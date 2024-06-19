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Новости Видео Война
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Расстреляли 4 украинских военнопленных возле Работино: ГУР идентифицировало российских оккупантов. ВИДЕО

Военные РФ, которые вблизи Работино в мае 2024 года расстреляли украинских военнопленных, идентифицированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

Произошло это во второй половине мая. Эпизод казни был зафиксирован на видео.

"Четверо украинских военных с поднятыми руками без оружия сдаются в плен, россияне заставляют их лечь лицом вниз и в упор расстреливают.

Специалисты ГУР МО Украины установили причастных к военному преступлению: ими оказались российские захватчики, входившие в состав штурмовой группы 70-го мотострелкового полка (в/ч 71718) 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии южного округа ВС РФ. Пункт постоянной дислокации указанной воинской части расположен в городе Шали (Чечня, россия)", - говорится в сообщении.

Установлено, что 70-м мотострелковым полком командовал подполковник Абаев Юрий Маирбекович 10.12.1990 г.р., позывной Буйвол.

Читайте также: Установлена личность защитника Украины, которого обезглавили российские оккупанты в Донецкой области, - Офис генпрокурора

К военному преступлению также причастны военнослужащие 70-го мотострелкового полка российской оккупационной армии:

  • капитан Нагорный Дмитрий Олегович, 21.11.1995 г.р. - командир 2-го батальона;
  • старший лейтенант Абуталимов Темирлан Умарович, 02.05.1997 г.р. - командир 1-й штурмовой роты;
  • лейтенант Беков Заур Сергеевич, 16.07.1997 г.р. - командир 3-й штурмовой роты;
  • старший лейтенант Имагазалиев Юсуп Пайзулаевич, 18.07.1999 г.р. - командир 6-й штурмовой роты.

По данным ГУР МО, эти военные преступники также могут быть причастны к убийству еще нескольких украинских военнопленных позже в мае 2024 года.

"Об этом, в частности, свидетельствуют полученные радиоперехваты разговора оккупантов из 70-го полка ВС РФ, во время которого один из российских командиров штурмовой роты отдает приказ своим подчиненным расстрелять украинских военных", - подытожили в разведке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МКС сосредоточится на военных преступлениях РФ в отношении украинских военнопленных, - прокурор Голлис

Автор: 

армия РФ (19403) Запорожская область (3130) военные преступления (1441) ГУР (444)


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Топ комментарии
+45
Це монголо-татарське нашестя. Не більше і не менше. Ось і все. А всілякі Золкіни нехай і далі пи₴дять з ними "за жізнь" на Ютубі поки наших кацапи голодом морять.
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19.06.2024 14:15
+22
Золкину - Апостолу набити табло. За дзвінки до параші, за цигарки нелюдям, за вічливе ставлення до ціх потвор. Соромно дивитися як полонені кацапи жирують в полоні, коли нашіх катують і відрубають голови
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19.06.2024 14:16
+20
Активніше обурюйтеся на диванах і поливайте брудом ТЦК і мобілізацію - це реально допомагає.
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19.06.2024 14:33
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Правила форума Совет форумчан
Це монголо-татарське нашестя. Не більше і не менше. Ось і все. А всілякі Золкіни нехай і далі пи₴дять з ними "за жізнь" на Ютубі поки наших кацапи голодом морять.
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19.06.2024 14:15 Ответить
....юсуп пайзулаєвіч,*****🤦
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19.06.2024 14:17 Ответить
ротно-рвонтая *****😖
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19.06.2024 14:43 Ответить
Бачу як у вас, лаптеногіх макак, палають дупи від нашого Золкіна, бо він один робить більше, ніж всі ваші боти разом узяті ))))))
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19.06.2024 14:34 Ответить
Що він робить ?
Для кого ?
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19.06.2024 15:08 Ответить
мєнт вбивця,цей золкін
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19.06.2024 15:31 Ответить
ДенКо-придурко.
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19.06.2024 17:31 Ответить
За даними сайту електронних закупівель Prozorro, установи, в яких утримуються росіяни, оголошують тендери на цукерки, крекери, сухарики з родзинками, згущене молоко, халву, шоколадки, напій Coca-Cola і цигарки.

Зокрема, один з нещодавніх тендерів, в якому брала участь одна з українських держустанов «Табір для тримання військовополонених», має статус завершеного - це оголошення про намір купити 20,4 кг карамелі на суму 2 999 грн. 82 коп.

