира и подчеркнул, что он продолжит взаимодействовать со странами из всех частей мира для поиска решений, которые позволят восстановить справедливый мир.
"Саммит мира в Швейцарии собрал вместе страны со всего мира - севера, юга, востока, запада - и продемонстрировал, что все они разделяют нечто общее. Это "нечто" - Устав ООН, принципы международного права и необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность стран. И когда мы видим, что все эти страны готовы быть вместе, а также действовать сообща, это, конечно, добавляет уверенности в том, что справедливый и длительный мир возможен", - сказал он.
Глава МИД подчеркнул, что путь к справедливому и прочному миру является непростым, однако он не имеет альтернатив. По его словам, мир должен стереть линии, начерченные другими, чтобы обеспечить уважение к принципам, которые позволяют нам всем жить и процветать.
"Есть вещи, которые нас всех объединяют и стирают эти различия. Это желание жить в мире и развиваться. Для Украины - это мир и восстановление, что, конечно, является предпосылкой развития", - подытожил министр.
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А потім вже кажи про « нову».
Не треба пересмикувати.
Накокаїнило носа і пре у ЗМІ видавати перли.
Щось вони у тому йофісі придумають, щоб війни більше не було.
Є один варіант - припинення існування рашки. До якого кокаїновим клоунам ще дуже далеко.
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Краса, їздиш Швейцарією, Хорватією в розпал курортного сезону, покурюєш сигари, з розумним виглядом і бейджиком, жуючи сендвіч, вимовляєш кілька розлогих і непотрібних фраз...
Робота є, відключення світла тебе не хвилюють, обстріли не хвилюють, що заберуть на фронт і вб'ють там - це не для тебе, де будеш шукати роботу і гроші після демобілізації - взагалі питання з паралельного всесвіту...
Так можна жити.. Дискусії панельні, блєать...
вже забули, той треш, про ковідлу?
то, були цвєточкі.
ось вам війна, тай це, тільки цвєточкі, перед тим що буде далі, як що ця зе!шобла продовжить керувати....
Це фігня, притаманна "верховному головнокомандувачу клоуну" Зеленському - щось ляпнути і видавати це за "реальність".
Передумови залежать від того, що вважати "справедливим" миром. У товариша Сі свої погляди на справедливість, у пана Трампа - свої...
Втім, як весь т.зв. "цивілізрваний" світ.
Проте тодi вже претензii до населення будуть.