Україна розслідує 28 кримінальних проваджень за фактом вбивства окупантами 62 українських військовополонених, - генпрокурор Костін

Станом на 19 червня розслідується 28 кримінальних проваджень за фактом убивства окупантами 62 українських військовополонених.

Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Загалом на сьогодні ми розслідуємо 28 кримінальних проваджень за фактом вбивства російськими військами 62 українських військовополонених. У цих провадженнях повідомлено про підозри чотирьом особам, щодо двох осіб уже завершено розслідування та обвинувальні акти скеровано до суду. Одну особу засуджено", - сказав генпрокурор.

Нагадуємо, 18 червня стало відомо, що російські окупанти обезголовили одного з полонених українських військовослужбовців у Волноваському районі Донецької області. Правоохоронцям вдалося встановити особу загиблого.

