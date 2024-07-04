Зеленский присвоил генеральские звания трем полковникам Нацполиции
Президент Владимир Зеленский присвоил специальные звания генерала полиции третьего ранга трем полковникам Национальной полиции.
Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
В указах отмечается: "Присвоить специальное звание генерала полиции третьего ранга
- полковнику полиции Шумейко Дмитрию Александровичу - начальнику Главного управления Национальной полиции в г. Киеве;
- Кисько Артему Ивановичу - начальнику Главного управления Национальной полиции в Запорожской области;
- Федорюку Геннадию Иосифовичу - заместителю главы Национальной полиции Украины".
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+36 саша паламарчук
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+19 Гоша Фантомас #478094
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Та ще різні цікавинки до цього - про його заступника з російськими паспортами сімї
https://mvs.gov.ua/news/igor-klimenko-dav-velike-interviu-radio-svoboda https://mvs.gov.ua/news/igor-klimenko-dav-velike-interviu-radio-svoboda
А стаття про те чому не беруть Україну в НАТО?...
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баканові