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На ТОТ Луганщини українців, які не отримають паспорт РФ до кінця 2024 року, визнаватимуть іноземцями

Російський паспорт на ТОТ Луганщини

Російські загарбники дозволили українцям проживати на території тимчасово окупованої Луганщини без російських паспортів до 31 грудня 2024 року. Потім їх будуть визнавати іноземцями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що окупанти дозволили особам без російського громадянства до 31 грудня 2024 року проживати на території так званої ЛНР на підставі наявних документів.

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"Потім вони визнаватимуться іноземцями й матимуть право звернутися за посвідкою на проживання. Примусова паспортизація дала збій", - наголосив Лисогор.

Очільник ОВА нагадав, що раніше окупанти визначили, що українці могли мешкати на цих територіях без документів російського зразка лише до 1 липня, після чого загарбники погрожували влаштувати депортацію.

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Автор: 

окупація (6697) паспорт (1153) Лисогор Артем (44) Луганська область (4879)


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Чому паспорт РФ визнати не дійсним? Адже вони його роздають на окупованих територіях.
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05.06.2024 09:49 Відповісти
Так "не на часі" ж ...
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05.06.2024 11:38 Відповісти
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05.06.2024 11:46 Відповісти
Є важливіші справи ...
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05.06.2024 11:47 Відповісти
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05.06.2024 11:48 Відповісти
Дуже сподіваюся, що найближчим часом кацапів будуть вважати іноземцями в Башкірії, Чувашії, Якутії, Ічкерії, Татарстані, Кенігсберзі, Сахаліні, Карелії.
Всіх до ісконної, скрепної рязані.
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05.06.2024 09:51 Відповісти
Нормально.
Жили собі люди на своїй землі тут якесь хуіло з рязані зробило їх "іноземцями". А це хуіло видно тепер місцеве...
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05.06.2024 09:53 Відповісти
 
 