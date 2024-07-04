На окупованій Херсонщині рашисти вбили чоловіка та побили трьох цивільних, серед них дитина, - прокуратура

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства чоловіка військовослужбовцями РФ та побиття цивільних, зокрема дитини, на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Херсонщини, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 3 липня 2024 року в одному з Telegram-каналів опубліковано повідомлення про вбивство російськими військовими чоловіка та завдання тілесних ушкоджень двом дорослим та дитині.

Про цей воєнний злочин напередодні, 3 липня, повідомив рух спротиву "Жовта стрічка".

Що сталося?

У повідомленні йдеться, що подія сталася на тимчасово окупованій території Херсонщини, коли сім’я прямувала до Криму.

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"Дорогою їх зупинили нетверезі військовослужбовці РФ та жорстоко побили. Чоловік через отримані травми помер за декілька годин", - зазначили в прокуратурі.

У жінки черепно-мозкова травма, через що вона тепер має проблеми з мозковою діяльністю. Інший дорослий та дитина зазнали легких травм.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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