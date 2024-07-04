На оккупированной Херсонщине рашисты убили мужчину и избили 3 гражданских, среди них ребенок, - прокуратура
Правоохранители открыли уголовное производство по факту убийства мужчины военнослужащими РФ и избиения гражданских, в частности ребенка, на временно оккупированной территории Херсонской области.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Херсонщины, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, 3 июля 2024 года в одном из Telegram-каналов опубликовано сообщение об убийстве российскими военными мужчины и нанесении телесных повреждений двум взрослым и ребенку.
Об этом военном преступлении накануне, 3 июля, сообщило движение сопротивления "Желтая лента".
Что случилось?
В сообщении говорится, что происшествие произошло на временно оккупированной территории Херсонщины, когда семья направлялась в Крым.
"По дороге их остановили нетрезвые военнослужащие РФ и жестоко избили. Мужчина из-за полученных травм умер через несколько часов", - отметили в прокуратуре.
Указано, что у женщины черепно-мозговая травма, из-за чего она теперь имеет проблемы с мозговой деятельностью. Другой взрослый и ребенок получили легкие травмы.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
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