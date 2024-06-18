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Новости Агрессия России против Украины Война
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Рашисты обезглавили украинского воина в Донецкой области: начато расследование, - Офис Генпрокурора

На Донеччині російські окупанти обезголовили воїна ЗСУ

17 июня 2024 года украинские военные получили информацию о том, что представители одного из подразделений российских войск в Волновахском районе Донецкой области отдали приказ своим подчиненным не брать в плен воинов ВСУ. Вместо этого убить их с нечеловеческой жестокостью - путем обезглавливания.

Об этом сообщил генпрокурор Украины Андрей Костин и пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, во время проведения аэроразведки на одной из боевых позиций в Донецкой области украинские воины обнаружили поврежденную бронемашину Вооруженных Сил Украины. На ней находилась отрезанная голова украинского защитника.

"Такие действия являются грубым нарушением статей Женевской конвенции об обращении с военнопленными и Дополнительного протокола к Женевским конвенциям, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов", - отметили в ОГП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МУС сосредоточится на военных преступлениях РФ в отношении украинских военнопленных, - прокурор Холлис

Сейчас следствие принимает все необходимые меры для установления обстоятельств военного преступления. Также проверяется причастность конкретных российских оккупантов к совершению этого преступления.

Это ужасное варварство, которому не место в 21-м веке. И это очередное доказательство, что военные преступления, которые совершает агрессор - не единичные инциденты, а спланированная стратегия российского режима. Эти преступные приказы были отданы на уровне руководства батальона и роты оккупационных войск.

Не оставим эти преступления безнаказанными. Призываю весь цивилизованный мир к изоляции и наказанию страны-террориста", - подчеркнул генпрокурор Костин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Идентифицировано 357 военных РФ и представителей оккупационной "власти", которые совершали военные преступления, - Костин

В настоящее время при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины), добавили в пресс-службе ОГП.

Автор: 

убийство (6494) Донецкая область (9790) Костин Андрей (181) военные преступления (1441) Офис Генпрокурора (2480)


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Топ комментарии
+44
Фашисти, нацисти, гестапо, СС - просто ,, відпочивають" ! Гірше за кацапні тільки кацапня!!!
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18.06.2024 16:20
+37
абсолютне зло
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18.06.2024 16:16
+37
Усі ждуни та прихильники руского міра у тилу, які вважають що з кацапами можна домовитись - такі ж самі потенційні вбивці, як і ті виродки що скоїли цей злочин
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18.06.2024 16:22
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абсолютне зло
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18.06.2024 16:16 Ответить
Любая дичь в мордоре найдется.
В их "сво" служат даже реальные каннибалы и педофилы, из тюрем
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18.06.2024 16:17 Ответить
Це зхоже на відмазку усієї кацапської наволочі ...
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18.06.2024 16:25 Ответить
Фашисти, нацисти, гестапо, СС - просто ,, відпочивають" ! Гірше за кацапні тільки кацапня!!!
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18.06.2024 16:20 Ответить
Гестапо те робило з якихось ідейних міркувань. Ці ж робл-ть простому що їм подобається і вони можуть. Це якийсь колективний Чикатило...
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18.06.2024 16:24 Ответить
Усі ждуни та прихильники руского міра у тилу, які вважають що з кацапами можна домовитись - такі ж самі потенційні вбивці, як і ті виродки що скоїли цей злочин
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18.06.2024 16:22 Ответить
та ви примусову евакуацію з Часового Яру провести не здатні ! що ти бекаєш тут ?
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18.06.2024 16:31 Ответить
Так во всем по мнению диванных патриотов, которые никогда на фронт не поедут, виноваты исключительно ухилянты.
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18.06.2024 16:35 Ответить
тільки ці "патріоти" часто забувають за кого ставили галочку в бюлетені і як працювали в фонді надлишкового майна армії .
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18.06.2024 16:39 Ответить
Немає ніяких ждунів, є московити - росіяни етнічні, що отримали за просто так паспорти України ...
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18.06.2024 17:03 Ответить
До вас это дошло только сейчас ?! О-о , помоему это было понятно еще в первую чеченскую войну.
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19.06.2024 12:04 Ответить
навіть не уявляю через яку кацапську срань хлопці проходять у полоні,,,
а тут який кацап у полоні? - повар *****.
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18.06.2024 16:24 Ответить
Хочуть залякати украінців
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18.06.2024 16:27 Ответить
Испугать они могут полько свои семьи тем, что белую ладу получат, но позже. А у нас растет только презрение.
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18.06.2024 16:50 Ответить
Такі дії є грубим порушенням статей Женевської конвенцї

