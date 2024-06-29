Маємо створити реальність, в якій нова війна буде неможливою. Це і стане перемогою, - Кулеба

У суботу, 29 червня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь у панельній дискусії у рамках Дубровницького форуму в Хорватії, де наголосив, що війна має завершитись досягненням справедливого та тривалого миру, який принесе розуміння усім країнам світу про потенційні наслідки акту агресії проти суверенної держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

За словами Кулеби, йдеться не лише про відновлення кордонів чи притягнення агресора до відповідальності, а й про створення реальності, в якій нова агресія стане неможливою.

"Як ми знаємо з власної нещодавньої історії, а також з історії інших регіонів, мир без справедливості веде до нової війни. Тому мета - не просто закінчити війну, а створити реальність, в якій мир буде справедливим і тривалим, а нова війна стане неможливою. Це і буде перемогою", - зазначив міністр.

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У цьому контексті Кулеба відзначив ключову роль Саміту миру та підкреслив, що він продовжить взаємодіяти з країнами з усіх частин світу задля пошуку рішень, які дозволять відновити справедливий мир.

"Саміт миру в Швейцарії зібрав разом країни з усього світу - півночі, півдня, сходу, заходу - та продемонстрував, що всі вони поділяють щось спільне. Це "щось" - Статут ООН, принципи міжнародного права і необхідність поважати суверенітет і територіальну цілісність країн. І коли ми бачимо, що всі ці країни готові бути разом, а також діяти спільно, це, звичайно, додає впевненості в тому, що справедливий і тривалий мир можливий", - сказав він.

Глава МЗС наголосив, що шлях до справедливого та тривалого миру є непростим, проте він не має альтернатив. За його словами, світ повинен стерти лінії, накреслені іншими, щоб забезпечити повагу до принципів, які дозволяють нам усім жити і процвітати.

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"Є речі, які нас усіх об'єднують і стирають ці відмінності. Це бажання жити в мирі та розвиватися. Для України - це мир і відновлення, що, звісно, є передумовою розвитку", - підсумував міністр.