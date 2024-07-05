Кабмін звільнив Марину Кудерчук з посади голови Держкіно

Кабінет міністрів звільнив Марину Кудерчук із посади голови Державного агентства України з питань кіно.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнено Кудерчук Марину Миколаївну з посади Голови Державного агентства України з питань кіно", - йдеться у повідомленні.

Він також додав, що виконання обов’язків голови Держкіно тимчасово покладені на Юлію Шевчук.

Раніше кіноспільнота неодноразово закликала до відставки Кудерчук із посади голови Держкіно. Посадовиці закидали "руйнування системи державного регулювання галузі", "дискредитацію посади держслужбовця" та "завдання шкоди українському суспільству та іміджу України у світі".

Посаду голови Державного агентства України з питань кіно вона обійняла у січні 2020 року.

4 жовтня 2019 року Кабмін оголосив конкурс на посаду голови Держкіно. За результатами конкурсу фінальний етап пройшла лише Юлія Сінькевич. 21 листопада стало відомо, що Сінькевич не набрала достатньої кількості балів за результатами співбесіди в четвертому турі конкурсу. В результаті було оголошено повторний конкурс, в якому перемогла Кудерчук.

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