Відрізання голови це "порушення Конвенції"? Думаю коли ту конвенцію писали нікому й в страшному сні не приходило що хтось буде таке робити...
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18.06.2024 16:29 Ответить
"Інструкція" для військових маньяків, адже, коли вони вже один раз це зробили - надалі їм пофіг, бо знають, що їм триндець....
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18.06.2024 16:36 Ответить
Так, це скоріш за все - психічна атака ворога як на бійців ЗСУ, так і на своїх. Вочевидь, це якраз сталось після того, як російські загарбники на даному напрямку стали здаватись в полон цілими групами, про що є багато відео. Щоби рашистське "м'ясо" надалі боялось здаватись в полон українцям, бо такі речі безкарними не залишаються.
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18.06.2024 16:36 Ответить
Захопити в полон кацапських охфіцерів вищого рангу, повідрізати їм все, що можна - більше таких наказів не буде...
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18.06.2024 16:36 Ответить
Бракує слів від таких жахливих новин ,
хочеться одного ,
це рвати на шматки диких кацапів , та знайти цих виродків ,
які так поводяться із військовими полоненими 😡
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18.06.2024 16:37 Ответить
Дебилы, в Афганистане, вначале, духи так и делали и никто с нас в плен не сдавался, знали, что их ждёт. Бились до последнего, а потом, в случае безысходности, стрелялись или подрывали себя. И мы к этому были готовы. Когда же духи поменяли свою стратегию, по отношении к пленным, тогда и появились первые сдавшиеся
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18.06.2024 16:42 Ответить
Дебіли взагалі то це ті хто покірно, як стадо худоби, по наказу кремлівських старців - бздунів, яки мешкали на Старой площі у Москві, поперлись у чужу країну, Афганістан, а духи, як громадяни Афганістану, захищали всою краіну, оселю, родину так як вони могли та вважали правільним. У якій країні ******* окупантів?
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18.06.2024 16:48 Ответить
Согласен полностью, только поздно это понял
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18.06.2024 16:51 Ответить
Та да, зараз таке писати нормально, але у 80-х була зовсім інша країна та інше сприйняття реальності. Усі шушукались на кухнях, а молодь писала заяви у Афган. Про сьогодення ні кому б й на голову не налізло, навіть не знали що про таке можна мріяти (про вільну Україну).
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18.06.2024 19:02 Ответить
Згоден. Майже так і було.
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18.06.2024 19:43 Ответить
*******. Такий самий як і про чеченську. Фсб навчило чеченів і голови відрізати, і за викуп людей продавати.
А взагалі вам варто почитати як московити вели завоювання Кавказу і черкесів на початку 1800-х, і про оповіді тих хто там воював, в тому числі і про колекціонування голів аборигенів, їх продаж для сувенірів у Пітер, і про брічки російських генералів, увішані головами черкесів. То хто почав?
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19.06.2024 21:57 Ответить
Скот з тавром "росіянін", незалежно яке етнічне походження він має, повинен зникнути з обличчя планєти Земля. Також це стосується тупого скота з тавром "*********" якій є холопом скота з тавром "росіянін" та скота з тавром "іранець", "асадській сірієць", "хамасіт", "хезболіст", "чучхеіст", "комуніст".
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18.06.2024 16:42 Ответить
Кстати, совковая армия превосходила в этом духов. Так что от москалей, потомков НКВДистов и вертухаев, ожидать нечего.
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18.06.2024 16:44 Ответить
цей кацпідрозділ повинен бути знищєний.
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18.06.2024 16:49 Ответить
тупо всі.
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18.06.2024 16:50 Ответить
Це жах, але яке нахер розслідування, чи ви попутали з громадянськими справами в мирний час.
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18.06.2024 16:52 Ответить
Я помню как мистер ***** бегал по заграницам показывал ролики как злые ваххабиты резали русских. Потом поговаривали что это были люди от ФСБ.
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18.06.2024 16:56 Ответить
Нелюди, мерзкие ублюдки... 🤬 Из этого подразделения в плен НЕ БРАТЬ, на месте превращать их в "хороших русских"!
