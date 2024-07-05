На окупованих територіях півдня росіяни погрожують депортацією українцям, які відмовляються отримувати паспорт РФ, - Центр нацспротиву
На тимчасово окупованих територіях півдня України росіяни погрожують вигнати через блокпост у Василівці тих, хто не хоче отримувати паспорт РФ.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на захоплених землях залишаються люди, які, попри окупацію, не можуть залишити рідний дім з різних обставин. Саме їх росіяни примусово паспортизують, у межах імперської політики.
"Проте досі росіяни не змогли паспортизувати більшість населення й вимушені вдаватись до погроз. Зокрема, під час останніх рейдів на півдні мешканцям обіцяли вигнати через блок-пост до України та конфіскувати майно. Таку практику окупанти вже неодноразово застосували й раніше. Місцевих мешканців показово вивозять на блок-пост і депортують з їхнього рідного краю", - йдеться в повідомленні.
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Приклад для тих корисних ідіотів, хто вищить про хапуни з ТЦК і кидаються на представників ТЦК!
Окупант з автоматом, у них в хаті!
хороший руZZкій - 200-й рукZZій... !
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!