Родители с детьми тайно возвращаются в Торецк, несмотря на принудительную эвакуацию

Власти Торецка проводили принудительную эвакуацию жителей из города, однако некоторые люди тайно возвращались обратно в город.

Об этом рассказал глава Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

По официальным данным, в Торецке осталось 4,5 тысячи населения. Но когда увеличилась интенсивность обстрелов, во время которых враг беспощадно уничтожает нашу инфраструктуру и наносит смертельные удары, желающих эвакуироваться стало больше.

Глава ОВА проинформировал, что в течение прошлой недели спасатели и полицейские на бронированных автомобилях вывезли из города около 1400 человек.

"Россияне активно бьют из авиации, разрушая не только жилые дома, но и инфраструктуру. Существует большая вероятность, что транспортные средства могут попасть под атаку", - отметил Чинчик.

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По его словам, среди тех, кто остается в городе, могут быть семьи с детьми, несмотря на то, что власти проводили их принудительную эвакуацию.

"Бывало мы фиксировали, что родители официально выезжали через блокпосты, однако позже тайно возвращались в громаду в обход пунктов пропуска и завозили обратно детей. Иногда этих детей не выпускали из домов, чтобы их никто не увидел. Такие случаи нередки, когда некоторых приходилось принудительно эвакуировать второй, третий и даже шестой раз", - сообщил он.

Ранее Чинчик говорил, что россияне наносят каждый день по громаде 10-20 авиаударов. По состоянию на конец октября 2021 года в Торецке жили около 35 тысяч человек.

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