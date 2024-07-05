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Новини
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Кличко показав, як працює в Києві програма енергонезалежності для багатоповерхівок: з працюючими ліфтами - до 12 годин

Багатоповерховий житловий будинок, обладнаний дублюючими джерелами електроенергії, може забезпечувати себе теплом до 48 годин, а з підключеними ліфтами – до 12 годин. Київ компенсує таким будинкам 75% вартості дублюючих джерел електроенергії.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко і показав відео про один з таких будинків у Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Мешканці житлового будинку на вулиці Великій Васильківській, ОСББ "Художник", спільно з містом, здійснили комплекс енергоефективних заходів. Серед яких, зокрема, встановили сонячні панелі та інвертори. Вони є дублюючим джерелом електроенергії. Зокрема, для будинкового обладнання, в ситуаціях можливого вимкнення електроенергії. Від батарей автономно може повністю працювати індивідуальний теплопункт (до 48 годин). А якщо з освітленням місць загального користування і зовнішнім освітленням - на батареях це все може працювати добу. Якщо ж і з підключеними ліфтами, то 12 годин", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що вже понад тисячу столичних житлових багатоповерхівок встановили альтернативні джерела електроенергії, які забезпечують їм автономність.

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"Зараз особлива увага - до Програми з часткового відшкодування вартості незалежних джерел енергії. За цим механізмом місто компенсує 75% вартості придбаного генератора або іншого обладнання. На початок цього року в будинках ОСББ і ЖБК встановили понад 670 одиниць різного обладнання. А загалом, з іншими будинками, - понад 1 тисячу. Сума відшкодування від міста склала близько 18,6 млн грн", - наголосив Кличко.

Як відомо, Київрада 4 липня проголосувала за ініціативу Віталія Кличка щодо збільшення майже в чотири рази компенсації мешканцям багатоповерхівок за придбання генераторів. Сума відшкодування містом тепер становить до 300 тис. грн за одиницю обладнання.

Автор: 

Київ (19663) Кличко Віталій (3527) енергетика (2615)


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Топ коментарі
+12
Є в мене довіра до цієї людина за внутрішньою інтуіцією. Якби його не хейтили і путали по ногах і руках кобли бариг які знаходять завжди дах від центровлади, він зробив би все для захисту не тільки Києва.
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05.07.2024 09:58 Відповісти
+8
«Вчера» не було потреби, пок зелена влада не проїбала більшість обектів енергетики, а гроші на їх захист ********.
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05.07.2024 10:19 Відповісти
+6
На фоні повного **********, що творить зеленський і його шобла, Кличко виглядає острівком хоч якоїсь адекватності. Він не бреше кожного дня якусь не усіх ну куйню, як срани клоун, а намагається реагувати на проблеми і щось робити. Я сам був дуже здивований, коли виявилось, що міська програма по компенсації заходів на енергозбереження реально працює. Тобто коли ти вже звик, що влада завжди бреше і завжди тебе кине, тут справді взяли і зробили, те що обіцяли.
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05.07.2024 10:25 Відповісти
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Это еще вчера нужно было делать, а не смотреть в будущий день. Зима скоро.
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05.07.2024 09:46 Відповісти
«Вчера» не було потреби, пок зелена влада не проїбала більшість обектів енергетики, а гроші на їх захист ********.
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05.07.2024 10:19 Відповісти
Зимой от этих панелей будет мало толку из за короткого светового дня и пасмурной погоды
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05.07.2024 10:53 Відповісти
Дуже класно
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05.07.2024 09:52 Відповісти
Є в мене довіра до цієї людина за внутрішньою інтуіцією. Якби його не хейтили і путали по ногах і руках кобли бариг які знаходять завжди дах від центровлади, він зробив би все для захисту не тільки Києва.
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05.07.2024 09:58 Відповісти
Солідарний
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05.07.2024 10:05 Відповісти
На фоні повного **********, що творить зеленський і його шобла, Кличко виглядає острівком хоч якоїсь адекватності. Він не бреше кожного дня якусь не усіх ну куйню, як срани клоун, а намагається реагувати на проблеми і щось робити. Я сам був дуже здивований, коли виявилось, що міська програма по компенсації заходів на енергозбереження реально працює. Тобто коли ти вже звик, що влада завжди бреше і завжди тебе кине, тут справді взяли і зробили, те що обіцяли.
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05.07.2024 10:25 Відповісти
Якби Кличко хоч раз озирнувся, він би побачив, що хаотична забудова в гонитві за грошима перетворили історичний Центр Києва на жалюгідну подобу далекої околиці Шанхая. На Київ уже дивитися без сліз не можна, вбили вигляд стародавнього міста.
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05.07.2024 10:27 Відповісти
А в якому році був ще вигляд стародавнього міста ?
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05.07.2024 10:35 Відповісти
Це треба щоб у будинку були активні громадяни , а зазвичай мешканцям начхати на нові технології
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05.07.2024 10:33 Відповісти
Ну так, а оплату за е/е нам підвищили, шоб такі речі робити? Ні, звичайно. Треба скупити по світу кацапське барахло до атомних електростанціф і добудувати блоки на тих станціях, які залишились. Щоб колись прилетіло і по них і була повна звізда!
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05.07.2024 11:14 Відповісти
Це добре, але чому б Київським керманичам (замість скляних місточків та...) не закупити для мікрорайонів парогазові установки.
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05.07.2024 12:53 Відповісти
Віталіку респект і довіра киян зі здоровим глуздом 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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05.07.2024 13:22 Відповісти
 
 