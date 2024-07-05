Родители с детьми тайно возвращаются в Торецк, несмотря на принудительную эвакуацию
Власти Торецка проводили принудительную эвакуацию жителей из города, однако некоторые люди тайно возвращались обратно в город.
Об этом рассказал глава Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
По официальным данным, в Торецке осталось 4,5 тысячи населения. Но когда увеличилась интенсивность обстрелов, во время которых враг беспощадно уничтожает нашу инфраструктуру и наносит смертельные удары, желающих эвакуироваться стало больше.
Глава ОВА проинформировал, что в течение прошлой недели спасатели и полицейские на бронированных автомобилях вывезли из города около 1400 человек.
"Россияне активно бьют из авиации, разрушая не только жилые дома, но и инфраструктуру. Существует большая вероятность, что транспортные средства могут попасть под атаку", - отметил Чинчик.
По его словам, среди тех, кто остается в городе, могут быть семьи с детьми, несмотря на то, что власти проводили их принудительную эвакуацию.
"Бывало мы фиксировали, что родители официально выезжали через блокпосты, однако позже тайно возвращались в громаду в обход пунктов пропуска и завозили обратно детей. Иногда этих детей не выпускали из домов, чтобы их никто не увидел. Такие случаи нередки, когда некоторых приходилось принудительно эвакуировать второй, третий и даже шестой раз", - сообщил он.
Ранее Чинчик говорил, что россияне наносят каждый день по громаде 10-20 авиаударов. По состоянию на конец октября 2021 года в Торецке жили около 35 тысяч человек.
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Путину акбар!
А людина потребує в мешканні як черепаха в панцері.
Чи було надано житла цім людям після евакуації ? чи загрузили на вокзалі як картоплю, а далі робіть що хочете.
Проблема України, українців в ставленні одного до іншого не як джерела збагачення, а саме як до людини. І то стосується все: ставлення до солдата, до цивільного, до чужої дитини...
І поки не буде вирішено це питання Україна буде постійно ходити по цьому зачарованому колу і робити собі боляче. Ігнорування цим надає ризику зникнення цього суспільства.