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Новини Війна
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Маємо створити реальність, в якій нова війна буде неможливою. Це і стане перемогою, - Кулеба

Дмитро Кулеба

У суботу, 29 червня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь у панельній дискусії у рамках Дубровницького форуму в Хорватії, де наголосив, що війна має завершитись досягненням справедливого та тривалого миру, який принесе розуміння усім країнам світу про потенційні наслідки акту агресії проти суверенної держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

За словами Кулеби, йдеться не лише про відновлення кордонів чи притягнення агресора до відповідальності, а й про створення реальності, в якій нова агресія стане неможливою.

"Як ми знаємо з власної нещодавньої історії, а також з історії інших регіонів, мир без справедливості веде до нової війни. Тому мета - не просто закінчити війну, а створити реальність, в якій мир буде справедливим і тривалим, а нова війна стане неможливою. Це і буде перемогою", - зазначив міністр.

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У цьому контексті Кулеба відзначив ключову роль Саміту миру та підкреслив, що він продовжить взаємодіяти з країнами з усіх частин світу задля пошуку рішень, які дозволять відновити справедливий мир.

"Саміт миру в Швейцарії зібрав разом країни з усього світу - півночі, півдня, сходу, заходу - та продемонстрував, що всі вони поділяють щось спільне. Це "щось" - Статут ООН, принципи міжнародного права і необхідність поважати суверенітет і територіальну цілісність країн. І коли ми бачимо, що всі ці країни готові бути разом, а також діяти спільно, це, звичайно, додає впевненості в тому, що справедливий і тривалий мир можливий", - сказав він.

Глава МЗС наголосив, що шлях до справедливого та тривалого миру є непростим, проте він не має альтернатив. За його словами, світ повинен стерти лінії, накреслені іншими, щоб забезпечити повагу до принципів, які дозволяють нам усім жити і процвітати.

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"Є речі, які нас усіх об'єднують і стирають ці відмінності. Це бажання жити в мирі та розвиватися. Для України - це мир і відновлення, що, звісно, є передумовою розвитку", - підсумував міністр.

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+19
Дмитро Кулеба взяв участь у панельній дискусії у рамках Дубровницького форуму в Хорватії
=======

Краса, їздиш Швейцарією, Хорватією в розпал курортного сезону, покурюєш сигари, з розумним виглядом і бейджиком, жуючи сендвіч, вимовляєш кілька розлогих і непотрібних фраз...
Робота є, відключення світла тебе не хвилюють, обстріли не хвилюють, що заберуть на фронт і вб'ють там - це не для тебе, де будеш шукати роботу і гроші після демобілізації - взагалі питання з паралельного всесвіту...

Так можна жити.. Дискусії панельні, блєать...
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29.06.2024 14:04
+12
ця думка навіяна штучним айкосовим інтелехтом
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29.06.2024 14:05
+10
Вкотре питаю що воно верзе ?
Накокаїнило носа і пре у ЗМІ видавати перли.
Щось вони у тому йофісі придумають, щоб війни більше не було.
Є один варіант - припинення існування рашки. До якого кокаїновим клоунам ще дуже далеко.
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29.06.2024 14:04
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Це в якій голові таке буде створено?
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29.06.2024 13:58 Відповісти
ця думка навіяна штучним айкосовим інтелехтом
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29.06.2024 14:05 Відповісти
Айкоксовим.
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29.06.2024 15:26 Відповісти
Ти цю війну остонови!

А потім вже кажи про « нову».
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29.06.2024 16:34 Відповісти
А Перемога- це 10 пунктів України.

Не треба пересмикувати.
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29.06.2024 16:37 Відповісти
спочатку, створи реальність де ОПолідер та дресувальник Вавабуби, не запихатиме тебе у ту дюру з котрої ти вилізло.
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29.06.2024 13:58 Відповісти
Побороти корупцію?
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29.06.2024 14:00 Відповісти
Сказки для дураков. Эта война будет продолжаться не одно десятилетие.
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29.06.2024 14:01 Відповісти
Угу, століттями. Ресурси звідки брати?
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29.06.2024 14:07 Відповісти
Запад все оплатит. Он и сейчас ведет войну не сильно утруждаясь, в эконом-режиме.
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29.06.2024 14:11 Відповісти
А люди в нас нескінченні і безсмертні. Хоче Захід воювати десятиліттями - хай сам сраку піднімає і воює.
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29.06.2024 15:05 Відповісти
господи..и это говорит министр индел... еще на пушках писали "последний довод Королей"
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29.06.2024 14:02 Відповісти
Вкотре питаю що воно верзе ?
Накокаїнило носа і пре у ЗМІ видавати перли.
Щось вони у тому йофісі придумають, щоб війни більше не було.
Є один варіант - припинення існування рашки. До якого кокаїновим клоунам ще дуже далеко.
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29.06.2024 14:04 Відповісти
Дмитро Кулеба взяв участь у панельній дискусії у рамках Дубровницького форуму в Хорватії
=======

