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Кабмин уволил Марину Кудерчук с должности главы Госкино

Кабмін звільнив Марину Кудерчук з посади голови Держкіно

Кабинет Министров уволил Марину Кудерчук с должности главы Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

"Уволена Кудерчук Марина Николаевна с должности главы Государственного агентства Украины по вопросам кино", - говорится в сообщении.

Он также добавил, что исполнение обязанностей главы Госкино временно возложены на Юлию Шевчук.

Ранее киносообщество неоднократно призывало к отставке Кудерчук с должности главы Госкино. Чиновника обвиняли в "разрушении системы государственного регулирования отрасли", "дискредитации должности госслужащего" и "нанесении вреда украинскому обществу и имиджу Украины в мире".

Должность главы Государственного агентства Украины по вопросам кино она заняла в январе 2020 года.

4 октября 2019 года Кабмин объявил конкурс на должность главы Госкино. По результатам конкурса финальный этап прошла только Юлия Синькевич. 21 ноября стало известно, что Синькевич не набрала достаточного количества баллов по результатам собеседования в четвертом туре конкурса. В результате был объявлен повторный конкурс, в котором победила Кудерчук.

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Автор: 

увольнение (2685) Госкино (188) Кудерчук Марина (9)


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Топ комментарии
+4
Смоктати то смоктала але у когось не взглотнула і лишилась своєї каденції
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05.07.2024 18:29 Ответить
+4
А за дискредитацію посади президента коли звільнемо оте ''тєло''?
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05.07.2024 19:07 Ответить
+3
смоктала у коломойського,тому що кінотеатр де вона робила зареєстрован на фірму коломойши
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05.07.2024 18:35 Ответить
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Тут тільки одне питання. У кого Маринка смоктала?
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05.07.2024 18:13 Ответить
Смоктати то смоктала але у когось не взглотнула і лишилась своєї каденції
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05.07.2024 18:29 Ответить
смоктала у коломойського,тому що кінотеатр де вона робила зареєстрован на фірму коломойши
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05.07.2024 18:35 Ответить
Усьо, кіна не буде??
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05.07.2024 18:25 Ответить
А що у нас і така контора є?
А кіна нема.
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05.07.2024 18:27 Ответить
По вопросам кино! Кино вино и домино! Как к бабам лазили в окно. Театр абсурда дошёл до апогея. Там одну козу назначают, тут козу на иную дерезу тулят. Ну вот сидят воины наши там---вот им такое как??? ************.
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05.07.2024 18:40 Ответить
А держтеатр,держбалет,держоперу,держоперетту,держкабаре,держстриптиз,держказино и держшансон хоть не уволили?
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05.07.2024 18:53 Ответить
Нє, цим "на вид поставят" без занесения
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05.07.2024 19:07 Ответить
А за дискредитацію посади президента коли звільнемо оте ''тєло''?
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05.07.2024 19:07 Ответить
Мабуть, у єрмака ще ще знайшлося достойної смокталки!
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05.07.2024 19:30 Ответить
Він не по дєвочкам.Знаю з попсовоі тусовки.
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05.07.2024 20:27 Ответить
А у нас є кіно?
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05.07.2024 19:27 Ответить
Ага, в жанрі жахів!
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05.07.2024 19:28 Ответить
Про українське кіно я чув в кінці 90-тих.
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05.07.2024 22:25 Ответить
 
 