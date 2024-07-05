С начала суток произошло 119 боевых столкновений, горячее всего на Покровском направлении, также враг активен на Лиманском и Торецком направлениях, - Генштаб ВСУ

По состоянию на 22:00 произошло 119 боевых столкновений. Самой горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском направлении, также враг активен на Лиманском и Торецком направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

В течение суток противник нанес по территории Украины шесть ракетных (с применением 12 ракет) и 47 авиационных ударов (задействовал, в частности, 63 КАБа), использовал для поражения 422 дроны-камикадзе. Совершил 2797 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении враг пять раз атаковал неподалеку от Глыбокого и Липцев. Три штурмовые действия агрессора успешно отражены украинскими защитниками. Продолжается бой в двух локациях в районе Глубокого. Ситуация контролируемая.

На Купянском направлении враг в течение дня пять раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Синьковки. Четыре атаки противника уже успешно отражены Силами обороны. Бой продолжается.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении сегодня враг достаточно активен - атаковал 21 раз в районах Невского, Серебрянского леса, Грековки, Макеевки и Тернов. Еще идут два боестолкновения, все остальные наши воины остановили. Потери российских оккупантов уточняются.

На Северском направлении противник семь раз пытался прорвать нашу оборону в районах Белогоровки, Спорного и Выемки. Успеха не имел.

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На Краматорском направлении активность врага ограничилась шестью боевыми столкновениями. Четыре атаки в районах Ивановского, Клещиевки и Часового Яра захлебнулись. Захватчики понесли потери и отошли. Ситуация напряженная - продолжается бой в двух локациях возле Калиновки.

Наибольшую активность противник проявил сегодня на Покровском направлении. Всего с начала сутококкупанты 38 раз пытались вклиниться в нашу оборону в районах Новоселовки Первой, Прогресса, Евгеновки, Калинового, Новоалександровки, Яснобродовки, Воздвиженки и Нетайлово. Сейчас 25 атак врага отражены, 13 боестолкновений продолжаются. Наши защитники принимают меры для стабилизации обстановки и недопущения продвижения противника вглубь украинской территории.

Оккупанты концентрируют усилия для продвижения в сторону Новоалександровки и Новоселовки Первой. Несут значительные потери. По предварительной информации, сегодня наши воины обезвредили на Покровском направлении 331 оккупанта, 123 из них - безвозвратно. Уничтожено четыре вражеских автомобиля и две пушки, в частности, российскую САУ 2С19 "Мста-С". Еще пять разных пушек и танк захватчиков значительно повреждены.

На Кураховском и Времовском направлениях враг по 7 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявил в районе Константиновки. Еще продолжаются бои в двух локациях.

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Боевые действия на юге

Дважды оккупанты безуспешно штурмовали наши позиции на Ореховском направлении, в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, потерь позиций и территорий не допущено. Украинские воины успешно отразили пять атак российских захватчиков на левобережье Днепра.