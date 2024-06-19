УКР
Новини Війна
Встановлено особу захисника України, якого обезголовили російські окупанти на Донеччині, - Офіс генпрокурора

Наразі встановлено особу захисника України, про жорстоке вбивство якого на Донеччині стало відомо вчора.

Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

"Наразі ми не можемо назвати його імені, адже тривають процедури для остаточного підтвердження його даних, - уточнив генпрокурор.

Також Костін зазначив, що ідентифіковано російських командирів, потенційно відповідальних за обезголовлення українського захисника. Здійснюється комплекс заходів щодо перевірки цієї інформації.

"Цей факт є ще одним підтвердженням, що повна зневага до міжнародного права та загальнолюдської моралі - це державна політика країни-терориста росії. Кожен світовий лідер, який тисне руку путіну, повинен усвідомлювати, що тисне руку особі, яка толерує варварські вбивства", - наголосив Костін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МКС зосередиться на воєнних злочинах РФ щодо українських військовополонених, - прокурор Голліс

Як повідомлялося, 18 червня стало відомо, що рашисти обезголовили українського воїна на Донеччині: розпочато розслідування

воєнні злочини (1923) Офіс Генпрокурора (3391)
Це не варварство, це кацапи. Вони сатаністи незалежно від віросповідання.
19.06.2024 11:37 Відповісти
За таке кацапів нищити нещадно усіх і всюди бо воно гірше за якусь тварину
19.06.2024 11:35 Відповісти
Помолимося браття і сестри за нашого воїна світла 🙏🏼

жоден московит причетний до злочину не повинен жити на цій прекрасній планеті
19.06.2024 11:40 Відповісти
За таке кацапів нищити нещадно усіх і всюди бо воно гірше за якусь тварину
19.06.2024 11:35 Відповісти
Не потрібно ображати тваринок ...
19.06.2024 12:21 Відповісти
Це не варварство, це кацапи. Вони сатаністи незалежно від віросповідання.
19.06.2024 11:37 Відповісти
"Кацап" з тюрського - "живодер" !
І вони це підтвержують кожного дня...
19.06.2024 11:58 Відповісти
Костін "красавчік",забув тільки додати,що кожен світовий лідер,який тисне руку Костіну,має пам'ятати,що він тисне руку мародеру,який наживається на крові українців і купляє собі нерухомість в Монако.
19.06.2024 11:38 Відповісти
Якщо подтвтьись статистику корупціонерів, з них абсолютна більшість узкоґоворящіє
19.06.2024 11:40 Відповісти
Помолимося браття і сестри за нашого воїна світла 🙏🏼

жоден московит причетний до злочину не повинен жити на цій прекрасній планеті
19.06.2024 11:40 Відповісти
Вони всі причетні
19.06.2024 11:45 Відповісти
А тим часом рашиські вбивці полонені жирують на українських харчах.
19.06.2024 11:45 Відповісти
Показувати це без редактування в ООН, на всіх TV світових.Може нарешті зрозуміють що ми маємо справу із не цивілізацію, а з табуном не дорозвинутих.
19.06.2024 11:45 Відповісти
Треба зміни в законодавстві: за воєні злочини на території України усім негромадянам нашої держави передбачити смертну кару через гільйотину!!!
П.С.
Готовий стати спонсором купівлі/виробництва цього прибору....
19.06.2024 11:46 Відповісти
І без терміну давнини
19.06.2024 12:15 Відповісти
В музеї другої світової є одна. Від німців залишилась..можна використовувати. Хоча краще вішати - щоб помучались ще, падли.
19.06.2024 21:53 Відповісти
Де ті міжнародні суди, гааги, оони, інтерполи? Що скаже папа рімскій, Байден, Шольц, президент МОК?
Всьо харашо?
19.06.2024 11:53 Відповісти
Для цього МЗС треба підняти дупу і скликати радбез ООН і так за кожен такий злочин. І тоді не треба гадати чи не пропустив світ черговий факт геноциду. Само по собі воно не зробиться.
19.06.2024 12:01 Відповісти
Міжнародні суди в Гаазі, ООН в Нью-Йорці, Інтерпол також на своєму місці. До чого ці питання? І Байден в США сьогодні є президентом держави США, на яку ворог ніколи не нападе, бо знає, що там не асфальтні дороги на останні гроші і "какая разница", а ракети, літаки, підводні човни і ядерна зброя. Щоб справи розглядали міжнародні суди, то потрібно закінчити їх на базі міжнародного права і подати правильний позов, але слугориги відсторонили тих, хто розбирається в міжнародному праві, наприклад Зеркаль, а їхні Букр'яни і Колі Котлєти з єлдками звикли все робити по "понятіях",а там таке не проходить.
19.06.2024 12:04 Відповісти
Для того, щоб щось розглядалось у Гаазі чи міжнародній інституції потрібно як мінімум державу зберегти. В ідеалі виграти війну. А це саме те, чого палко не бажають в ОПі, оскільки вся та шабло-***** теж має сісти поряд з кацапами на одну лавку підсудних.
19.06.2024 12:09 Відповісти
ну так і "наші" особливо не розголошують. ярмак особисто береже ліцо путіну
19.06.2024 16:17 Відповісти
Нагадайте, з ІДІЛ, який "воював" так само, як Роіся, вели якісь переговори та мирні саміти?

