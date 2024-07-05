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На оккупированных териториях юга россияне угрожают депортацией украинцам, отказывающимся получать паспорт РФ, - Центр нацсопротивления

Примусова паспортизація РФ

На временно оккупированных территориях юга Украины россияне угрожают выгнать через блокпост в Васильевке тех, кто не хочет получать паспорт РФ.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на захваченных землях остаются люди, которые, несмотря на оккупацию, не могут покинуть родной дом по разным обстоятельствам. Именно их россияне принудительно паспортизируют, в рамках имперской политики.

"Однако до сих пор россияне не смогли паспортизировать большинство населения и вынуждены прибегать к угрозам. В частности, во время последних рейдов на юге жителям обещали выгнать их через блок-пост в Украину и конфисковать имущество. Такую практику оккупанты уже неоднократно применяли и раньше. Местных жителей показательно вывозят на блок-пост и депортируют из их родного края", - говорится в сообщении.

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Автор: 

оккупация (10196) паспорт (1182) Центр национального сопротивления (579)


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Топ комментарии
+6
Вообще-то зебилы юг сдали за пару дней, а так званые службовцы из ТЧК сдриснули еще за день до вторжения
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05.07.2024 11:08 Ответить
+2
Це ті, що волали на слУжбовців ТЦК, і ухилялися усіляко від заходів мобілізації в Україні!! Тепер їм окупанти, це зроблять «добровільно»!!!
Приклад для тих корисних ідіотів, хто вищить про хапуни з ТЦК і кидаються на представників ТЦК!
Окупант з автоматом, у них в хаті!
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05.07.2024 11:07 Ответить
+1
шо просто депортацией? И даже не расстреливают? Вы еще скажите, что депортируют в ЕС или Грузию.. Зеля со своим кндр скоро заставит путна локти кусать. Зелепудало скоро своих слуг заставит закон придумать, чтото типа - враг народа. В нашем случае будет что-то типа "Ворог Країни".
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05.07.2024 11:33 Ответить
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А що би ти робив на їх місці?
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05.07.2024 10:40 Ответить
Це ті, що волали на слУжбовців ТЦК, і ухилялися усіляко від заходів мобілізації в Україні!! Тепер їм окупанти, це зроблять «добровільно»!!!
Приклад для тих корисних ідіотів, хто вищить про хапуни з ТЦК і кидаються на представників ТЦК!
Окупант з автоматом, у них в хаті!
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05.07.2024 11:07 Ответить
Вообще-то зебилы юг сдали за пару дней, а так званые службовцы из ТЧК сдриснули еще за день до вторжения
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05.07.2024 11:08 Ответить
нормальні люди НІКОЛИ НЕ стануть руZZкімі....

хороший руZZкій - 200-й рукZZій... !

там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
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05.07.2024 11:19 Ответить
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05.07.2024 11:25 Ответить
шо просто депортацией? И даже не расстреливают? Вы еще скажите, что депортируют в ЕС или Грузию.. Зеля со своим кндр скоро заставит путна локти кусать. Зелепудало скоро своих слуг заставит закон придумать, чтото типа - враг народа. В нашем случае будет что-то типа "Ворог Країни".
показать весь комментарий
05.07.2024 11:33 Ответить
 
 