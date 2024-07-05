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Кабмін звільнив Марину Кудерчук з посади голови Держкіно

Кабмін звільнив Марину Кудерчук з посади голови Держкіно

Кабінет міністрів звільнив Марину Кудерчук із посади голови Державного агентства України з питань кіно.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнено Кудерчук Марину Миколаївну з посади Голови Державного агентства України з питань кіно", - йдеться у повідомленні. 

Він також додав, що виконання обов’язків голови Держкіно тимчасово покладені на Юлію Шевчук.

Раніше кіноспільнота неодноразово закликала до відставки Кудерчук із посади голови Держкіно. Посадовиці закидали "руйнування системи державного регулювання галузі", "дискредитацію посади держслужбовця" та "завдання шкоди українському суспільству та іміджу України у світі".

Посаду голови Державного агентства України з питань кіно вона обійняла у січні 2020 року. 

4 жовтня 2019 року Кабмін оголосив конкурс на посаду голови Держкіно. За результатами конкурсу фінальний етап пройшла лише Юлія Сінькевич. 21 листопада стало відомо, що Сінькевич не набрала достатньої кількості балів за результатами співбесіди в четвертому турі конкурсу. В результаті було оголошено повторний конкурс, в якому перемогла Кудерчук.

Дивіться також: Новопризначена глава Держкіно Кудерчук була причетна до скасування показів фільмів "Петлюра" і "Червоний" у Запоріжжі. ФОТО

Автор: 

звільнення (2690) Держкіно (187) Кудерчук Марина (14)


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Топ коментарі
+4
Смоктати то смоктала але у когось не взглотнула і лишилась своєї каденції
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05.07.2024 18:29 Відповісти
+4
А за дискредитацію посади президента коли звільнемо оте ''тєло''?
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05.07.2024 19:07 Відповісти
+3
смоктала у коломойського,тому що кінотеатр де вона робила зареєстрован на фірму коломойши
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05.07.2024 18:35 Відповісти
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Тут тільки одне питання. У кого Маринка смоктала?
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05.07.2024 18:13 Відповісти
Смоктати то смоктала але у когось не взглотнула і лишилась своєї каденції
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05.07.2024 18:29 Відповісти
смоктала у коломойського,тому що кінотеатр де вона робила зареєстрован на фірму коломойши
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05.07.2024 18:35 Відповісти
Усьо, кіна не буде??
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05.07.2024 18:25 Відповісти
А що у нас і така контора є?
А кіна нема.
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05.07.2024 18:27 Відповісти
По вопросам кино! Кино вино и домино! Как к бабам лазили в окно. Театр абсурда дошёл до апогея. Там одну козу назначают, тут козу на иную дерезу тулят. Ну вот сидят воины наши там---вот им такое как??? ************.
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05.07.2024 18:40 Відповісти
А держтеатр,держбалет,держоперу,держоперетту,держкабаре,держстриптиз,держказино и держшансон хоть не уволили?
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05.07.2024 18:53 Відповісти
Нє, цим "на вид поставят" без занесения
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05.07.2024 19:07 Відповісти
А за дискредитацію посади президента коли звільнемо оте ''тєло''?
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05.07.2024 19:07 Відповісти
Мабуть, у єрмака ще ще знайшлося достойної смокталки!
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05.07.2024 19:30 Відповісти
Він не по дєвочкам.Знаю з попсовоі тусовки.
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05.07.2024 20:27 Відповісти
А у нас є кіно?
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05.07.2024 19:27 Відповісти
Ага, в жанрі жахів!
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05.07.2024 19:28 Відповісти
Про українське кіно я чув в кінці 90-тих.
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05.07.2024 22:25 Відповісти
 
 