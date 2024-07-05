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Новости Агрессия России против Украины Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 548 580 человек (+1110 за сутки), 8142 танка, 14 831 артсистема, 15 611 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Знищення техніки РФ

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 548 580 российских захватчиков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Так, с 24.02.22 по 05.07.24 потери российских захватчиков ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 548 580 (+1110) человек;
  • танков - 8142 (+10) ед;
  • боевых бронированных машин - 15 611 (+11) ед;
  • артиллерийских систем - 14 831 (+54) ед;
  • РСЗО - 1115 (+0) ед;
  • средства ППО - 878 (+0) ед;
  • самолетов - 360 (+0) ед;
  • вертолетов - 326 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 751 (+57);
  • крылатые ракеты - 2342 (+0);
  • корабли/катера - 28 (+0) ед;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19 977 (+54) ед;
  • специальная техника - 2473 (+5).

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Загальні бойові втрати РФ станом на 5 липня

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19670) Генштаб ВС (6470) ликвидация (3693) уничтожение (7245)


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Топ комментарии
+17
Минув 3785 день москальсько-української війни.
134! одиниці техніки та 1110! чумардосів за день.
Арта 54!, броня 21, логістика 54!
Загальна кількість зниженої наземної техніки перевалила за 63 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 548 000!!! це більше, ніж таке місто, як Томськ. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 11 000! рил.
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05.07.2024 08:42 Ответить
+9
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05.07.2024 08:50 Ответить
+8
Пишуть що партія Сунака програла,ну що ж впш вихід, пане Залужний,тільки уже на дипломатичній роботі ,бо такі втрати ворога потрібно подвоїти і відстояти допомогу ЗСУ.
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05.07.2024 07:41 Ответить
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Пишуть що партія Сунака програла,ну що ж впш вихід, пане Залужний,тільки уже на дипломатичній роботі ,бо такі втрати ворога потрібно подвоїти і відстояти допомогу ЗСУ.
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05.07.2024 07:41 Ответить
не беріть дурного в голову, там (тобто в Британії) головний лейборист - цілком притомний англієць...
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05.07.2024 08:28 Ответить
Це укрсмі друкують, до речі від учора....якщо....то....а так якби не зе+менеджер дерьмак, то Україна мала б значні зміни в війні
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05.07.2024 08:59 Ответить
Ніхто Залужного за кордон не випускає. Мабуть, в тцк дозвіл не отримав.
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05.07.2024 08:30 Ответить
Він же непридатний .
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05.07.2024 08:44 Ответить
вчора чи позавчора Залужний вже в Лондоні.
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05.07.2024 10:57 Ответить
Точно! Пропустила таку новину .
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05.07.2024 11:46 Ответить
сегодня будет юбилей по автотехнике и приближаются юбилеи по арте, дронам и мясу... и спецтехника не за горами...
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05.07.2024 08:32 Ответить
ці ювілеї - *****!
А от те, що регулярно здаємо в окупацю села на ЛБЗ, а також скоро втратимо міста Часів Яр та Торецьк -оце біда!
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05.07.2024 11:03 Ответить
При чому відступи ЗСУ неприємні, з можливістю наступних масштабних оточень... І чомусь не спрацьовують багатомільярдні укріплення.
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05.07.2024 11:51 Ответить
зараз в Європі найпаскудніший уряд - в Угорщині.
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05.07.2024 08:33 Ответить
Навіть гірший за український? Щось не віриться.
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05.07.2024 09:41 Ответить
Минув 3785 день москальсько-української війни.
134! одиниці техніки та 1110! чумардосів за день.
Арта 54!, броня 21, логістика 54!
Загальна кількість зниженої наземної техніки перевалила за 63 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 548 000!!! це більше, ніж таке місто, як Томськ. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 11 000! рил.
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05.07.2024 08:42 Ответить
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05.07.2024 08:50 Ответить
Томськ, Сьомськ - байдуже. Треба Мокшу і хрєнль. В реалі. Тоді усе і заспокоїться
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05.07.2024 09:05 Ответить
Уікаве місто. Половина будинків з дерева, багато з слідами пожежі. Місцевість дуже горбиста, в глибокій долині атомний завод.
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05.07.2024 11:54 Ответить
Цікаве.
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05.07.2024 12:01 Ответить
 
 