Бойцы 150-й ОМБр ночными сбросами с дронов уничтожают места сосредоточения врага и склады с боеприпасами. ВИДЕО
Бомберы 150-й отдельной механизированной бригады ВСУ сбросами с дронов ночью уничтожают места сосредоточения врага и склады с боеприпасами.
Соответствующее видео опубликовали Сухопутные войска ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий06.07.2024 09:27 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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