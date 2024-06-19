УКР
Україна розслідує 28 кримінальних проваджень за фактом вбивства окупантами 62 українських військовополонених, - генпрокурор Костін

андрій,костін

Станом на 19 червня розслідується 28 кримінальних проваджень за фактом убивства окупантами 62 українських військовополонених.

Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Загалом на сьогодні ми розслідуємо 28 кримінальних проваджень за фактом вбивства російськими військами 62 українських військовополонених. У цих провадженнях повідомлено про підозри чотирьом особам, щодо двох осіб уже завершено розслідування та обвинувальні акти скеровано до суду. Одну особу засуджено", - сказав генпрокурор.

Нагадуємо, 18 червня стало відомо, що російські окупанти обезголовили одного з  полонених українських військовослужбовців у Волноваському районі Донецької області. Правоохоронцям вдалося встановити особу загиблого.

Також читайте: МКС зосередиться на воєнних злочинах РФ щодо українських військовополонених, - прокурор Голліс

військовополонені (1047) вбивство (3152) Костін Андрій (267) воєнні злочини (1923)
За даними сайту електронних закупівель Prozorro, установи, в яких утримуються росіяни, оголошують тендери на цукерки, крекери, сухарики з родзинками, згущене молоко, халву, шоколадки, напій Coca-Cola і цигарки. Зокрема, один з нещодавніх тендерів, в якому брала участь одна з українських держустанов «Табір для тримання військовополонених», має статус завершеного - це оголошення про намір купити 20,4 кг карамелі на суму 2 999 грн. 82 коп. В оголошенні зазначено, що строк поставки товару - до 31 грудня 2024 року. Більше інформації на порталі Антикор
19.06.2024 21:41 Відповісти
Костін знає, що він скаже тільки А і фсьо, а ральної зачистки, не буде робити, бе не з цим складом Уряду… Історію про злиття Зеленським з ОПУ операції Українських ССО щодо вагнергейту, пам'ятає весь СВІТ, окрім зелі і його призначенців з ВРУ !!
Співпадіння….??
19.06.2024 22:17 Відповісти
Легче россиян заочно судить за убийства чем своих украинцев за воровство и мародёрство.
19.06.2024 22:17 Відповісти
Це той, хто насрав на Верховну Раду ? Якщо він, то чого воно щебече, а не кукарікає ? Пєтух кацапський ! Проти кого цей пЄтух кацапський відкрив провадження ? Цей пєтух когось за яйця впіймав чи він з кабінету папірці строче, як той громадянин зєлєнский пише під диктовку громадянина дЄрмака з дєрєвні Звідкіля
19.06.2024 22:46 Відповісти
 
 