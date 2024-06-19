Встановлено особу захисника України, якого обезголовили російські окупанти на Донеччині, - Офіс генпрокурора
Наразі встановлено особу захисника України, про жорстоке вбивство якого на Донеччині стало відомо вчора.
Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
"Наразі ми не можемо назвати його імені, адже тривають процедури для остаточного підтвердження його даних, - уточнив генпрокурор.
Також Костін зазначив, що ідентифіковано російських командирів, потенційно відповідальних за обезголовлення українського захисника. Здійснюється комплекс заходів щодо перевірки цієї інформації.
"Цей факт є ще одним підтвердженням, що повна зневага до міжнародного права та загальнолюдської моралі - це державна політика країни-терориста росії. Кожен світовий лідер, який тисне руку путіну, повинен усвідомлювати, що тисне руку особі, яка толерує варварські вбивства", - наголосив Костін.
Як повідомлялося, 18 червня стало відомо, що рашисти обезголовили українського воїна на Донеччині: розпочато розслідування
І вони це підтвержують кожного дня...
жоден московит причетний до злочину не повинен жити на цій прекрасній планеті
П.С.
Готовий стати спонсором купівлі/виробництва цього прибору....
Всьо харашо?
Чи ІДІЛ всі разом знищували, як терористів?
А то ж теж можна було постражлалим країнам просто грошенят та старої зброї насипати і вести балачки про "діалог".
В принципі, це єдина робоча доктрина щодо таких уродів - миттєве знищення без смикань щодо гуманізму та жертв серед населення.
А по факту - ничего никому за это ге будет! Не будут даже устанавливать кто это сделал ... ФОРМАЛЬНО отчитаются липовыми данными и всё на этом ..