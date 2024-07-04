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Зеленский присвоил генеральские звания трем полковникам Нацполиции

зеленський

Президент Владимир Зеленский присвоил специальные звания генерала полиции третьего ранга трем полковникам Национальной полиции.

Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

В указах отмечается: "Присвоить специальное звание генерала полиции третьего ранга

  • полковнику полиции Шумейко Дмитрию Александровичу - начальнику Главного управления Национальной полиции в г. Киеве;
  • Кисько Артему Ивановичу - начальнику Главного управления Национальной полиции в Запорожской области;
  • Федорюку Геннадию Иосифовичу - заместителю главы Национальной полиции Украины".

Смотрите также: Зеленский вручил государственные награды по случаю Дня Национальной полиции. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20854) Нацполиция (16560) генерал (66)


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Топ комментарии
+36
сцить Майдану.
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04.07.2024 18:54 Ответить
+22
класика

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04.07.2024 18:55 Ответить
+19
щоб у чуваків була хенеральська пенсія
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04.07.2024 18:53 Ответить
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щоб у чуваків була хенеральська пенсія
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04.07.2024 18:53 Ответить
Зарплата, пенсія, забезпечення, ад`ютант... Там дохрена всіляких смаколиків. От тільки, за чий то все рахунок. курва?
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04.07.2024 18:57 Ответить
сцить Майдану.
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04.07.2024 18:54 Ответить
Цікаво, тільки якого - банду геть, чи комунального? Чи відразу 2 в 1?
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04.07.2024 19:38 Ответить
зєлю на гіляку
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04.07.2024 19:40 Ответить
Ітерв"ю Клименка РС, будь ласка включіть на 1-18хв , як він лякає БАНКОВУ воїнами НАРКОМАНАМИ ТА З ПТСР насильниками. Я би сама не знайшла- дякувати Ігорю Лапіну звернула на це увагу.
Та ще різні цікавинки до цього - про його заступника з російськими паспортами сімї

https://mvs.gov.ua/news/igor-klimenko-dav-velike-interviu-radio-svoboda https://mvs.gov.ua/news/igor-klimenko-dav-velike-interviu-radio-svoboda

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04.07.2024 20:33 Ответить
готується до майдану - підтримую ,он навіть Залужного ЗАХІД ЗАСТАВИВ ВИПУСТИТІ
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04.07.2024 19:02 Ответить
Чим більше таких вчинків від нетряпки, як захис Єрмака на увесь світ , як програш Петрову у суді проти ЛІгачовоЇ ( ДАРНИЦЬКИЙ СУД КЄВА) , Зулужного нарешті Лондон витягнув - тим гучніше йде сигнал від затиснутих яєць ОПУ .
А стаття про те чому не беруть Україну в НАТО?...
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04.07.2024 19:06 Ответить
СПЕЦІАЛЬНІ ЗВАННЯ ГЕНЕРАЛІВ ТРЕТОГО РАНГУ ТРЬОМ ПОЛКОВНИКАМ . Буданову за зраду справи вагнірівців від лейтенанта одразу до генерал-лейтенанта !!!
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04.07.2024 20:15 Ответить
Извините что вмешиваюсь, но это мне напоминает совок 20-30 годы, комиссар гозбезапасности первого ранга и так далее. Интересно чем плохо звание генерал майор.
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05.07.2024 06:41 Ответить
З руки прикормлені!...
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04.07.2024 19:04 Ответить
особисто охороняла нерухомість Бєні у Карпатах
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04.07.2024 19:08 Ответить
Малюку скоро генералісімуса дадуть за охорону БЄНІ. кажуть він до нього в камеру в шкарпетках заходить
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04.07.2024 19:10 Ответить
Неподобство! А стирилтні бахили не надягає?
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04.07.2024 19:40 Ответить
шоб на бусификацию глаза поприкрывали...
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04.07.2024 19:10 Ответить
А ось мені цікаво, ці звання можно назад забрати після нових виборів? Він же їх незаконно, на думку людей присвоїв. Наприклад, що воно коли присвоювало, вже просроченим було
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04.07.2024 19:11 Ответить
пояснюю для "фактичної" окупації України і створення "личнопреданних" структур - а ти іди захищай їх і їх статки
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04.07.2024 19:24 Ответить
Це він їх на нуль Готуе…

Поліціянтів у тилу вистачає- потрібно посилювати ними фронт.
Десь 15-30% особового складу на нуль! Раз, два
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04.07.2024 19:25 Ответить
а ордени де?
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04.07.2024 18:54 Ответить
класика

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04.07.2024 18:55 Ответить
Не ображайте так собак...
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04.07.2024 19:56 Ответить
Совок нас не залишить ніколи. Взяти наприклад пристреленого ківу, у 2015 році достроково підполковник. Цього ж року полковник. Ордени, медалі, нагородна зброя та хороша посада у наркоконтролі.
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04.07.2024 19:12 Ответить
зачем среди ментов генералы??? они что бригадами командуют, города обороняют, военные операции планируют? В военное время все менты должны быть на фронте, а их функции на мирной территории должны дружинники выполнять, из состава здоровых пенсионеров и отставников. А то на входе в любой суд сидит два или три мента, которые проверяют сумки и карманы.
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04.07.2024 19:20 Ответить
Мабуть сраколизники ще ті !!!
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04.07.2024 19:27 Ответить
ГЕНЕРАЛ -ЛЕЙТЕНАНТ БУДАНОВ ДОКЛАДАЄ ХТО ЗА ЗЕ БУДЕ НА МАЙДАНІ
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04.07.2024 19:39 Ответить
Заодно бы и себе..... Генералисимуса.
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04.07.2024 19:30 Ответить
так СТАВКУ вже ПРоводить -ще трохи й ...
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04.07.2024 19:42 Ответить
за два місяця
побачимо що це нові
баканові
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04.07.2024 19:45 Ответить
ЦРУ та МІ-6 з 20 го року нетряпці дають перелік агентів Кремля. .Тепер ми починаємо теж їх взнати
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04.07.2024 19:49 Ответить
Полиция спасет нацию!
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04.07.2024 19:53 Ответить
Очікуємо журналістських розслідувань про статки цих генералів!
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04.07.2024 19:54 Ответить
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04.07.2024 20:04 Ответить
В нормальних країнах громада обирає шерифа ..а тут скормило погони щоб вони кайфували від зоряної хвороби ...совок совком
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04.07.2024 20:12 Ответить
а Героями коли стануть?
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04.07.2024 20:14 Ответить
защитники пана Зе
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04.07.2024 20:15 Ответить
у нас Генералів точно більше ніж в США, а з пенсіонерами точно більше ніж у всьому НАТО.
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04.07.2024 20:17 Ответить
Собаки!
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04.07.2024 20:33 Ответить
Тут надо из фронтовиков комбригов назначать а он ментам звания раздает.
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04.07.2024 20:33 Ответить
Ну як можна бути таким бездарем? Нема слів. Іди грай х... на п...
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04.07.2024 22:29 Ответить
Підор формує "війська" захисту ? Від народу.
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04.07.2024 22:46 Ответить
Зачем?
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05.07.2024 00:34 Ответить
 
 