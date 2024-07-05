РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10112 посетителей онлайн
Новости Видео Война
2 944 1

Бойцы 150-й ОМБр ночными сбросами с дронов уничтожают места сосредоточения врага и склады с боеприпасами. ВИДЕО

Бомберы 150-й отдельной механизированной бригады ВСУ сбросами с дронов ночью уничтожают места сосредоточения врага и склады с боеприпасами.

Соответствующее видео опубликовали Сухопутные войска ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Оккупант загорелся после точного сброса с дрона. ВИДЕО

Автор: 

дроны (4104) 150 отдельная механизированная бригада (2)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шана бомберам 150-ки!
показать весь комментарий
06.07.2024 09:27 Ответить
 
 