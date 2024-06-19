РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12731 посетитель онлайн
Новости Война
21 026 29

Установлена личность защитника Украины, обезглавленного российскими оккупантами на Донетчине, - Офис генпрокурора

генпрокурора,вбивство,офіс

Установлена личность защитника Украины, о жестоком убийстве которого в Донецкой области стало известно вчера.

Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

"Сейчас мы не можем назвать его имени, поскольку продолжаются процедуры для окончательного подтверждения его данных, - уточнил генпрокурор.

Также Костин отметил, что идентифицированы российские командиры, потенциально ответственные за обезглавливание украинского защитника. Осуществляется комплекс мероприятий по проверке этой информации.

"Этот факт является еще одним подтверждением, что полное пренебрежение к международному праву и общечеловеческой морали - это государственная политика страны-террориста России. Каждый мировой лидер, который жмет руку Путину, должен осознавать, что жмет руку лицу, которое одобряет варварские убийства", - подчеркнул Костин.

Читайте также: МКС сосредоточится на военных преступлениях РФ в отношении украинских военнопленных, - прокурор Голлис

Как сообщалось, 18 июня стало известно, что рашисты обезглавили украинского воина в Донецкой области: начато расследование.

Автор: 

военные преступления (1441) Офис Генпрокурора (2480)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+45
Це не варварство, це кацапи. Вони сатаністи незалежно від віросповідання.
показать весь комментарий
19.06.2024 11:37
+41
За таке кацапів нищити нещадно усіх і всюди бо воно гірше за якусь тварину
показать весь комментарий
19.06.2024 11:35
+39
Помолимося браття і сестри за нашого воїна світла 🙏🏼

жоден московит причетний до злочину не повинен жити на цій прекрасній планеті
показать весь комментарий
19.06.2024 11:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За таке кацапів нищити нещадно усіх і всюди бо воно гірше за якусь тварину
показать весь комментарий
19.06.2024 11:35 Ответить
Не потрібно ображати тваринок ...
показать весь комментарий
19.06.2024 12:21 Ответить
Це не варварство, це кацапи. Вони сатаністи незалежно від віросповідання.
показать весь комментарий
19.06.2024 11:37 Ответить
"Кацап" з тюрського - "живодер" !
І вони це підтвержують кожного дня...
показать весь комментарий
19.06.2024 11:58 Ответить
Костін "красавчік",забув тільки додати,що кожен світовий лідер,який тисне руку Костіну,має пам'ятати,що він тисне руку мародеру,який наживається на крові українців і купляє собі нерухомість в Монако.
показать весь комментарий
19.06.2024 11:38 Ответить
Якщо подтвтьись статистику корупціонерів, з них абсолютна більшість узкоґоворящіє
показать весь комментарий
19.06.2024 11:40 Ответить
Помолимося браття і сестри за нашого воїна світла 🙏🏼

жоден московит причетний до злочину не повинен жити на цій прекрасній планеті
показать весь комментарий
19.06.2024 11:40 Ответить
Вони всі причетні
показать весь комментарий
19.06.2024 11:45 Ответить
А тим часом рашиські вбивці полонені жирують на українських харчах.
показать весь комментарий
19.06.2024 11:45 Ответить
Показувати це без редактування в ООН, на всіх TV світових.Може нарешті зрозуміють що ми маємо справу із не цивілізацію, а з табуном не дорозвинутих.
показать весь комментарий
19.06.2024 11:45 Ответить
Треба зміни в законодавстві: за воєні злочини на території України усім негромадянам нашої держави передбачити смертну кару через гільйотину!!!
П.С.
Готовий стати спонсором купівлі/виробництва цього прибору....
показать весь комментарий
19.06.2024 11:46 Ответить
І без терміну давнини
показать весь комментарий
19.06.2024 12:15 Ответить
В музеї другої світової є одна. Від німців залишилась..можна використовувати. Хоча краще вішати - щоб помучались ще, падли.
показать весь комментарий
19.06.2024 21:53 Ответить
Де ті міжнародні суди, гааги, оони, інтерполи? Що скаже папа рімскій, Байден, Шольц, президент МОК?
Всьо харашо?
показать весь комментарий
19.06.2024 11:53 Ответить
Для цього МЗС треба підняти дупу і скликати радбез ООН і так за кожен такий злочин. І тоді не треба гадати чи не пропустив світ черговий факт геноциду. Само по собі воно не зробиться.
показать весь комментарий
19.06.2024 12:01 Ответить
Міжнародні суди в Гаазі, ООН в Нью-Йорці, Інтерпол також на своєму місці. До чого ці питання? І Байден в США сьогодні є президентом держави США, на яку ворог ніколи не нападе, бо знає, що там не асфальтні дороги на останні гроші і "какая разница", а ракети, літаки, підводні човни і ядерна зброя. Щоб справи розглядали міжнародні суди, то потрібно закінчити їх на базі міжнародного права і подати правильний позов, але слугориги відсторонили тих, хто розбирається в міжнародному праві, наприклад Зеркаль, а їхні Букр'яни і Колі Котлєти з єлдками звикли все робити по "понятіях",а там таке не проходить.
показать весь комментарий
19.06.2024 12:04 Ответить
Для того, щоб щось розглядалось у Гаазі чи міжнародній інституції потрібно як мінімум державу зберегти. В ідеалі виграти війну. А це саме те, чого палко не бажають в ОПі, оскільки вся та шабло-***** теж має сісти поряд з кацапами на одну лавку підсудних.
показать весь комментарий
19.06.2024 12:09 Ответить
ну так і "наші" особливо не розголошують. ярмак особисто береже ліцо путіну
показать весь комментарий
19.06.2024 16:17 Ответить
Нагадайте, з ІДІЛ, який "воював" так само, як Роіся, вели якісь переговори та мирні саміти?

