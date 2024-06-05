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Новости
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На ВОТ Луганщины украинцев, которые не получат паспорт РФ до конца 2024 года, будут признавать иностранцами

Російський паспорт на ТОТ Луганщини

Российские захватчики разрешили украинцам проживать на территории временно оккупированной Луганщины без российских паспортов до 31 декабря 2024 года. Затем их будут признавать иностранцами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Отмечается, что оккупанты разрешили лицам без российского гражданства до 31 декабря 2024 года проживать на территории так называемой ЛНР на основании имеющихся документов.

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"Потом они будут признаваться иностранцами и будут иметь право обратиться за видом на жительство. Принудительная паспортизация дала сбой", - подчеркнул Лысогор.

Глава ОВА напомнил, что ранее оккупанты определили, что украинцы могли жить на этих территориях без документов российского образца только до 1 июля, после чего захватчики угрожали устроить депортацию.

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Автор: 

оккупация (10143) паспорт (1180) Лысогор Артем (33) Луганская область (6496)


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Чому паспорт РФ визнати не дійсним? Адже вони його роздають на окупованих територіях.
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05.06.2024 09:49 Ответить
Так "не на часі" ж ...
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05.06.2024 11:38 Ответить
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05.06.2024 11:46 Ответить
Є важливіші справи ...
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05.06.2024 11:47 Ответить
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05.06.2024 11:48 Ответить
Дуже сподіваюся, що найближчим часом кацапів будуть вважати іноземцями в Башкірії, Чувашії, Якутії, Ічкерії, Татарстані, Кенігсберзі, Сахаліні, Карелії.
Всіх до ісконної, скрепної рязані.
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05.06.2024 09:51 Ответить
Нормально.
Жили собі люди на своїй землі тут якесь хуіло з рязані зробило їх "іноземцями". А це хуіло видно тепер місцеве...
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05.06.2024 09:53 Ответить
 
 