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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Рашисти обезголовили українського воїна на Донеччині: розпочато розслідування, - Офіс Генпрокурора

На Донеччині російські окупанти обезголовили воїна ЗСУ

17 червня 2024 року українські військові отримали інформацію про те, що представники одного з підрозділів російських військ у Волноваському районі Донецької області віддали наказ своїм підлеглим не брати в полон воїнів ЗСУ. Натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю - шляхом обезголовлення.

Про це повідомив генпрокурор України Андрій Костін та пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під час проведення аеророзвідки на одній з бойових позицій у Донецькій області українські воїни виявили пошкоджену бронемашину Збройних Сил України. На ній знаходилася відрізана голова українського захисника.

"Такі дії є грубим порушенням статей Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та Додаткового протоколу до Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів", - наголосили в ОГП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МКС зосередиться на воєнних злочинах РФ щодо українських військовополонених, - прокурор Голліс

Слідство вживає всіх необхідних заходів для встановлення обставин воєнного злочину. Також перевіряється причетність конкретних російських окупантів до скоєння цього злочину.

Це жахливе варварство, якому не місце у 21-му сторіччі. І це черговий доказ, що воєнні злочини, які чинить агресор — не поодинокі інциденти, а спланована стратегія російського режиму. Ці злочинні накази були віддані на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ.

Не залишимо ці злочини безкарними. Закликаю весь цивілізований світ до ізоляції та покарання країни-терориста", - наголосив генпрокурор Костін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ідентифіковано 357 військових РФ та представників окупаційної "влади", які вчиняли воєнні злочини, - Костін

Наразі за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), додали в пресслужбі ОГП.

Автор: 

військовополонені (945) Донецька область (8595) Костін Андрій (267) воєнні злочини (1865) Офіс Генпрокурора (3261)


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Топ коментарі
+44
Фашисти, нацисти, гестапо, СС - просто ,, відпочивають" ! Гірше за кацапні тільки кацапня!!!
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18.06.2024 16:20
+37
абсолютне зло
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18.06.2024 16:16
+37
Усі ждуни та прихильники руского міра у тилу, які вважають що з кацапами можна домовитись - такі ж самі потенційні вбивці, як і ті виродки що скоїли цей злочин
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18.06.2024 16:22
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абсолютне зло
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18.06.2024 16:16 Відповісти
Любая дичь в мордоре найдется.
В их "сво" служат даже реальные каннибалы и педофилы, из тюрем
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18.06.2024 16:17 Відповісти
Це зхоже на відмазку усієї кацапської наволочі ...
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18.06.2024 16:25 Відповісти
Фашисти, нацисти, гестапо, СС - просто ,, відпочивають" ! Гірше за кацапні тільки кацапня!!!
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18.06.2024 16:20 Відповісти
Гестапо те робило з якихось ідейних міркувань. Ці ж робл-ть простому що їм подобається і вони можуть. Це якийсь колективний Чикатило...
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18.06.2024 16:24 Відповісти
Усі ждуни та прихильники руского міра у тилу, які вважають що з кацапами можна домовитись - такі ж самі потенційні вбивці, як і ті виродки що скоїли цей злочин
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18.06.2024 16:22 Відповісти
та ви примусову евакуацію з Часового Яру провести не здатні ! що ти бекаєш тут ?
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18.06.2024 16:31 Відповісти
Так во всем по мнению диванных патриотов, которые никогда на фронт не поедут, виноваты исключительно ухилянты.
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18.06.2024 16:35 Відповісти
тільки ці "патріоти" часто забувають за кого ставили галочку в бюлетені і як працювали в фонді надлишкового майна армії .
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18.06.2024 16:39 Відповісти
Немає ніяких ждунів, є московити - росіяни етнічні, що отримали за просто так паспорти України ...
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18.06.2024 17:03 Відповісти
До вас это дошло только сейчас ?! О-о , помоему это было понятно еще в первую чеченскую войну.
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19.06.2024 12:04 Відповісти
навіть не уявляю через яку кацапську срань хлопці проходять у полоні,,,
а тут який кацап у полоні? - повар *****.
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18.06.2024 16:24 Відповісти
Хочуть залякати украінців
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18.06.2024 16:27 Відповісти
Испугать они могут полько свои семьи тем, что белую ладу получат, но позже. А у нас растет только презрение.
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18.06.2024 16:50 Відповісти
Такі дії є грубим порушенням статей Женевської конвенцї