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18.06.2024 17:07 Ответить
Они учили гестапо(гимлера ) так делать. В Литве после оккупации в 1939 г так делали , и после войны так делали , они на всех ими окупированных териториях так делают. Это почерк "русского мира ".
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18.06.2024 21:48 Ответить
Спасибо. Мне ли это не знать? Кровью залили нашу землю... В Музее геноцида в Вильнюсе есть архивные документы и фото массовых зверств рашистов, тогда "советских освободителей".
И о том, как коммуняки делились опытом с гитлеровцами, тоже знаем, например, концлагеря в Германии по их моделям и принципам строились. С той лишь разницей, что в Совке они назывались "трудовые лагеря"...
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18.06.2024 22:43 Ответить
Кремлевские фашисты как и в Украине , так и в Литве отрезывали мужчинам гениталий , и в Латвий тоже , и в Эстоний . Привязывали к деревьям колючей проволокой и резали животы (живым людям ) которые уходили в сопротивление "освободитеям". Мне мой отец расказывал : про геноцид украинцев в 1933- 1934 годах . А также про окупацию Польши в 1939 году , про аресты полицейских и военых поляков и растрелянных в ссср , тогда мне было 12 лет и приказал изучять русс кий язык ,знание языков соседних государств ,иногда спасает жизнь.
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19.06.2024 00:29 Ответить
а Зєлєнське, головний (мЄжду дрОчим) тріпломат, мовчить про УСІ огидні злочини кацапні на міжнародних майданчиках, як миша під дермовим віником... знай тільки гроші для банди своїх мародерів клянчить і трошки на ЗСУ, аби війна і сцарювання Найвеличнівшивого були вічними..
де ж його піарські чи медійні таланти, його і його зелено-арагнідського шапітолію..? - чи залишилися лише "таланти" ко-медійні, сіськадовські та ТЦК-овські?
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18.06.2024 17:12 Ответить
Отже кацапів в полон не брати! Їх у нас і так дохріна і трохи, що довелося ще один табір відкривати. А *уйло їх не поспішає обмінювати!
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18.06.2024 17:14 Ответить
Пропорція 1:10. Не зупинить - 1:20 і дальше.
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18.06.2024 17:23 Ответить
Покажіть це зєлі, бо воно надумало міріцца😡😡😡
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18.06.2024 17:33 Ответить
Узнать, что за подразделение и живыми не брать. В идеале - атаковать дронами, чтобы порвало на куски, или сжечь живьем.
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18.06.2024 17:42 Ответить
К пленным в общем нужно относиться в соответствии с требованиями Женевской конвенции, чтоб нам продолжали помогать цивилизованные страны - это понятно. Но, если рашисты будут знать, что могут безнаказанно отрезать головы украинцам - их соблюдение Украиной законов ведения войны только стимулирует еще сильнее издеваться над пленными. Поэтому должно быть объявлено, что подразделения, замеченные в подобных преступлениях, живьем браться не будут. Это официально. А неофициально они не должны умирать быстро и просто.
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18.06.2024 17:46 Ответить
......це вказує на одне - руSнє - п і Z д а ...... ......СЛАВА ЗСУ ! ГЕРОЯМ СЛАВА ! 💪....
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18.06.2024 17:56 Ответить
Мені одному цей Костін нагадує кудкудакуючу курку?
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18.06.2024 18:11 Ответить
Про умови утримання кацапської солдатні в таборі-санаторії для росполонених вже відомо. але мене чомусь неприємно коробило ставлення наших до полонених кацапів: шанобливо називають тих мужикамі і парнямі (говорять з ними виключно російською),пропонують цим мужікам сигарети,воду,каву....Може так і треба щоб вони показували нашим полонених хто там у них мужік а хто вівці,що йдуть на заріз?
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18.06.2024 18:15 Ответить
кацапи таке робили і в роки другої світової,і звертали все на німців.
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18.06.2024 18:21 Ответить
Это зверство делается предумышленно !,чтобы посеять ненависть и в ответку звериную жестокость в рядах ВСУ. Для того чтобы боялись русские сдаватся в плен.
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18.06.2024 21:56 Ответить
 
 