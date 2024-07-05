Доба на Херсонщині: 3 людини поранено, пошкоджено багатоповерхівки і приватні будинки, медзаклад та газопровід

Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині відомо про трьох поранених та пошкодження цивільної інфраструктури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Як зазначається, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Осокорівка, Михайлівка, Максима Горького, Дніпровське, Антонівка, Одрадокам'янка, Шевченківка, Берислав, Янтарне, Вірівка, Станіслав, Гаврилівка, Кізомис, Микільське, Львове, Тягинка, Дар'ївка та місто Херсон.



Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Зафіксовано влучання в медичний заклад та газопровід, пошкоджені господарські споруди та приватний автомобіль.



Унаслідок російської агресії 3 людини дістали поранення.

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