Чи ІДІЛ всі разом знищували, як терористів?

А то ж теж можна було постражлалим країнам просто грошенят та старої зброї насипати і вести балачки про "діалог".
показать весь комментарий
19.06.2024 12:00 Ответить
Якби в ІДІЛ була ядерна зброя, з ними б по-іншому говорили, от десь як США з рашкою зараз.
показать весь комментарий
19.06.2024 12:09 Ответить
Зовсім не факт. Можливо, що навпаки ******* б всім, чим можливо, щоб ці довбні до червоної кнопки не дотягнулися.

В принципі, це єдина робоча доктрина щодо таких уродів - миттєве знищення без смикань щодо гуманізму та жертв серед населення.
показать весь комментарий
19.06.2024 12:44 Ответить
Питання до влади - де скликання радбез ООН? Зрозуміло, що він дефективний і результату буде 0, але це гарний майданчик показати свинособаче нутро.
показать весь комментарий
19.06.2024 12:03 Ответить
О, ну якщо Костін взявся за справу, то московитськім головорізам не уникнути найсуворішого заочного засудження та покарання, це 100 відсотків
показать весь комментарий
19.06.2024 12:04 Ответить
ООН та амнести и все другие структуры плевать хотели на зверства казламордых. Задача того же Костина и генштаба ВСУ довести эти факты до каждого солдата, сержанта и офицера. Люди должны отчетливо понимать, что ждёт их в плену, что бы ответственно принимать последние самостоятельные решения.
показать весь комментарий
19.06.2024 12:09 Ответить
До кацапів в полоні потрібно ставитись згідно рекомендацій Женевської конвенції. Вони мають займатися дуже простою, навіть примітивною, роботою, жерти калорійну їжу, мало рухатись і запливати жирком. Ні в якому разі жоден окупант не може після полону залишатись в Україні. Ми маємо повернути їх розбещеними "нормою". Потім життя "на родінє" їм видаватиметься тюрмою.
показать весь комментарий
19.06.2024 12:16 Ответить
тепер з десяток прокурорів з ЗП по 100 тисяч будуть півроку "працювати" для заочного засудження винних.
показать весь комментарий
19.06.2024 12:58 Ответить
И как всегда все окончится пафосными обещаниями найти и наказать...
А по факту - ничего никому за это ге будет! Не будут даже устанавливать кто это сделал ... ФОРМАЛЬНО отчитаются липовыми данными и всё на этом ..
показать весь комментарий
19.06.2024 23:17 Ответить
Ну так, бо контррозвідник Червінський, який ходив з групою за нуль, підр вав моторил і гіві, доставляв із Донецька Цемахів - зараз ручними судами татарова запроторений у сізо на Лук'янівку, там де колись більшовики тримали вояків УНР і де було їх повстання на чолі з Горліс- Горським
показать весь комментарий
20.06.2024 04:54 Ответить
 
 