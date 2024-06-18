Рашисты обезглавили украинского воина в Донецкой области: начато расследование, - Офис Генпрокурора
17 июня 2024 года украинские военные получили информацию о том, что представители одного из подразделений российских войск в Волновахском районе Донецкой области отдали приказ своим подчиненным не брать в плен воинов ВСУ. Вместо этого убить их с нечеловеческой жестокостью - путем обезглавливания.
Об этом сообщил генпрокурор Украины Андрей Костин и пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, во время проведения аэроразведки на одной из боевых позиций в Донецкой области украинские воины обнаружили поврежденную бронемашину Вооруженных Сил Украины. На ней находилась отрезанная голова украинского защитника.
"Такие действия являются грубым нарушением статей Женевской конвенции об обращении с военнопленными и Дополнительного протокола к Женевским конвенциям, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов", - отметили в ОГП.
Сейчас следствие принимает все необходимые меры для установления обстоятельств военного преступления. Также проверяется причастность конкретных российских оккупантов к совершению этого преступления.
Это ужасное варварство, которому не место в 21-м веке. И это очередное доказательство, что военные преступления, которые совершает агрессор - не единичные инциденты, а спланированная стратегия российского режима. Эти преступные приказы были отданы на уровне руководства батальона и роты оккупационных войск.
Не оставим эти преступления безнаказанными. Призываю весь цивилизованный мир к изоляции и наказанию страны-террориста", - подчеркнул генпрокурор Костин.
В настоящее время при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины), добавили в пресс-службе ОГП.
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В их "сво" служат даже реальные каннибалы и педофилы, из тюрем
а тут який кацап у полоні? - повар *****.
Відрізання голови це "порушення Конвенції"? Думаю коли ту конвенцію писали нікому й в страшному сні не приходило що хтось буде таке робити...
хочеться одного ,
це рвати на шматки диких кацапів , та знайти цих виродків ,
які так поводяться із військовими полоненими 😡
А взагалі вам варто почитати як московити вели завоювання Кавказу і черкесів на початку 1800-х, і про оповіді тих хто там воював, в тому числі і про колекціонування голів аборигенів, їх продаж для сувенірів у Пітер, і про брічки російських генералів, увішані головами черкесів. То хто почав?
И о том, как коммуняки делились опытом с гитлеровцами, тоже знаем, например, концлагеря в Германии по их моделям и принципам строились. С той лишь разницей, что в Совке они назывались "трудовые лагеря"...
де ж його піарські чи медійні таланти, його і його зелено-арагнідського шапітолію..? - чи залишилися лише "таланти" ко-медійні, сіськадовські та ТЦК-овські?