На окупованих територіях півдня росіяни погрожують депортацією українцям, які відмовляються отримувати паспорт РФ, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях півдня України росіяни погрожують вигнати через блокпост у Василівці тих, хто не хоче отримувати паспорт РФ.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на захоплених землях залишаються люди, які, попри окупацію, не можуть залишити рідний дім з різних обставин. Саме їх росіяни примусово паспортизують, у межах імперської політики.

"Проте досі росіяни не змогли паспортизувати більшість населення й вимушені вдаватись до погроз. Зокрема, під час останніх рейдів на півдні мешканцям обіцяли вигнати через блок-пост до України та конфіскувати майно. Таку практику окупанти вже неодноразово застосували й раніше. Місцевих мешканців показово вивозять на блок-пост і депортують з їхнього рідного краю", - йдеться в повідомленні.

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