Відрізання голови це "порушення Конвенції"? Думаю коли ту конвенцію писали нікому й в страшному сні не приходило що хтось буде таке робити...
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18.06.2024 16:29 Відповісти
"Інструкція" для військових маньяків, адже, коли вони вже один раз це зробили - надалі їм пофіг, бо знають, що їм триндець....
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18.06.2024 16:36 Відповісти
Так, це скоріш за все - психічна атака ворога як на бійців ЗСУ, так і на своїх. Вочевидь, це якраз сталось після того, як російські загарбники на даному напрямку стали здаватись в полон цілими групами, про що є багато відео. Щоби рашистське "м'ясо" надалі боялось здаватись в полон українцям, бо такі речі безкарними не залишаються.
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18.06.2024 16:36 Відповісти
Захопити в полон кацапських охфіцерів вищого рангу, повідрізати їм все, що можна - більше таких наказів не буде...
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18.06.2024 16:36 Відповісти
Бракує слів від таких жахливих новин ,
хочеться одного ,
це рвати на шматки диких кацапів , та знайти цих виродків ,
які так поводяться із військовими полоненими 😡
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18.06.2024 16:37 Відповісти
Дебилы, в Афганистане, вначале, духи так и делали и никто с нас в плен не сдавался, знали, что их ждёт. Бились до последнего, а потом, в случае безысходности, стрелялись или подрывали себя. И мы к этому были готовы. Когда же духи поменяли свою стратегию, по отношении к пленным, тогда и появились первые сдавшиеся
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18.06.2024 16:42 Відповісти
Дебіли взагалі то це ті хто покірно, як стадо худоби, по наказу кремлівських старців - бздунів, яки мешкали на Старой площі у Москві, поперлись у чужу країну, Афганістан, а духи, як громадяни Афганістану, захищали всою краіну, оселю, родину так як вони могли та вважали правільним. У якій країні ******* окупантів?
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18.06.2024 16:48 Відповісти
Согласен полностью, только поздно это понял
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18.06.2024 16:51 Відповісти
Та да, зараз таке писати нормально, але у 80-х була зовсім інша країна та інше сприйняття реальності. Усі шушукались на кухнях, а молодь писала заяви у Афган. Про сьогодення ні кому б й на голову не налізло, навіть не знали що про таке можна мріяти (про вільну Україну).
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18.06.2024 19:02 Відповісти
Згоден. Майже так і було.
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18.06.2024 19:43 Відповісти
*******. Такий самий як і про чеченську. Фсб навчило чеченів і голови відрізати, і за викуп людей продавати.
А взагалі вам варто почитати як московити вели завоювання Кавказу і черкесів на початку 1800-х, і про оповіді тих хто там воював, в тому числі і про колекціонування голів аборигенів, їх продаж для сувенірів у Пітер, і про брічки російських генералів, увішані головами черкесів. То хто почав?
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19.06.2024 21:57 Відповісти
Скот з тавром "росіянін", незалежно яке етнічне походження він має, повинен зникнути з обличчя планєти Земля. Також це стосується тупого скота з тавром "*********" якій є холопом скота з тавром "росіянін" та скота з тавром "іранець", "асадській сірієць", "хамасіт", "хезболіст", "чучхеіст", "комуніст".
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18.06.2024 16:42 Відповісти
Кстати, совковая армия превосходила в этом духов. Так что от москалей, потомков НКВДистов и вертухаев, ожидать нечего.
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18.06.2024 16:44 Відповісти
цей кацпідрозділ повинен бути знищєний.
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18.06.2024 16:49 Відповісти
тупо всі.
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18.06.2024 16:50 Відповісти
Це жах, але яке нахер розслідування, чи ви попутали з громадянськими справами в мирний час.
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18.06.2024 16:52 Відповісти
Я помню как мистер ***** бегал по заграницам показывал ролики как злые ваххабиты резали русских. Потом поговаривали что это были люди от ФСБ.
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18.06.2024 16:56 Відповісти
Нелюди, мерзкие ублюдки... 🤬 Из этого подразделения в плен НЕ БРАТЬ, на месте превращать их в "хороших русских"!
