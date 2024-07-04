Завтра свет будут отключать в течение суток, больше всего - с 4:00 до 23:00, - "Укрэнерго"

Завтра, 5 июля, графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток по всей территории Украины.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

"С 00:00 до 03:00 и с 23:00 до 24:00 будут задействованы две очереди графиков отключений, в остальные часы - три очереди", - сообщили в компании.

Питание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

4 июля графики почасовых отключений действуют в течение всех суток по всей территории Украины. С 07:00 до 13:00 и с 23:00 до 24:00 будут задействованы две очереди графиков отключений, в остальные часы - три очереди.

Ранее советник премьер-министра, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что графики отключения электроэнергии могут смягчить после 20 июля.

До этого председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объяснял, что на рост продолжительности отключений в течение последних дней повлияли одновременно несколько факторов. Это - последствия новых российских обстрелов, рост потребления электроэнергии из-за жары, уменьшение возможностей для импорта электроэнергии из Европы и вывод в ремонт достаточно большого количества электростанций.