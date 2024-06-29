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Новости Война
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Мы должны создать реальность, в которой новая война будет невозможной. Это и станет победой, - Кулеба

Дмитро Кулеба

В субботу, 29 июня, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в панельной дискуссии в рамках Дубровницкого форума в Хорватии, где отметил, что война должна завершиться достижением справедливого и длительного мира, который принесет понимание всем странам мира о потенциальных последствиях акта агрессии против суверенного государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

По словам Кулебы, речь идет не только о восстановлении границ или привлечении агрессора к ответственности, но и о создании реальности, в которой новая агрессия станет невозможной.

"Как мы знаем из собственной недавней истории, а также из истории других регионов, мир без справедливости ведет к новой войне. Поэтому цель - не просто закончить войну, а создать реальность, в которой мир будет справедливым и длительным, а новая война станет невозможной. Это и будет победой", - отметил министр.

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В этом контексте Кулеба отметил ключевую роль Саммита мира и подчеркнул, что он продолжит взаимодействовать со странами из всех частей мира для поиска решений, которые позволят восстановить справедливый мир.

"Саммит мира в Швейцарии собрал вместе страны со всего мира - севера, юга, востока, запада - и продемонстрировал, что все они разделяют нечто общее. Это "нечто" - Устав ООН, принципы международного права и необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность стран. И когда мы видим, что все эти страны готовы быть вместе, а также действовать сообща, это, конечно, добавляет уверенности в том, что справедливый и длительный мир возможен", - сказал он.

Глава МИД подчеркнул, что путь к справедливому и прочному миру является непростым, однако он не имеет альтернатив. По его словам, мир должен стереть линии, начерченные другими, чтобы обеспечить уважение к принципам, которые позволяют нам всем жить и процветать.

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"Есть вещи, которые нас всех объединяют и стирают эти различия. Это желание жить в мире и развиваться. Для Украины - это мир и восстановление, что, конечно, является предпосылкой развития", - подытожил министр.

Автор: 

Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+19
Дмитро Кулеба взяв участь у панельній дискусії у рамках Дубровницького форуму в Хорватії
=======

Краса, їздиш Швейцарією, Хорватією в розпал курортного сезону, покурюєш сигари, з розумним виглядом і бейджиком, жуючи сендвіч, вимовляєш кілька розлогих і непотрібних фраз...
Робота є, відключення світла тебе не хвилюють, обстріли не хвилюють, що заберуть на фронт і вб'ють там - це не для тебе, де будеш шукати роботу і гроші після демобілізації - взагалі питання з паралельного всесвіту...

Так можна жити.. Дискусії панельні, блєать...
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29.06.2024 14:04
+12
ця думка навіяна штучним айкосовим інтелехтом
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29.06.2024 14:05
+10
Вкотре питаю що воно верзе ?
Накокаїнило носа і пре у ЗМІ видавати перли.
Щось вони у тому йофісі придумають, щоб війни більше не було.
Є один варіант - припинення існування рашки. До якого кокаїновим клоунам ще дуже далеко.
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29.06.2024 14:04
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Правила форума Совет форумчан
Це в якій голові таке буде створено?
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29.06.2024 13:58 Ответить
ця думка навіяна штучним айкосовим інтелехтом
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29.06.2024 14:05 Ответить
Айкоксовим.
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29.06.2024 15:26 Ответить
Ти цю війну остонови!

А потім вже кажи про « нову».
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29.06.2024 16:34 Ответить
А Перемога- це 10 пунктів України.

Не треба пересмикувати.
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29.06.2024 16:37 Ответить
спочатку, створи реальність де ОПолідер та дресувальник Вавабуби, не запихатиме тебе у ту дюру з котрої ти вилізло.
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29.06.2024 13:58 Ответить
Побороти корупцію?
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29.06.2024 14:00 Ответить
Сказки для дураков. Эта война будет продолжаться не одно десятилетие.
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29.06.2024 14:01 Ответить
Угу, століттями. Ресурси звідки брати?
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29.06.2024 14:07 Ответить
Запад все оплатит. Он и сейчас ведет войну не сильно утруждаясь, в эконом-режиме.
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29.06.2024 14:11 Ответить
А люди в нас нескінченні і безсмертні. Хоче Захід воювати десятиліттями - хай сам сраку піднімає і воює.
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29.06.2024 15:05 Ответить
господи..и это говорит министр индел... еще на пушках писали "последний довод Королей"
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29.06.2024 14:02 Ответить
Вкотре питаю що воно верзе ?
Накокаїнило носа і пре у ЗМІ видавати перли.
Щось вони у тому йофісі придумають, щоб війни більше не було.
Є один варіант - припинення існування рашки. До якого кокаїновим клоунам ще дуже далеко.
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29.06.2024 14:04 Ответить
Дмитро Кулеба взяв участь у панельній дискусії у рамках Дубровницького форуму в Хорватії
=======

