Сутки на Херсонщине: 3 человека ранены, повреждены многоэтажки и частные дома, медучреждение и газопровод

В результате российских обстрелов на Херсонщине известно о трех раненых и повреждениях гражданской инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин.

Как отмечается, за минувшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Осокоровка, Михайловка, Максима Горького, Днепровское, Антоновка, Одрадокаменка, Шевченковка, Берислав, Янтарное, Вировка, Станислав, Гавриловка, Кизомыс, Никольское, Львовское, Тягинка, Дарьевка и город Херсон.



Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности, повреждены 2 многоэтажки и 11 частных домов. Зафиксировано попадание в медицинское учреждение и газопровод, повреждены хозяйственные постройки и частный автомобиль.



В результате российской агрессии 3 человека получили ранения.

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