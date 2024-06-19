Установлена личность защитника Украины, обезглавленного российскими оккупантами на Донетчине, - Офис генпрокурора

Установлена личность защитника Украины, о жестоком убийстве которого в Донецкой области стало известно вчера.

Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

"Сейчас мы не можем назвать его имени, поскольку продолжаются процедуры для окончательного подтверждения его данных, - уточнил генпрокурор.

Также Костин отметил, что идентифицированы российские командиры, потенциально ответственные за обезглавливание украинского защитника. Осуществляется комплекс мероприятий по проверке этой информации.

"Этот факт является еще одним подтверждением, что полное пренебрежение к международному праву и общечеловеческой морали - это государственная политика страны-террориста России. Каждый мировой лидер, который жмет руку Путину, должен осознавать, что жмет руку лицу, которое одобряет варварские убийства", - подчеркнул Костин.

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Как сообщалось, 18 июня стало известно, что рашисты обезглавили украинского воина в Донецкой области: начато расследование.