В оголошенні зазначено, що строк поставки товару - до 31 грудня 2024 року.
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19.06.2024 21:39 Ответить
Це так і є
Москва - столиця курбан байраму і намазів
І нічого дивного, бо вони походять від монголо-татар
Колись київські князі принесли їм християнство
Тим жабам на болотах
А вони шнель продались монголо-татарам
І плазували перед їхніми ханами на поклонній горі
І поведінка така ж - насрати на своїй території
І захоплювати нові, чужі,але чисті
Щоб знову насрати,
Вбиваючи все населення на новій землі.
І безграмотні такі ж,
Лише короткі монгольські матюки вивчили
Те, що зараз називається росіянами-
Це саме ці гібриди
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19.06.2024 17:20 Ответить
Золкину - Апостолу набити табло. За дзвінки до параші, за цигарки нелюдям, за вічливе ставлення до ціх потвор. Соромно дивитися як полонені кацапи жирують в полоні, коли нашіх катують і відрубають голови
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19.06.2024 14:16 Ответить
Ідентифікували - і що? Відкриють справу? Дадуть пожиттєве? Заочно? А покарати треба реально. І так, щоб іншим навіть в голову чинити подібне не приходило.
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19.06.2024 14:16 Ответить
Які пропозиції ? Найняти "Моссад" ?
Єдиний варіант - це ********** весь 70-ий мотострілецький полк (в/ч 71718) !!!
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19.06.2024 14:25 Ответить
Кацапня робить те що добре навчилася робити протягом століть. На жаль українці тільки багато п#здять про Ізраїль до діла руки поки що не доходять. Але будемо надіятись що українські спецслужби колись в майбутньому все-таки відростять яйця і почнуть мстити, так як це робить Ізраїль.
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19.06.2024 14:52 Ответить
Це не лише єдиний, а й достатній і оптимальний варіант. Якщо давити той полк, то існує ймовірність, що його вояки самі принесуть голови тих, хто вчиняв військові злочини. Ймовірність правда мізерна, але існує.
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19.06.2024 15:03 Ответить
Я вже нераз казав їх же руками і карати - на параші дуже багато нарків, купуєшь онлайн закладку в бариги та дресеруєшь тиждень-два нарка, щоб коли зробив якусь справу (насрав десь під двирима, налякав когось, потім побив ну а потім... за бажанням) - отримує координати закладки, так за три-чотири місяці можна сформувати цілий батльйон карателей, які за дозу зроблять все
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19.06.2024 18:31 Ответить
А може хтось їх там і знайде, якщо повернуться
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19.06.2024 16:10 Ответить
пора вже нашим дронам навідати Чечню , облетіти бази підготовки терористів .
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19.06.2024 14:18 Ответить
Зрозуміло. Тих, хто віддавав команди виявили.
А тих, хто безпосередньо стріляв в полонених? Їх особи також варто б було встановити. Адже і вони можуть попасти до ЗСУ в полон. І тоді їх можна буде публічно судити за ці військові злочини.
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19.06.2024 14:19 Ответить
прямо чістиє руские..( Підари прокляті! Горіть у пеклі ординці чортові, орки кровожерливі..
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19.06.2024 14:20 Ответить
"Русский мир" прийшли впроваджувати одні чурбани немиті....
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19.06.2024 14:21 Ответить
русские ззаду йдуть, за чурбанами.
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19.06.2024 14:41 Ответить
Хай наші більше цигарок полоненим кацапам вставляють.
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19.06.2024 14:31 Ответить
Активніше обурюйтеся на диванах і поливайте брудом ТЦК і мобілізацію - це реально допомагає.
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19.06.2024 14:33 Ответить
Не плутайте тепле з мокрим.
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19.06.2024 16:09 Ответить
монголо-татари
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19.06.2024 14:45 Ответить
Судя по тому что названы командиры трёх штурмовых рот, то ГУР не выяснил, подчинённые какого командира совершили это преступление
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19.06.2024 14:46 Ответить
Але я не зрозумів у солдат ЗСУ взагалі не має зброї та набоїв Вони начебто не контужені були
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19.06.2024 15:26 Ответить
М О Т И В А Ц І Я
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19.06.2024 19:49 Ответить
все моложе 29 лет...
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19.06.2024 15:30 Ответить
Як не жорстоко, але мораль така - бийся як воїн і керуй своїм життям і смертю.
Остання граната повинна бути при собі... завжди.
І тут потрібно повчитися у кацапів - вони практично не здаються в полон.
Кожен повинен бути впевнений - візьмуть в полон вб'ють.
Та і нам потрібно припинити цей дитячий садочок. Всіх в розход.
Фронтове радіо працює гарно... повірте. З десяток ослойобів розстріляти і інші подумають.
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19.06.2024 15:54 Ответить
Кацапи не думають,кацапи бояться свого начальства.
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19.06.2024 19:47 Ответить
Не, ну че, одно имя из четырех выговорить можно, при этом не сломав язык и не вывихнув мозг. Остальные - даже не стоит и рисковать. Ждуны, этих братьев "русских" вы, неполноценные, ждете?
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19.06.2024 16:46 Ответить
ой,наші хлопці теж їх не жалують.тягаться з ними.
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19.06.2024 16:47 Ответить
Могло статися різне, але.... Двоє бере в полон чотирох
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19.06.2024 17:29 Ответить
різне буває,можливо набої закінчилися, або їх не помітили вчасно..
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19.06.2024 17:50 Ответить
Це біосміття повинно зникнути з лиця землі - ****** бензином та підпалити, хай згорять вщент.
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19.06.2024 19:22 Ответить
Цікаво і що імпотентний і тіктоковський ГУР Буданова (доречі зовсім не кацапське прізвище) їм зроблять окрім гнівливих відосиків і погроз ....
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19.06.2024 19:46 Ответить
хто там сподівається що татарстан повстане проти крємля ?

