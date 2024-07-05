Общие боевые потери РФ с начала войны – около 548 580 человек (+1110 за сутки), 8142 танка, 14 831 артсистема, 15 611 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 548 580 российских захватчиков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Так, с 24.02.22 по 05.07.24 потери российских захватчиков ориентировочно составляют:

личного состава - около 548 580 (+1110) человек;

танков - 8142 (+10) ед;

боевых бронированных машин - 15 611 (+11) ед;

артиллерийских систем - 14 831 (+54) ед;

РСЗО - 1115 (+0) ед;

средства ППО - 878 (+0) ед;

самолетов - 360 (+0) ед;

вертолетов - 326 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 751 (+57);

крылатые ракеты - 2342 (+0);

корабли/катера - 28 (+0) ед;

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 19 977 (+54) ед;

специальная техника - 2473 (+5).

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"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.