Краса, їздиш Швейцарією, Хорватією в розпал курортного сезону, покурюєш сигари, з розумним виглядом і бейджиком, жуючи сендвіч, вимовляєш кілька розлогих і непотрібних фраз...
Робота є, відключення світла тебе не хвилюють, обстріли не хвилюють, що заберуть на фронт і вб'ють там - це не для тебе, де будеш шукати роботу і гроші після демобілізації - взагалі питання з паралельного всесвіту...

Так можна жити.. Дискусії панельні, блєать...
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29.06.2024 14:04 Відповісти
Згоден. В Швейцарії ніколи не був, нажаль. А в Хорватії влітку чудово. Особливо в Дубровнику, якраз.
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29.06.2024 14:19 Відповісти
Снимаю шляпу , браво.
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29.06.2024 14:36 Відповісти
👍👍👍Ще -час від часу потрахуєш молодих свіженьких дівуль .А все ж таки класно бути кулебою 🙂
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29.06.2024 16:37 Відповісти
Ну, це вже інтимні деталі... Не будемо опускатися до рівня болгарського посольства.
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29.06.2024 19:26 Відповісти
Ці каліки зе патріоти вже підписали капітулірен, тепер бажають імплементувати його,заручившись гарантіями берберів, негрів,зулусів та потужних лідорів памп
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29.06.2024 14:10 Відповісти
Ти ж воюєш до перемоги. Я спокійний.
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29.06.2024 14:40 Відповісти
Асів та банано-пальмових державок.,
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29.06.2024 14:11 Відповісти
Маємо створити реальність, в якій нова війна буде неможливою -Ніколи не "сворять реальність в якій нова війна буде неможливою" "зелені зрадники ",котрі при владі, і котрі є одними із співучасників творіння реальної війни в Україні.
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29.06.2024 14:13 Відповісти
За можливість створення умов неможливих для початку війни світове співтовариство заплатить не думаючи трильйон доларів. Що Куліба курите і найголовніше, скільки наших грошей він і його делегація витратила, щоб нести цю нісенітницю і демонструвати дурниці по всьому світу. Нас уже скоро боятися почнуть.
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29.06.2024 14:15 Відповісти
Рузке буде нас атакувати завжди і НІЯКІ папірці їм не будуть указом. Єдине що убереже нас від знищення це знищення рузкіх
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29.06.2024 14:16 Відповісти
Нова реальність залежить від кількості трави...
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29.06.2024 14:19 Відповісти
Невже в кацапів ''ядерку'' забере?
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29.06.2024 14:21 Відповісти
Реальність зараз хренова - Украіну знищують - потрібно вистояти
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29.06.2024 14:21 Відповісти
Зеля відстоїть!
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29.06.2024 17:13 Відповісти
п'ять років, створення реальності!
вже забули, той треш, про ковідлу?
то, були цвєточкі.
ось вам війна, тай це, тільки цвєточкі, перед тим що буде далі, як що ця зе!шобла продовжить керувати....
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29.06.2024 14:23 Відповісти
Таке враження, що в нас з ним різні реальності..паралельні..і ніяк не перетнуться, щоб зробити все нормально, а не по зеідіотські..
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29.06.2024 14:24 Відповісти
Реальність створити неможливо.
Це фігня, притаманна "верховному головнокомандувачу клоуну" Зеленському - щось ляпнути і видавати це за "реальність".
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29.06.2024 14:25 Відповісти
Ага, только для этого нужно: Отключение от Свифт, перекрытие жд и автомобильного сообщения/, прекращение торговых сделок, как таковых, отключение связи и интернета, блокирование всех судов в портах, ну и, наверное, ряд действий , которые я не учел.
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29.06.2024 14:29 Відповісти
Дурень думкою багатіє. Які передумови для справедливого миру? Москалі відступають? Імперія розвалюється? У ЗСУ надлишок добровольців? Панування в небі? Необмежений БК артилерії? Навіть режисери телемарафону глузують з офіційного побєдобєсія, а читачі Цензора й поготів. Була єдина можливість спробувати розвалити імперію. Під час бунту Пригоди на провести блискавичний контрнаступ із засиланням в тили ворога РДК та інших нацпідрозділів. Але доки чесали ріпу, час сплинув.
