Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 548 580 осіб (+1110 за добу), 8142 танки, 14 831 артсистема, 15 611 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 548 580 російських загарбників.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
Так, із 24.02.22 по 05.07.24 втрати російських загарбників орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 548 580 (+1110) осіб;
- танків - 8142 (+10) од;
- бойових броньованих машин - 15 611 (+11) од;
- артилерійських систем - 14 831 (+54) од;
- РСЗВ - 1115 (+0) од;
- засоби ППО - 878 (+0) од;
- літаків - 360 (+0) од;
- гелікоптерів - 326 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 751 (+57);
- крилаті ракети - 2342 (+0);
- кораблі /катери - 28 (+0) од;
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 19 977 (+54) од;
- спеціальна техніка - 2473 (+5).
"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.
Топ коментарі
+17 Qq Qqq #455433
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+8 Валентина Саюн #590718
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А от те, що регулярно здаємо в окупацю села на ЛБЗ, а також скоро втратимо міста Часів Яр та Торецьк -оце біда!
134! одиниці техніки та 1110! чумардосів за день.
Арта 54!, броня 21, логістика 54!
Загальна кількість зниженої наземної техніки перевалила за 63 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 548 000!!! це більше, ніж таке місто, як Томськ. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 11 000! рил.