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18.06.2024 17:07 Відповісти
Они учили гестапо(гимлера ) так делать. В Литве после оккупации в 1939 г так делали , и после войны так делали , они на всех ими окупированных териториях так делают. Это почерк "русского мира ".
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18.06.2024 21:48 Відповісти
Спасибо. Мне ли это не знать? Кровью залили нашу землю... В Музее геноцида в Вильнюсе есть архивные документы и фото массовых зверств рашистов, тогда "советских освободителей".
И о том, как коммуняки делились опытом с гитлеровцами, тоже знаем, например, концлагеря в Германии по их моделям и принципам строились. С той лишь разницей, что в Совке они назывались "трудовые лагеря"...
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18.06.2024 22:43 Відповісти
Кремлевские фашисты как и в Украине , так и в Литве отрезывали мужчинам гениталий , и в Латвий тоже , и в Эстоний . Привязывали к деревьям колючей проволокой и резали животы (живым людям ) которые уходили в сопротивление "освободитеям". Мне мой отец расказывал : про геноцид украинцев в 1933- 1934 годах . А также про окупацию Польши в 1939 году , про аресты полицейских и военых поляков и растрелянных в ссср , тогда мне было 12 лет и приказал изучять русс кий язык ,знание языков соседних государств ,иногда спасает жизнь.
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19.06.2024 00:29 Відповісти
а Зєлєнське, головний (мЄжду дрОчим) тріпломат, мовчить про УСІ огидні злочини кацапні на міжнародних майданчиках, як миша під дермовим віником... знай тільки гроші для банди своїх мародерів клянчить і трошки на ЗСУ, аби війна і сцарювання Найвеличнівшивого були вічними..
де ж його піарські чи медійні таланти, його і його зелено-арагнідського шапітолію..? - чи залишилися лише "таланти" ко-медійні, сіськадовські та ТЦК-овські?
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18.06.2024 17:12 Відповісти
Отже кацапів в полон не брати! Їх у нас і так дохріна і трохи, що довелося ще один табір відкривати. А *уйло їх не поспішає обмінювати!
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18.06.2024 17:14 Відповісти
Пропорція 1:10. Не зупинить - 1:20 і дальше.
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18.06.2024 17:23 Відповісти
Покажіть це зєлі, бо воно надумало міріцца😡😡😡
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18.06.2024 17:33 Відповісти
Узнать, что за подразделение и живыми не брать. В идеале - атаковать дронами, чтобы порвало на куски, или сжечь живьем.
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18.06.2024 17:42 Відповісти
К пленным в общем нужно относиться в соответствии с требованиями Женевской конвенции, чтоб нам продолжали помогать цивилизованные страны - это понятно. Но, если рашисты будут знать, что могут безнаказанно отрезать головы украинцам - их соблюдение Украиной законов ведения войны только стимулирует еще сильнее издеваться над пленными. Поэтому должно быть объявлено, что подразделения, замеченные в подобных преступлениях, живьем браться не будут. Это официально. А неофициально они не должны умирать быстро и просто.
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18.06.2024 17:46 Відповісти
......це вказує на одне - руSнє - п і Z д а ...... ......СЛАВА ЗСУ ! ГЕРОЯМ СЛАВА ! 💪....
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18.06.2024 17:56 Відповісти
Мені одному цей Костін нагадує кудкудакуючу курку?
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18.06.2024 18:11 Відповісти
Про умови утримання кацапської солдатні в таборі-санаторії для росполонених вже відомо. але мене чомусь неприємно коробило ставлення наших до полонених кацапів: шанобливо називають тих мужикамі і парнямі (говорять з ними виключно російською),пропонують цим мужікам сигарети,воду,каву....Може так і треба щоб вони показували нашим полонених хто там у них мужік а хто вівці,що йдуть на заріз?
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18.06.2024 18:15 Відповісти
кацапи таке робили і в роки другої світової,і звертали все на німців.
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18.06.2024 18:21 Відповісти
Это зверство делается предумышленно !,чтобы посеять ненависть и в ответку звериную жестокость в рядах ВСУ. Для того чтобы боялись русские сдаватся в плен.
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18.06.2024 21:56 Відповісти
 
 