Общие боевые потери РФ с начала войны – около 548 580 человек (+1110 за сутки), 8142 танка, 14 831 артсистема, 15 611 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 548 580 российских захватчиков.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
Так, с 24.02.22 по 05.07.24 потери российских захватчиков ориентировочно составляют:
- личного состава - около 548 580 (+1110) человек;
- танков - 8142 (+10) ед;
- боевых бронированных машин - 15 611 (+11) ед;
- артиллерийских систем - 14 831 (+54) ед;
- РСЗО - 1115 (+0) ед;
- средства ППО - 878 (+0) ед;
- самолетов - 360 (+0) ед;
- вертолетов - 326 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 751 (+57);
- крылатые ракеты - 2342 (+0);
- корабли/катера - 28 (+0) ед;
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 19 977 (+54) ед;
- специальная техника - 2473 (+5).
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
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+17 Qq Qqq #455433
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А от те, що регулярно здаємо в окупацю села на ЛБЗ, а також скоро втратимо міста Часів Яр та Торецьк -оце біда!
134! одиниці техніки та 1110! чумардосів за день.
Арта 54!, броня 21, логістика 54!
Загальна кількість зниженої наземної техніки перевалила за 63 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 548 000!!! це більше, ніж таке місто, як Томськ. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 11 000! рил.