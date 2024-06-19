Украина расследует 28 уголовных производств по факту убийства оккупантами 62 украинских военнопленных, - генпрокурор Костин

По состоянию на 19 июня расследуется 28 уголовных производств по факту убийства оккупантами 62 украинских военнопленных.

Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Всего на сегодня мы расследуем 28 уголовных производств по факту убийства российскими войсками 62 украинских военнопленных. В этих производствах сообщено о подозрениях четырем лицам, в отношении двух человек уже завершено расследование и обвинительные акты направлены в суд. Один человек осужден", - сказал генпрокурор.

Напоминаем, 18 июня стало известно, что российские оккупанты обезглавили одного из пленных украинских военнослужащих в Волновахском районе Донецкой области. Правоохранителям удалось установить личность погибшего.

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