Рашисти обезголовили українського воїна на Донеччині: розпочато розслідування, - Офіс Генпрокурора

17 червня 2024 року українські військові отримали інформацію про те, що представники одного з підрозділів російських військ у Волноваському районі Донецької області віддали наказ своїм підлеглим не брати в полон воїнів ЗСУ. Натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю - шляхом обезголовлення.

Про це повідомив генпрокурор України Андрій Костін та пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під час проведення аеророзвідки на одній з бойових позицій у Донецькій області українські воїни виявили пошкоджену бронемашину Збройних Сил України. На ній знаходилася відрізана голова українського захисника.

"Такі дії є грубим порушенням статей Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та Додаткового протоколу до Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів", - наголосили в ОГП.

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Слідство вживає всіх необхідних заходів для встановлення обставин воєнного злочину. Також перевіряється причетність конкретних російських окупантів до скоєння цього злочину.

Це жахливе варварство, якому не місце у 21-му сторіччі. І це черговий доказ, що воєнні злочини, які чинить агресор — не поодинокі інциденти, а спланована стратегія російського режиму. Ці злочинні накази були віддані на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ. Не залишимо ці злочини безкарними. Закликаю весь цивілізований світ до ізоляції та покарання країни-терориста", - наголосив генпрокурор Костін.

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Наразі за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), додали в пресслужбі ОГП.