УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5281 відвідувач онлайн
Новини Війна
1 779 6

На окупованій Херсонщині рашисти вбили чоловіка та побили трьох цивільних, серед них дитина, - прокуратура

Окупанти на ТОТ Херсонщини вбили чоловіка та побили цивільних

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства чоловіка військовослужбовцями РФ та побиття цивільних, зокрема дитини, на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Херсонщини, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 3 липня 2024 року в одному з Telegram-каналів опубліковано повідомлення про вбивство російськими військовими чоловіка та завдання тілесних ушкоджень двом дорослим та дитині.

Про цей воєнний злочин напередодні, 3 липня, повідомив рух спротиву "Жовта стрічка".

Що сталося?

У повідомленні йдеться, що подія сталася на тимчасово окупованій території Херсонщини, коли сім’я прямувала до Криму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ФСБ РФ затримала російського полковника, який причетний до різанини у Бучі, - ЗМІ

"Дорогою їх зупинили нетверезі військовослужбовці РФ та жорстоко побили. Чоловік через отримані травми помер за декілька годин", - зазначили в прокуратурі. 

У жінки черепно-мозкова травма, через що вона тепер має проблеми з мозковою діяльністю. Інший дорослий та дитина зазнали легких травм.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Також читайте: Україна розслідує 28 кримінальних проваджень за фактом вбивства окупантами 62 українських військовополонених, - генпрокурор Костін

Автор: 

окупація (6746) воєнні злочини (1875) Херсонська область (5871)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
..а милотворцям трампам-орбанам-ердоганам нравіццца віддавати не свої території під концтабори для окупованих людей...
показати весь коментар
04.07.2024 13:19 Відповісти
Схоже це новина про ТЦК?
показати весь коментар
04.07.2024 13:33 Відповісти
Для тих хто воює проти ТЦК
показати весь коментар
04.07.2024 14:13 Відповісти
значит жили себе ждуны. захотели отдохнуть. а тут их встречает оккупант, а они по привычке быковать. но забыли, что это не тцк, можно и получить.
показати весь коментар
04.07.2024 15:36 Відповісти
Паєхали в крим чіста атдихать..і гадали що це український патрульний...рєшилі бикануть...а тут подібне та ще й зі зброєю...
показати весь коментар
04.07.2024 15:52 Відповісти
 
 