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Новости
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Кличко показал, как работает в Киеве программа энергонезависимости для многоэтажек: с работающими лифтами - до 12 часов

Віталій Кличко

Многоэтажный жилой дом, оборудованный дублирующими источниками электроэнергии, может обеспечивать себя теплом до 48 часов, а с подключенными лифтами - до 12 часов. Киев компенсирует таким домам 75% стоимости дублирующих источников электроэнергии.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко и показал видео об одном из таких домов в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Жители жилого дома на улице Большой Васильковской, ОСМД "Художник", совместно с городом, осуществили комплекс энергоэффективных мероприятий. Среди которых, в частности, установили солнечные панели и инверторы. Они являются дублирующим источником электроэнергии. В частности, для домового оборудования, в ситуациях возможного отключения электроэнергии. От батарей автономно может полностью работать индивидуальный теплопункт (до 48 часов). А если с освещением мест общего пользования и наружным освещением - на батареях это все может работать сутки. Если же и с подключенными лифтами, то 12 часов", - сообщил Кличко.

Он отметил, что уже более тысячи столичных жилых многоэтажек установили альтернативные источники электроэнергии, обеспечивающие им автономность.

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"Сейчас особое внимание - к Программе по частичному возмещению стоимости независимых источников энергии. По этому механизму город компенсирует 75% стоимости приобретенного генератора или другого оборудования. На начало этого года в домах ОСМД и ЖСК установили более 670 единиц различного оборудования. А в целом, с другими домами, - более 1 тысячи. Сумма возмещения от города составила около 18,6 млн грн", - подчеркнул Кличко.

Как известно, Киеврада 4 июля проголосовала за инициативу Виталия Кличко относительно увеличения почти в четыре раза компенсации жителям многоэтажек за приобретение генераторов. Сумма возмещения городом теперь составляет до 300 тыс. грн за единицу оборудования.

Автор: 

Киев (25673) Кличко Виталий (4652) энергетика (2567)


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Топ комментарии
+12
Є в мене довіра до цієї людина за внутрішньою інтуіцією. Якби його не хейтили і путали по ногах і руках кобли бариг які знаходять завжди дах від центровлади, він зробив би все для захисту не тільки Києва.
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05.07.2024 09:58 Ответить
+8
«Вчера» не було потреби, пок зелена влада не проїбала більшість обектів енергетики, а гроші на їх захист ********.
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05.07.2024 10:19 Ответить
+6
На фоні повного **********, що творить зеленський і його шобла, Кличко виглядає острівком хоч якоїсь адекватності. Він не бреше кожного дня якусь не усіх ну куйню, як срани клоун, а намагається реагувати на проблеми і щось робити. Я сам був дуже здивований, коли виявилось, що міська програма по компенсації заходів на енергозбереження реально працює. Тобто коли ти вже звик, що влада завжди бреше і завжди тебе кине, тут справді взяли і зробили, те що обіцяли.
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05.07.2024 10:25 Ответить
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Это еще вчера нужно было делать, а не смотреть в будущий день. Зима скоро.
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05.07.2024 09:46 Ответить
«Вчера» не було потреби, пок зелена влада не проїбала більшість обектів енергетики, а гроші на їх захист ********.
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05.07.2024 10:19 Ответить
Зимой от этих панелей будет мало толку из за короткого светового дня и пасмурной погоды
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05.07.2024 10:53 Ответить
Дуже класно
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05.07.2024 09:52 Ответить
Є в мене довіра до цієї людина за внутрішньою інтуіцією. Якби його не хейтили і путали по ногах і руках кобли бариг які знаходять завжди дах від центровлади, він зробив би все для захисту не тільки Києва.
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05.07.2024 09:58 Ответить
Солідарний
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05.07.2024 10:05 Ответить
На фоні повного **********, що творить зеленський і його шобла, Кличко виглядає острівком хоч якоїсь адекватності. Він не бреше кожного дня якусь не усіх ну куйню, як срани клоун, а намагається реагувати на проблеми і щось робити. Я сам був дуже здивований, коли виявилось, що міська програма по компенсації заходів на енергозбереження реально працює. Тобто коли ти вже звик, що влада завжди бреше і завжди тебе кине, тут справді взяли і зробили, те що обіцяли.
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05.07.2024 10:25 Ответить
Якби Кличко хоч раз озирнувся, він би побачив, що хаотична забудова в гонитві за грошима перетворили історичний Центр Києва на жалюгідну подобу далекої околиці Шанхая. На Київ уже дивитися без сліз не можна, вбили вигляд стародавнього міста.
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05.07.2024 10:27 Ответить
А в якому році був ще вигляд стародавнього міста ?
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05.07.2024 10:35 Ответить
Це треба щоб у будинку були активні громадяни , а зазвичай мешканцям начхати на нові технології
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05.07.2024 10:33 Ответить
Ну так, а оплату за е/е нам підвищили, шоб такі речі робити? Ні, звичайно. Треба скупити по світу кацапське барахло до атомних електростанціф і добудувати блоки на тих станціях, які залишились. Щоб колись прилетіло і по них і була повна звізда!
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05.07.2024 11:14 Ответить
Це добре, але чому б Київським керманичам (замість скляних місточків та...) не закупити для мікрорайонів парогазові установки.
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05.07.2024 12:53 Ответить
Віталіку респект і довіра киян зі здоровим глуздом 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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05.07.2024 13:22 Ответить
 
 