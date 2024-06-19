Встановлено особу захисника України, якого обезголовили російські окупанти на Донеччині, - Офіс генпрокурора

Наразі встановлено особу захисника України, про жорстоке вбивство якого на Донеччині стало відомо вчора.

Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін.

"Наразі ми не можемо назвати його імені, адже тривають процедури для остаточного підтвердження його даних, - уточнив генпрокурор.

Також Костін зазначив, що ідентифіковано російських командирів, потенційно відповідальних за обезголовлення українського захисника. Здійснюється комплекс заходів щодо перевірки цієї інформації.

"Цей факт є ще одним підтвердженням, що повна зневага до міжнародного права та загальнолюдської моралі - це державна політика країни-терориста росії. Кожен світовий лідер, який тисне руку путіну, повинен усвідомлювати, що тисне руку особі, яка толерує варварські вбивства", - наголосив Костін.

