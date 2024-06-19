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Новости Война
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Украина расследует 28 уголовных производств по факту убийства оккупантами 62 украинских военнопленных, - генпрокурор Костин

андрій,костін

По состоянию на 19 июня расследуется 28 уголовных производств по факту убийства оккупантами 62 украинских военнопленных.

Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Всего на сегодня мы расследуем 28 уголовных производств по факту убийства российскими войсками 62 украинских военнопленных. В этих производствах сообщено о подозрениях четырем лицам, в отношении двух человек уже завершено расследование и обвинительные акты направлены в суд. Один человек осужден", - сказал генпрокурор.

Напоминаем, 18 июня стало известно, что российские оккупанты обезглавили одного из пленных украинских военнослужащих в Волновахском районе Донецкой области. Правоохранителям удалось установить личность погибшего.

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военнопленные (1080) убийство (6494) Костин Андрей (181) военные преступления (1441)


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За даними сайту електронних закупівель Prozorro, установи, в яких утримуються росіяни, оголошують тендери на цукерки, крекери, сухарики з родзинками, згущене молоко, халву, шоколадки, напій Coca-Cola і цигарки. Зокрема, один з нещодавніх тендерів, в якому брала участь одна з українських держустанов «Табір для тримання військовополонених», має статус завершеного - це оголошення про намір купити 20,4 кг карамелі на суму 2 999 грн. 82 коп. В оголошенні зазначено, що строк поставки товару - до 31 грудня 2024 року. Більше інформації на порталі Антикор
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19.06.2024 21:41 Ответить
Костін знає, що він скаже тільки А і фсьо, а ральної зачистки, не буде робити, бе не з цим складом Уряду… Історію про злиття Зеленським з ОПУ операції Українських ССО щодо вагнергейту, пам'ятає весь СВІТ, окрім зелі і його призначенців з ВРУ !!
Співпадіння….??
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19.06.2024 22:17 Ответить
Легче россиян заочно судить за убийства чем своих украинцев за воровство и мародёрство.
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19.06.2024 22:17 Ответить
Це той, хто насрав на Верховну Раду ? Якщо він, то чого воно щебече, а не кукарікає ? Пєтух кацапський ! Проти кого цей пЄтух кацапський відкрив провадження ? Цей пєтух когось за яйця впіймав чи він з кабінету папірці строче, як той громадянин зєлєнский пише під диктовку громадянина дЄрмака з дєрєвні Звідкіля
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19.06.2024 22:46 Ответить
 
 