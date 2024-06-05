На ТОТ Луганщини українців, які не отримають паспорт РФ до кінця 2024 року, визнаватимуть іноземцями

Російські загарбники дозволили українцям проживати на території тимчасово окупованої Луганщини без російських паспортів до 31 грудня 2024 року. Потім їх будуть визнавати іноземцями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що окупанти дозволили особам без російського громадянства до 31 грудня 2024 року проживати на території так званої ЛНР на підставі наявних документів.

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"Потім вони визнаватимуться іноземцями й матимуть право звернутися за посвідкою на проживання. Примусова паспортизація дала збій", - наголосив Лисогор.

Очільник ОВА нагадав, що раніше окупанти визначили, що українці могли мешкати на цих територіях без документів російського зразка лише до 1 липня, після чого загарбники погрожували влаштувати депортацію.

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