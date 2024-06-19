Расстреляли 4 украинских военнопленных возле Работино: ГУР идентифицировало российских оккупантов. ВИДЕО
Военные РФ, которые вблизи Работино в мае 2024 года расстреляли украинских военнопленных, идентифицированы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.
Произошло это во второй половине мая. Эпизод казни был зафиксирован на видео.
"Четверо украинских военных с поднятыми руками без оружия сдаются в плен, россияне заставляют их лечь лицом вниз и в упор расстреливают.
Специалисты ГУР МО Украины установили причастных к военному преступлению: ими оказались российские захватчики, входившие в состав штурмовой группы 70-го мотострелкового полка (в/ч 71718) 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии южного округа ВС РФ. Пункт постоянной дислокации указанной воинской части расположен в городе Шали (Чечня, россия)", - говорится в сообщении.
Установлено, что 70-м мотострелковым полком командовал подполковник Абаев Юрий Маирбекович 10.12.1990 г.р., позывной Буйвол.
К военному преступлению также причастны военнослужащие 70-го мотострелкового полка российской оккупационной армии:
- капитан Нагорный Дмитрий Олегович, 21.11.1995 г.р. - командир 2-го батальона;
- старший лейтенант Абуталимов Темирлан Умарович, 02.05.1997 г.р. - командир 1-й штурмовой роты;
- лейтенант Беков Заур Сергеевич, 16.07.1997 г.р. - командир 3-й штурмовой роты;
- старший лейтенант Имагазалиев Юсуп Пайзулаевич, 18.07.1999 г.р. - командир 6-й штурмовой роты.
По данным ГУР МО, эти военные преступники также могут быть причастны к убийству еще нескольких украинских военнопленных позже в мае 2024 года.
"Об этом, в частности, свидетельствуют полученные радиоперехваты разговора оккупантов из 70-го полка ВС РФ, во время которого один из российских командиров штурмовой роты отдает приказ своим подчиненным расстрелять украинских военных", - подытожили в разведке.
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Для кого ?
Зокрема, один з нещодавніх тендерів, в якому брала участь одна з українських держустанов «Табір для тримання військовополонених», має статус завершеного - це оголошення про намір купити 20,4 кг карамелі на суму 2 999 грн. 82 коп.
В оголошенні зазначено, що строк поставки товару - до 31 грудня 2024 року.
Москва - столиця курбан байраму і намазів
І нічого дивного, бо вони походять від монголо-татар
Колись київські князі принесли їм християнство
Тим жабам на болотах
А вони шнель продались монголо-татарам
І плазували перед їхніми ханами на поклонній горі
І поведінка така ж - насрати на своїй території
І захоплювати нові, чужі,але чисті
Щоб знову насрати,
Вбиваючи все населення на новій землі.
І безграмотні такі ж,
Лише короткі монгольські матюки вивчили
Те, що зараз називається росіянами-
Це саме ці гібриди
Єдиний варіант - це ********** весь 70-ий мотострілецький полк (в/ч 71718) !!!
А тих, хто безпосередньо стріляв в полонених? Їх особи також варто б було встановити. Адже і вони можуть попасти до ЗСУ в полон. І тоді їх можна буде публічно судити за ці військові злочини.
Остання граната повинна бути при собі... завжди.
І тут потрібно повчитися у кацапів - вони практично не здаються в полон.
Кожен повинен бути впевнений - візьмуть в полон вб'ють.
Та і нам потрібно припинити цей дитячий садочок. Всіх в розход.
Фронтове радіо працює гарно... повірте. З десяток ослойобів розстріляти і інші подумають.
ось він тут увесь цей татарстан : знову на Київ суне
недостойні всі ці татари мати власну незалежність
p.s. кримські татари - це окремий народ від казанських татар, вони якраз достойні
Зокрема, один з нещодавніх тендерів, в якому брала участь одна з українських держустанов «Табір для тримання військовополонених», має статус завершеного - це оголошення про намір купити 20,4 кг карамелі на суму 2 999 грн. 82 коп.
В оголошенні зазначено, що строк поставки товару - до 31 грудня 2024 року.
Більше інформації на порталі Антикор: https://antikor.com.ua/articles/708173-ukraina_zakupaet_dlja_rossijskih_plennyh_sladosti_i_papirosy
За даними сайту електронних закупівель Prozorro, установи, в яких утримуються росіяни, оголошують тендери на цукерки, крекери, сухарики з родзинками, згущене молоко, халву, шоколадки, напій Coca-Cola і цигарки.
Зокрема, один з нещодавніх тендерів, в якому брала участь одна з українських держустанов «Табір для тримання військовополонених», має статус завершеного - це оголошення про намір купити 20,4 кг карамелі на суму 2 999 грн. 82 коп.
В оголошенні зазначено, що строк поставки товару - до 31 грудня 2024 року.
Більше інформації на порталі Антикор: https://antikor.com.ua/articles/
1- почему 4ро не оказали сопротивление 2м?
2- если у 4х не было оружия или боеприпасов, почему не отошли? или кто им не разрешил отойти?
І як видно,знімали з безпілотника,тобто,можна і своїх ідентифікувати.
А чи не з тих,кого наздогнали на вулиці і силоміць заштовхнули в бусік?
Тобто,мотивації-ноль,про то не думали?