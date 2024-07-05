На оккупированных териториях юга россияне угрожают депортацией украинцам, отказывающимся получать паспорт РФ, - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях юга Украины россияне угрожают выгнать через блокпост в Васильевке тех, кто не хочет получать паспорт РФ.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на захваченных землях остаются люди, которые, несмотря на оккупацию, не могут покинуть родной дом по разным обстоятельствам. Именно их россияне принудительно паспортизируют, в рамках имперской политики.

"Однако до сих пор россияне не смогли паспортизировать большинство населения и вынуждены прибегать к угрозам. В частности, во время последних рейдов на юге жителям обещали выгнать их через блок-пост в Украину и конфисковать имущество. Такую практику оккупанты уже неоднократно применяли и раньше. Местных жителей показательно вывозят на блок-пост и депортируют из их родного края", - говорится в сообщении.

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