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29.06.2024 14:29 Відповісти
американці заборонили .
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29.06.2024 14:36 Відповісти
прикро, що вони й твоїм батькам кондоми заборонили завозити.
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29.06.2024 15:13 Відповісти
ну я ж нікому не розповідаю ,що ти з кондомом на голові надився ! не засмучуйся Мар'яна з Коляю якось живуть тільки Ілюха вибув з вашої палати . зате ТЦК до тебе не прийде !
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29.06.2024 17:49 Відповісти
дотепно як для переможця "розсміши коника", ще в 95анал не запрошували?
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29.06.2024 18:19 Відповісти
тебе старого пердуна санітари на вечірню клізму запрошують ! біжи бо прогавиш вітамінку
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29.06.2024 18:25 Відповісти
усе ти знаєш чи радиш бо тобі дурбецнутому- це допомагає не штиняти?
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29.06.2024 18:38 Відповісти
Просто війна на паузу 2024 - початок 2025 зі збереженням Воєного стану і Вови Зеленського напосаді президента.
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29.06.2024 15:21 Відповісти
"Які передумови для справедливого миру?"
Передумови залежать від того, що вважати "справедливим" миром. У товариша Сі свої погляди на справедливість, у пана Трампа - свої...
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29.06.2024 15:44 Відповісти
Україні спочатку б дозріти, коли шути неможливі президентами, а кулеби міністрами
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29.06.2024 14:33 Відповісти
Сша вже дозріли.
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29.06.2024 14:42 Відповісти
США вже перезріли.
Втім, як весь т.зв. "цивілізрваний" світ.
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29.06.2024 15:46 Відповісти
Ось воно як.......
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29.06.2024 14:34 Відповісти
Лукавить Кулєба. Бо у такій реальності не має юути фріків типу пухлого Ина, мулл типу Хомейні, Хаменеї, ЦзінПіня і кацапів у таких розмірах.
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29.06.2024 14:36 Відповісти
Это как нужно подстебнуть украинцев к такой Куете .. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что "время истекает" для принятия Конгрессом нового соглашения о финансировании для увеличения военной помощи Украине, при этом добавил, что даже если закончится оружие, украинцы будут "воевать лопатами". Хотелось бы это увидеть Кулебу с лопатой перед танком, просто пи*дец...
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29.06.2024 14:43 Відповісти
Тут і заночуємо.
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29.06.2024 15:10 Відповісти
хохму оцінив: "Зебіленський лагодить..."
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29.06.2024 15:31 Відповісти
То "лагодун" ще той.
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29.06.2024 15:34 Відповісти
Войн не будет только тогда (и то не факт), когда населения стран получат законную возможность отзывать выбранных и назначенных политиков. Включая Кулебу.
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29.06.2024 15:46 Відповісти
Тоді "насєлєніє" буде безперервно воювати за "перевибори".
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29.06.2024 15:52 Відповісти
Така вирогiднiсть е.
Проте тодi вже претензii до населення будуть.
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29.06.2024 21:32 Відповісти
Будемо воювати доки рашка не розвалиться. Це може бути роки, але Захід нам допоможе грошима и зброєю.
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29.06.2024 16:07 Відповісти
Учите историю-- " Карфаген должен быть разрушен."
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29.06.2024 16:29 Відповісти
Золотой час демагогов. Самое главное ничего не делать . Все само рассосётся.
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29.06.2024 17:03 Відповісти
Але лопати тримати на готові??? Кулібін....
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29.06.2024 18:07 Відповісти
Мир і відновлення як проголошує влада не може бути досягнута без розбудови в першу чергу Збройних Сил, в першу чергу, тільки маю на увазі не будова корветів, це від лукавого, викидання мільярдів доларів на вітер,а побудова реально сильної армії, в першу чергу.
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29.06.2024 18:08 Відповісти
 
 