ось він тут увесь цей татарстан : знову на Київ суне

недостойні всі ці татари мати власну незалежність

p.s. кримські татари - це окремий народ від казанських татар, вони якраз достойні
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19.06.2024 20:34 Ответить
Добре було б, якби ця новина мала таке формулювання: "Ідентифіковані тіла російських окупантів, причетних до страти військовополонених".
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19.06.2024 21:27 Ответить
За даними сайту електронних закупівель Prozorro, установи, в яких утримуються росіяни, оголошують тендери на цукерки, крекери, сухарики з родзинками, згущене молоко, халву, шоколадки, напій Coca-Cola і цигарки.

Зокрема, один з нещодавніх тендерів, в якому брала участь одна з українських держустанов «Табір для тримання військовополонених», має статус завершеного - це оголошення про намір купити 20,4 кг карамелі на суму 2 999 грн. 82 коп.

В оголошенні зазначено, що строк поставки товару - до 31 грудня 2024 року.
Більше інформації на порталі Антикор: https://antikor.com.ua/articles/708173-ukraina_zakupaet_dlja_rossijskih_plennyh_sladosti_i_papirosy

За даними сайту електронних закупівель Prozorro, установи, в яких утримуються росіяни, оголошують тендери на цукерки, крекери, сухарики з родзинками, згущене молоко, халву, шоколадки, напій Coca-Cola і цигарки.

Зокрема, один з нещодавніх тендерів, в якому брала участь одна з українських держустанов «Табір для тримання військовополонених», має статус завершеного - це оголошення про намір купити 20,4 кг карамелі на суму 2 999 грн. 82 коп.

В оголошенні зазначено, що строк поставки товару - до 31 грудня 2024 року.
Більше інформації на порталі Антикор: https://antikor.com.ua/articles/
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19.06.2024 21:38 Ответить
Вопрос:
1- почему 4ро не оказали сопротивление 2м?
2- если у 4х не было оружия или боеприпасов, почему не отошли? или кто им не разрешил отойти?
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19.06.2024 23:08 Ответить
Одні бабаї...
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19.06.2024 23:12 Ответить
Четверо військових з піднятими руками?
І як видно,знімали з безпілотника,тобто,можна і своїх ідентифікувати.
А чи не з тих,кого наздогнали на вулиці і силоміць заштовхнули в бусік?
Тобто,мотивації-ноль,про то не думали?
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19.06.2024 23:22 Ответить
На кол
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20.06.2024 04:07 Ответить
Будьте прокляті нелюди кацапські!
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20.06.2024 05:02 Ответить
У місті Топки Кемеровської області затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві 12-річної дівчинки - за даними ЗМІ, неодноразово судимого чоловіка випустили з колонії для участі у військовій операції і вже встиг повернутися
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20.06.2024 07:35 Ответить
 
 