Краса, їздиш Швейцарією, Хорватією в розпал курортного сезону, покурюєш сигари, з розумним виглядом і бейджиком, жуючи сендвіч, вимовляєш кілька розлогих і непотрібних фраз...
Робота є, відключення світла тебе не хвилюють, обстріли не хвилюють, що заберуть на фронт і вб'ють там - це не для тебе, де будеш шукати роботу і гроші після демобілізації - взагалі питання з паралельного всесвіту...

Так можна жити.. Дискусії панельні, блєать...
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29.06.2024 14:04 Ответить
Згоден. В Швейцарії ніколи не був, нажаль. А в Хорватії влітку чудово. Особливо в Дубровнику, якраз.
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29.06.2024 14:19 Ответить
Снимаю шляпу , браво.
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29.06.2024 14:36 Ответить
👍👍👍Ще -час від часу потрахуєш молодих свіженьких дівуль .А все ж таки класно бути кулебою 🙂
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29.06.2024 16:37 Ответить
Ну, це вже інтимні деталі... Не будемо опускатися до рівня болгарського посольства.
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29.06.2024 19:26 Ответить
Ці каліки зе патріоти вже підписали капітулірен, тепер бажають імплементувати його,заручившись гарантіями берберів, негрів,зулусів та потужних лідорів памп
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29.06.2024 14:10 Ответить
Ти ж воюєш до перемоги. Я спокійний.
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29.06.2024 14:40 Ответить
Асів та банано-пальмових державок.,
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29.06.2024 14:11 Ответить
Маємо створити реальність, в якій нова війна буде неможливою -Ніколи не "сворять реальність в якій нова війна буде неможливою" "зелені зрадники ",котрі при владі, і котрі є одними із співучасників творіння реальної війни в Україні.
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29.06.2024 14:13 Ответить
За можливість створення умов неможливих для початку війни світове співтовариство заплатить не думаючи трильйон доларів. Що Куліба курите і найголовніше, скільки наших грошей він і його делегація витратила, щоб нести цю нісенітницю і демонструвати дурниці по всьому світу. Нас уже скоро боятися почнуть.
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29.06.2024 14:15 Ответить
Рузке буде нас атакувати завжди і НІЯКІ папірці їм не будуть указом. Єдине що убереже нас від знищення це знищення рузкіх
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29.06.2024 14:16 Ответить
Нова реальність залежить від кількості трави...
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29.06.2024 14:19 Ответить
Невже в кацапів ''ядерку'' забере?
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29.06.2024 14:21 Ответить
Реальність зараз хренова - Украіну знищують - потрібно вистояти
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29.06.2024 14:21 Ответить
Зеля відстоїть!
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29.06.2024 17:13 Ответить
п'ять років, створення реальності!
вже забули, той треш, про ковідлу?
то, були цвєточкі.
ось вам війна, тай це, тільки цвєточкі, перед тим що буде далі, як що ця зе!шобла продовжить керувати....
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29.06.2024 14:23 Ответить
Таке враження, що в нас з ним різні реальності..паралельні..і ніяк не перетнуться, щоб зробити все нормально, а не по зеідіотські..
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29.06.2024 14:24 Ответить
Реальність створити неможливо.
Це фігня, притаманна "верховному головнокомандувачу клоуну" Зеленському - щось ляпнути і видавати це за "реальність".
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29.06.2024 14:25 Ответить
Ага, только для этого нужно: Отключение от Свифт, перекрытие жд и автомобильного сообщения/, прекращение торговых сделок, как таковых, отключение связи и интернета, блокирование всех судов в портах, ну и, наверное, ряд действий , которые я не учел.
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29.06.2024 14:29 Ответить
Дурень думкою багатіє. Які передумови для справедливого миру? Москалі відступають? Імперія розвалюється? У ЗСУ надлишок добровольців? Панування в небі? Необмежений БК артилерії? Навіть режисери телемарафону глузують з офіційного побєдобєсія, а читачі Цензора й поготів. Була єдина можливість спробувати розвалити імперію. Під час бунту Пригоди на провести блискавичний контрнаступ із засиланням в тили ворога РДК та інших нацпідрозділів. Але доки чесали ріпу, час сплинув.
