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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 548 580 осіб (+1110 за добу), 8142 танки, 14 831 артсистема, 15 611 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Знищення техніки РФ

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 548 580 російських загарбників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Так, із 24.02.22 по 05.07.24 втрати російських загарбників орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 548 580 (+1110) осіб;
  • танків - 8142 (+10) од;
  • бойових броньованих машин - 15 611 (+11) од;
  • артилерійських систем - 14 831 (+54) од;
  • РСЗВ - 1115 (+0) од;
  • засоби ППО - 878 (+0) од;
  • літаків - 360 (+0) од;
  • гелікоптерів - 326 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 751 (+57);
  • крилаті ракети - 2342 (+0);
  • кораблі /катери - 28 (+0) од;
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 19 977 (+54) од;
  • спеціальна техніка - 2473 (+5).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення російських операторів БпЛА ZALA разом з машиною управління ворога. ВIДЕО

Загальні бойові втрати РФ станом на 5 липня

"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.

Автор: 

армія рф (17833) Генштаб ЗС (6781) ліквідація (4081) знищення (7571)


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Топ коментарі
+17
Минув 3785 день москальсько-української війни.
134! одиниці техніки та 1110! чумардосів за день.
Арта 54!, броня 21, логістика 54!
Загальна кількість зниженої наземної техніки перевалила за 63 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 548 000!!! це більше, ніж таке місто, як Томськ. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 11 000! рил.
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05.07.2024 08:42 Відповісти
+9
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05.07.2024 08:50 Відповісти
+8
Пишуть що партія Сунака програла,ну що ж впш вихід, пане Залужний,тільки уже на дипломатичній роботі ,бо такі втрати ворога потрібно подвоїти і відстояти допомогу ЗСУ.
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05.07.2024 07:41 Відповісти
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Пишуть що партія Сунака програла,ну що ж впш вихід, пане Залужний,тільки уже на дипломатичній роботі ,бо такі втрати ворога потрібно подвоїти і відстояти допомогу ЗСУ.
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05.07.2024 07:41 Відповісти
не беріть дурного в голову, там (тобто в Британії) головний лейборист - цілком притомний англієць...
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05.07.2024 08:28 Відповісти
Це укрсмі друкують, до речі від учора....якщо....то....а так якби не зе+менеджер дерьмак, то Україна мала б значні зміни в війні
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05.07.2024 08:59 Відповісти
Ніхто Залужного за кордон не випускає. Мабуть, в тцк дозвіл не отримав.
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05.07.2024 08:30 Відповісти
Він же непридатний .
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05.07.2024 08:44 Відповісти
вчора чи позавчора Залужний вже в Лондоні.
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05.07.2024 10:57 Відповісти
Точно! Пропустила таку новину .
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05.07.2024 11:46 Відповісти
сегодня будет юбилей по автотехнике и приближаются юбилеи по арте, дронам и мясу... и спецтехника не за горами...
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05.07.2024 08:32 Відповісти
ці ювілеї - *****!
А от те, що регулярно здаємо в окупацю села на ЛБЗ, а також скоро втратимо міста Часів Яр та Торецьк -оце біда!
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05.07.2024 11:03 Відповісти
При чому відступи ЗСУ неприємні, з можливістю наступних масштабних оточень... І чомусь не спрацьовують багатомільярдні укріплення.
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05.07.2024 11:51 Відповісти
зараз в Європі найпаскудніший уряд - в Угорщині.
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05.07.2024 08:33 Відповісти
Навіть гірший за український? Щось не віриться.
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05.07.2024 09:41 Відповісти
Минув 3785 день москальсько-української війни.
134! одиниці техніки та 1110! чумардосів за день.
Арта 54!, броня 21, логістика 54!
Загальна кількість зниженої наземної техніки перевалила за 63 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 548 000!!! це більше, ніж таке місто, як Томськ. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 11 000! рил.
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05.07.2024 08:42 Відповісти
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05.07.2024 08:50 Відповісти
Томськ, Сьомськ - байдуже. Треба Мокшу і хрєнль. В реалі. Тоді усе і заспокоїться
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05.07.2024 09:05 Відповісти
Уікаве місто. Половина будинків з дерева, багато з слідами пожежі. Місцевість дуже горбиста, в глибокій долині атомний завод.
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05.07.2024 11:54 Відповісти
Цікаве.
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05.07.2024 12:01 Відповісти
 
 