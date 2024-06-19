Расстреляли 4 украинских военнопленных возле Работино: ГУР идентифицировало российских оккупантов. ВИДЕО

Военные РФ, которые вблизи Работино в мае 2024 года расстреляли украинских военнопленных, идентифицированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

Произошло это во второй половине мая. Эпизод казни был зафиксирован на видео.

"Четверо украинских военных с поднятыми руками без оружия сдаются в плен, россияне заставляют их лечь лицом вниз и в упор расстреливают.



Специалисты ГУР МО Украины установили причастных к военному преступлению: ими оказались российские захватчики, входившие в состав штурмовой группы 70-го мотострелкового полка (в/ч 71718) 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии южного округа ВС РФ. Пункт постоянной дислокации указанной воинской части расположен в городе Шали (Чечня, россия)", - говорится в сообщении.

Установлено, что 70-м мотострелковым полком командовал подполковник Абаев Юрий Маирбекович 10.12.1990 г.р., позывной Буйвол.

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К военному преступлению также причастны военнослужащие 70-го мотострелкового полка российской оккупационной армии:

капитан Нагорный Дмитрий Олегович, 21.11.1995 г.р. - командир 2-го батальона;

старший лейтенант Абуталимов Темирлан Умарович, 02.05.1997 г.р. - командир 1-й штурмовой роты;

лейтенант Беков Заур Сергеевич, 16.07.1997 г.р. - командир 3-й штурмовой роты;

старший лейтенант Имагазалиев Юсуп Пайзулаевич, 18.07.1999 г.р. - командир 6-й штурмовой роты.

По данным ГУР МО, эти военные преступники также могут быть причастны к убийству еще нескольких украинских военнопленных позже в мае 2024 года.

"Об этом, в частности, свидетельствуют полученные радиоперехваты разговора оккупантов из 70-го полка ВС РФ, во время которого один из российских командиров штурмовой роты отдает приказ своим подчиненным расстрелять украинских военных", - подытожили в разведке.

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