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29.06.2024 14:29 Ответить
американці заборонили .
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29.06.2024 14:36 Ответить
прикро, що вони й твоїм батькам кондоми заборонили завозити.
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29.06.2024 15:13 Ответить
ну я ж нікому не розповідаю ,що ти з кондомом на голові надився ! не засмучуйся Мар'яна з Коляю якось живуть тільки Ілюха вибув з вашої палати . зате ТЦК до тебе не прийде !
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29.06.2024 17:49 Ответить
дотепно як для переможця "розсміши коника", ще в 95анал не запрошували?
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29.06.2024 18:19 Ответить
тебе старого пердуна санітари на вечірню клізму запрошують ! біжи бо прогавиш вітамінку
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29.06.2024 18:25 Ответить
усе ти знаєш чи радиш бо тобі дурбецнутому- це допомагає не штиняти?
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29.06.2024 18:38 Ответить
Просто війна на паузу 2024 - початок 2025 зі збереженням Воєного стану і Вови Зеленського напосаді президента.
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29.06.2024 15:21 Ответить
"Які передумови для справедливого миру?"
Передумови залежать від того, що вважати "справедливим" миром. У товариша Сі свої погляди на справедливість, у пана Трампа - свої...
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29.06.2024 15:44 Ответить
Україні спочатку б дозріти, коли шути неможливі президентами, а кулеби міністрами
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29.06.2024 14:33 Ответить
Сша вже дозріли.
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29.06.2024 14:42 Ответить
США вже перезріли.
Втім, як весь т.зв. "цивілізрваний" світ.
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29.06.2024 15:46 Ответить
Ось воно як.......
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29.06.2024 14:34 Ответить
Лукавить Кулєба. Бо у такій реальності не має юути фріків типу пухлого Ина, мулл типу Хомейні, Хаменеї, ЦзінПіня і кацапів у таких розмірах.
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29.06.2024 14:36 Ответить
Это как нужно подстебнуть украинцев к такой Куете .. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что "время истекает" для принятия Конгрессом нового соглашения о финансировании для увеличения военной помощи Украине, при этом добавил, что даже если закончится оружие, украинцы будут "воевать лопатами". Хотелось бы это увидеть Кулебу с лопатой перед танком, просто пи*дец...
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29.06.2024 14:43 Ответить
Тут і заночуємо.
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29.06.2024 15:10 Ответить
хохму оцінив: "Зебіленський лагодить..."
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29.06.2024 15:31 Ответить
То "лагодун" ще той.
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29.06.2024 15:34 Ответить
Войн не будет только тогда (и то не факт), когда населения стран получат законную возможность отзывать выбранных и назначенных политиков. Включая Кулебу.
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29.06.2024 15:46 Ответить
Тоді "насєлєніє" буде безперервно воювати за "перевибори".
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29.06.2024 15:52 Ответить
Така вирогiднiсть е.
Проте тодi вже претензii до населення будуть.
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29.06.2024 21:32 Ответить
Будемо воювати доки рашка не розвалиться. Це може бути роки, але Захід нам допоможе грошима и зброєю.
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29.06.2024 16:07 Ответить
Учите историю-- " Карфаген должен быть разрушен."
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29.06.2024 16:29 Ответить
Золотой час демагогов. Самое главное ничего не делать . Все само рассосётся.
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29.06.2024 17:03 Ответить
Але лопати тримати на готові??? Кулібін....
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29.06.2024 18:07 Ответить
Мир і відновлення як проголошує влада не може бути досягнута без розбудови в першу чергу Збройних Сил, в першу чергу, тільки маю на увазі не будова корветів, це від лукавого, викидання мільярдів доларів на вітер,а побудова реально сильної армії, в першу чергу.
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29.06.2024 18:08 Ответить
 
 