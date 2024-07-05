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Родители с детьми тайно возвращаются в Торецк, несмотря на принудительную эвакуацию

Торецьк

Власти Торецка проводили принудительную эвакуацию жителей из города, однако некоторые люди тайно возвращались обратно в город.

Об этом рассказал глава Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

По официальным данным, в Торецке осталось 4,5 тысячи населения. Но когда увеличилась интенсивность обстрелов, во время которых враг беспощадно уничтожает нашу инфраструктуру и наносит смертельные удары, желающих эвакуироваться стало больше.

Глава ОВА проинформировал, что в течение прошлой недели спасатели и полицейские на бронированных автомобилях вывезли из города около 1400 человек.

"Россияне активно бьют из авиации, разрушая не только жилые дома, но и инфраструктуру. Существует большая вероятность, что транспортные средства могут попасть под атаку", - отметил Чинчик.

Читайте: Россияне авиацией уничтожают Торецк, чтобы потом захватить руины, - спикер ОСГВ "Хортица" Волошин

По его словам, среди тех, кто остается в городе, могут быть семьи с детьми, несмотря на то, что власти проводили их принудительную эвакуацию.

"Бывало мы фиксировали, что родители официально выезжали через блокпосты, однако позже тайно возвращались в громаду в обход пунктов пропуска и завозили обратно детей. Иногда этих детей не выпускали из домов, чтобы их никто не увидел. Такие случаи нередки, когда некоторых приходилось принудительно эвакуировать второй, третий и даже шестой раз", - сообщил он.

Ранее Чинчик говорил, что россияне наносят каждый день по громаде 10-20 авиаударов. По состоянию на конец октября 2021 года в Торецке жили около 35 тысяч человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В районе Торецка оккупанты используют тактику "выжженной земли", - ГВА

Автор: 

дети (6574) эвакуация (2102) Торецк (497)


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Топ комментарии
+30
Ждуни унюхали смород рускага міра і пішли на запах.
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05.07.2024 02:26 Ответить
+23
Хворі на голову ждуни Срусскава "міра" й прихильники сина Сатани ][уйла!
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05.07.2024 02:18 Ответить
+22
Божевільні. Уже чув що "житла нема" і тд - то все відмазки. Все можна. А на рахунок дітей - відібрати батьківські права. Вони ж кидають дітей в окупацію де у низ 1 шанс - згнити в майбутній війнах як вояка РФ
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05.07.2024 02:43 Ответить
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чернокожие наемники, сражающиеся на стороне https://lenta.ru/tags/organizations/vsu/ Вооруженных сил https://lenta.ru/tags/geo/ukraina/ Украины (ВСУ), стреляли по окнам мирных жителей в подконтрольном https://lenta.ru/tags/geo/kiev/ Киеву Торецке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил беженец в беседе с https://ria.ru/20240705/naemniki-1957541613.html?in=l РИА Новости .
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05.07.2024 07:28 Ответить
Читала учора тут, що орки знищують місто щоб потім зайти в руїни. Питання навіщо їм руїни? Обережно з такими словами, бо Україна забагато в такому вигляді. Може краще тихо говорити з партнерами і тихо оснастити ті нові бригади,а не на увесь світ кричати,що нічим. Просто забрати кошти які украли
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05.07.2024 07:36 Ответить
Спадщина совка? Ви дійсно мудрий?
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05.07.2024 08:17 Ответить
Не витримують покращення
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05.07.2024 08:12 Ответить
Як на мене, то дітей необхідно врятувати, а дорослі хай як хочуть. Десь в конституції написано, що батьки мають забезпечити безпеку дітям, то мені здається що дітей можна перевезти туди, де безпечно. А батьки хай приїжджають до дітей, зі свого підвалу в Торецьку. Як так хотять під бомб
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05.07.2024 08:34 Ответить
новий вид збочення - дауншифтинг по новоруські.
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05.07.2024 08:48 Ответить
А може вони потім через рашку в Європу здриснуть як біженці ?
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05.07.2024 09:29 Ответить
Это - религия, как у мусульман-шахидов. Во времена Мариуполя ЛИЧНО читал интерьвью ватного беженца, который знает что его квартиру вместе с многоэтажкой разнесли расиянцы который сидит в пионерлагере где-то под Весьегонском и говорит - это было правильно!
Путину акбар!
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05.07.2024 09:44 Ответить
Справа в тому що людина по перше людина, а потім вже українець німець француз....
А людина потребує в мешканні як черепаха в панцері.
Чи було надано житла цім людям після евакуації ? чи загрузили на вокзалі як картоплю, а далі робіть що хочете.
Проблема України, українців в ставленні одного до іншого не як джерела збагачення, а саме як до людини. І то стосується все: ставлення до солдата, до цивільного, до чужої дитини...
І поки не буде вирішено це питання Україна буде постійно ходити по цьому зачарованому колу і робити собі боляче. Ігнорування цим надає ризику зникнення цього суспільства.
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05.07.2024 09:49 Ответить
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