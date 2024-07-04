Силы обороны уничтожили самый современный российский радиолокационный комплекс "Ястреб-АВ". ВИДЕО
Силы обороны 140 ОРБ скорректировали две ракеты GMLRS по самому современному российскому радиолокационному комплексу "Ястреб-АВ".
"Ястреб-АВ" российские захватчики используют для разведки огневых позиций артиллерии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Оперативный ВСУ.
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цікаво, в московії є військові склади під відкритим небом?
цікаво, "супутник-прітули" може виявити зберігання ***********?
цікаво, може за 15-20 кілометрів до такого складу підїхати машина - запустити безпілотник і скинути вибухівку на якісь ********** на такому складі?
ерефія добре підготувалась до війни. На відміну від нас.
А як же тоді вЯлічіє корчити?