Кабмин уволил Марину Кудерчук с должности главы Госкино

Кабинет Министров уволил Марину Кудерчук с должности главы Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

"Уволена Кудерчук Марина Николаевна с должности главы Государственного агентства Украины по вопросам кино", - говорится в сообщении.

Он также добавил, что исполнение обязанностей главы Госкино временно возложены на Юлию Шевчук.

Ранее киносообщество неоднократно призывало к отставке Кудерчук с должности главы Госкино. Чиновника обвиняли в "разрушении системы государственного регулирования отрасли", "дискредитации должности госслужащего" и "нанесении вреда украинскому обществу и имиджу Украины в мире".

Должность главы Государственного агентства Украины по вопросам кино она заняла в январе 2020 года.

4 октября 2019 года Кабмин объявил конкурс на должность главы Госкино. По результатам конкурса финальный этап прошла только Юлия Синькевич. 21 ноября стало известно, что Синькевич не набрала достаточного количества баллов по результатам собеседования в четвертом туре конкурса. В результате был объявлен повторный конкурс, в котором победила Кудерчук.

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