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Новости Видео Война
15 010 21

Силы обороны уничтожили самый современный российский радиолокационный комплекс "Ястреб-АВ". ВИДЕО

Силы обороны 140 ОРБ скорректировали две ракеты GMLRS по самому современному российскому радиолокационному комплексу "Ястреб-АВ".

"Ястреб-АВ" российские захватчики используют для разведки огневых позиций артиллерии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

Также смотрите: Пограничники уничтожили вражеский РЭБ, блокпост и опорный пункт, разбили антидроновый расчет и машину оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7245) ВСУ (6692)


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Топ комментарии
+7
Скоріше куркою...
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04.07.2024 21:35 Ответить
+7
Зате як ми підготувались до зустрічі "асвабадітєлєй"! Дороги від кордонів вглиб країни відремонтували! Оборонпром припинили фінансувати та на одноденний робочий тиждень перевели! Війська з облаштованих позицій в чисте поли відвели! Навіть м'ясо для шашликів "на майскіє" зазделегідь замовили!
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04.07.2024 23:31 Ответить
+6
Оце гарно
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04.07.2024 21:29 Ответить
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Ястреб виявився вороною.
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04.07.2024 21:27 Ответить
Скоріше куркою...
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04.07.2024 21:35 Ответить
оце в них впк працює... а в Україні є спецагентура яка б влаштовувала диверсії на таких підприємствах в московії?

цікаво, в московії є військові склади під відкритим небом?
цікаво, "супутник-прітули" може виявити зберігання ***********?
цікаво, може за 15-20 кілометрів до такого складу підїхати машина - запустити безпілотник і скинути вибухівку на якісь ********** на такому складі?
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04.07.2024 22:16 Ответить
Расея готовила свою агентуру в Украине десятки лет, это надо тоже учитывать, по щелчку пальца ничего не создастся. И никто не думал что сосед окажется такой тварью..
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05.07.2024 11:21 Ответить
піймав ґаву)
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04.07.2024 21:35 Ответить
горобець ))
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04.07.2024 22:38 Ответить
Оце гарно
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04.07.2024 21:29 Ответить
То стерх ,х * йла...ай я яй ...
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04.07.2024 21:32 Ответить
Все кацапське лайно йде на сміття🙁
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04.07.2024 21:52 Ответить
Добре, що знищили. Але з російсько-натівського кордону (там вони непотрібні) привезуть ще десяток.
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04.07.2024 21:54 Ответить
Як непотрiбнi? А як що, ***** натисне кнопку та буде ответка вiд колективного захiду? 🙃
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04.07.2024 22:09 Ответить
Отвєткою від колективного заходу буде колективне занепокоєння.
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04.07.2024 23:15 Ответить
Пішли оркимосковити, димом за вітром…
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04.07.2024 22:28 Ответить
Штучний товар, нєту аналагов...
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04.07.2024 22:36 Ответить
Нічого приємного. Їх хтось створив, десь виробили. І ШО ? Зупинили виробництво ?
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04.07.2024 22:36 Ответить
різноманітні радіолокаціонні комплекси, засоби ППО, все це у них є і не закінчуються.
ерефія добре підготувалась до війни. На відміну від нас.
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04.07.2024 23:03 Ответить
Зате як ми підготувались до зустрічі "асвабадітєлєй"! Дороги від кордонів вглиб країни відремонтували! Оборонпром припинили фінансувати та на одноденний робочий тиждень перевели! Війська з облаштованих позицій в чисте поли відвели! Навіть м'ясо для шашликів "на майскіє" зазделегідь замовили!
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04.07.2024 23:31 Ответить
Але як би там не було їм це не допомагає
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05.07.2024 02:54 Ответить
Яка назва такі і наслідки, треба було не ав а ан (аналогофф нєт).
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04.07.2024 23:22 Ответить
Скільки б параш збудували на 250 млн
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05.07.2024 02:53 Ответить
Та ви що?
А як же тоді вЯлічіє корчити?
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05.07.2024 10:19 Ответить
 
 