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На окупованих територіях півдня росіяни погрожують депортацією українцям, які відмовляються отримувати паспорт РФ, - Центр нацспротиву

Примусова паспортизація РФ

На тимчасово окупованих територіях півдня України росіяни погрожують вигнати через блокпост у Василівці тих, хто не хоче отримувати паспорт РФ.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на захоплених землях залишаються люди, які, попри окупацію, не можуть залишити рідний дім з різних обставин. Саме їх росіяни примусово паспортизують, у межах імперської політики.

"Проте досі росіяни не змогли паспортизувати більшість населення й вимушені вдаватись до погроз. Зокрема, під час останніх рейдів на півдні мешканцям обіцяли вигнати через блок-пост до України та конфіскувати майно. Таку практику окупанти вже неодноразово застосували й раніше. Місцевих мешканців показово вивозять на блок-пост і депортують з їхнього рідного краю", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ТОТ Луганщини українців, які не отримають паспорт РФ до кінця 2024 року, визнаватимуть іноземцями

Автор: 

окупація (6751) паспорт (1160) Центр національного спротиву (830)


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Топ коментарі
+6
Вообще-то зебилы юг сдали за пару дней, а так званые службовцы из ТЧК сдриснули еще за день до вторжения
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05.07.2024 11:08 Відповісти
+2
Це ті, що волали на слУжбовців ТЦК, і ухилялися усіляко від заходів мобілізації в Україні!! Тепер їм окупанти, це зроблять «добровільно»!!!
Приклад для тих корисних ідіотів, хто вищить про хапуни з ТЦК і кидаються на представників ТЦК!
Окупант з автоматом, у них в хаті!
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05.07.2024 11:07 Відповісти
+1
шо просто депортацией? И даже не расстреливают? Вы еще скажите, что депортируют в ЕС или Грузию.. Зеля со своим кндр скоро заставит путна локти кусать. Зелепудало скоро своих слуг заставит закон придумать, чтото типа - враг народа. В нашем случае будет что-то типа "Ворог Країни".
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05.07.2024 11:33 Відповісти
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А що би ти робив на їх місці?
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05.07.2024 10:40 Відповісти
Це ті, що волали на слУжбовців ТЦК, і ухилялися усіляко від заходів мобілізації в Україні!! Тепер їм окупанти, це зроблять «добровільно»!!!
Приклад для тих корисних ідіотів, хто вищить про хапуни з ТЦК і кидаються на представників ТЦК!
Окупант з автоматом, у них в хаті!
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05.07.2024 11:07 Відповісти
Вообще-то зебилы юг сдали за пару дней, а так званые службовцы из ТЧК сдриснули еще за день до вторжения
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05.07.2024 11:08 Відповісти
нормальні люди НІКОЛИ НЕ стануть руZZкімі....

хороший руZZкій - 200-й рукZZій... !

там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
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05.07.2024 11:19 Відповісти
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05.07.2024 11:25 Відповісти
шо просто депортацией? И даже не расстреливают? Вы еще скажите, что депортируют в ЕС или Грузию.. Зеля со своим кндр скоро заставит путна локти кусать. Зелепудало скоро своих слуг заставит закон придумать, чтото типа - враг народа. В нашем случае будет что-то типа "Ворог Країни".
показати весь коментар
05.07.2024 11:33 Відповісти
 
 