Чи ІДІЛ всі разом знищували, як терористів?

А то ж теж можна було постражлалим країнам просто грошенят та старої зброї насипати і вести балачки про "діалог".
19.06.2024 12:00 Відповісти
Якби в ІДІЛ була ядерна зброя, з ними б по-іншому говорили, от десь як США з рашкою зараз.
19.06.2024 12:09 Відповісти
Зовсім не факт. Можливо, що навпаки ******* б всім, чим можливо, щоб ці довбні до червоної кнопки не дотягнулися.

В принципі, це єдина робоча доктрина щодо таких уродів - миттєве знищення без смикань щодо гуманізму та жертв серед населення.
19.06.2024 12:44 Відповісти
Питання до влади - де скликання радбез ООН? Зрозуміло, що він дефективний і результату буде 0, але це гарний майданчик показати свинособаче нутро.
19.06.2024 12:03 Відповісти
О, ну якщо Костін взявся за справу, то московитськім головорізам не уникнути найсуворішого заочного засудження та покарання, це 100 відсотків
19.06.2024 12:04 Відповісти
ООН та амнести и все другие структуры плевать хотели на зверства казламордых. Задача того же Костина и генштаба ВСУ довести эти факты до каждого солдата, сержанта и офицера. Люди должны отчетливо понимать, что ждёт их в плену, что бы ответственно принимать последние самостоятельные решения.
19.06.2024 12:09 Відповісти
До кацапів в полоні потрібно ставитись згідно рекомендацій Женевської конвенції. Вони мають займатися дуже простою, навіть примітивною, роботою, жерти калорійну їжу, мало рухатись і запливати жирком. Ні в якому разі жоден окупант не може після полону залишатись в Україні. Ми маємо повернути їх розбещеними "нормою". Потім життя "на родінє" їм видаватиметься тюрмою.
19.06.2024 12:16 Відповісти
тепер з десяток прокурорів з ЗП по 100 тисяч будуть півроку "працювати" для заочного засудження винних.
19.06.2024 12:58 Відповісти
И как всегда все окончится пафосными обещаниями найти и наказать...
А по факту - ничего никому за это ге будет! Не будут даже устанавливать кто это сделал ... ФОРМАЛЬНО отчитаются липовыми данными и всё на этом ..
19.06.2024 23:17 Відповісти
Ну так, бо контррозвідник Червінський, який ходив з групою за нуль, підр вав моторил і гіві, доставляв із Донецька Цемахів - зараз ручними судами татарова запроторений у сізо на Лук'янівку, там де колись більшовики тримали вояків УНР і де було їх повстання на чолі з Горліс- Горським
20.06.2024 04:54 Відповісти
 
 