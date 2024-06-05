На ВОТ Луганщины украинцев, которые не получат паспорт РФ до конца 2024 года, будут признавать иностранцами

Российские захватчики разрешили украинцам проживать на территории временно оккупированной Луганщины без российских паспортов до 31 декабря 2024 года. Затем их будут признавать иностранцами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Отмечается, что оккупанты разрешили лицам без российского гражданства до 31 декабря 2024 года проживать на территории так называемой ЛНР на основании имеющихся документов.

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"Потом они будут признаваться иностранцами и будут иметь право обратиться за видом на жительство. Принудительная паспортизация дала сбой", - подчеркнул Лысогор.

Глава ОВА напомнил, что ранее оккупанты определили, что украинцы могли жить на этих территориях без документов российского образца только до 1 июля, после чего захватчики угрожали устроить депортацию.

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