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Оккупант загорелся после точного сброса с дрона. ВИДЕО

Оператор дрона подразделения "Феникс" бригады "Месть" ликвидировал оккупанта точным сбросом боеприпаса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что после сброса оккупант загорелся.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Десантники 95-й бригады разгромили вражеских штурмовиков из ЧВК "Ветераны" на торецком направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19670) уничтожение (7245) дроны (4104)


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Топ комментарии
+5
Горючість орків все зростає,чи сиру нафту стали пить??!
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05.07.2024 16:12 Ответить
+4
Напевно ними можна опалювати житлові приміщення.
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05.07.2024 16:17 Ответить
+4
Я не хочу бачити це у новинах. Не тому що я співчуваю окупантам. Тому що це дрібниці. Я хочу бавити як горять російскі кораблі - носії калібрів. Хочц бачити як горять російські бомбардувальники. Хочу бачити фото російських пілотів із ножем у спині.
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05.07.2024 16:30 Ответить
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Горючість орків все зростає,чи сиру нафту стали пить??!
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05.07.2024 16:12 Ответить
Напевно ними можна опалювати житлові приміщення.
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05.07.2024 16:17 Ответить
Звiсно, що ще з трипiльських часiв, житло опалювали кiзяками.
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05.07.2024 17:02 Ответить
Вона так проспиртовані, що дивно як вони на відкритому сонці не **********
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05.07.2024 16:19 Ответить
То кацапи недооцiнили можливостi нашого бавовника... Пам`ятаете про бавовник у полi кацапа знайшов - немае кацапа, у вирiй пiшов?
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05.07.2024 17:06 Ответить
Бажання вспів загадати?
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05.07.2024 16:16 Ответить
Типовий приклад для рашиста, роботи в Україні, ефекта лінзи влітку!!
Неуч, з мордовських вертухаїв!! Розсмішив тільки,свого окурка прутіна!!
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05.07.2024 16:21 Ответить
Назва треку? Де скачати?
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05.07.2024 16:22 Ответить
орк medium rare. таке, на любителя.
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05.07.2024 16:22 Ответить
Я не хочу бачити це у новинах. Не тому що я співчуваю окупантам. Тому що це дрібниці. Я хочу бавити як горять російскі кораблі - носії калібрів. Хочц бачити як горять російські бомбардувальники. Хочу бачити фото російських пілотів із ножем у спині.
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05.07.2024 16:30 Ответить
Кухару який приготував черговий лаптє-барбекю респект...
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05.07.2024 16:31 Ответить
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05.07.2024 20:45 Ответить
Кожна каzапська нечисть яка прийшла в Україні зі зброєю в руках повинна здохнути.
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05.07.2024 17:06 Ответить
Это что тут за х...ня? Смотреть не стал, описания хватило
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05.07.2024 17:27 Ответить
ПНХ
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05.07.2024 17:30 Ответить
Толерантність до кацапів погубить вас.
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06.07.2024 14:18 Ответить
Не очень понял. Там ссылка на каких-то Z-тников с видео, в котором(как в описании написано) скидом убивают украинских военных. И текст - что-то вроде "Бутусов, любишь на такое смотреть?".
Какая толерантность к кацапам?
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06.07.2024 17:23 Ответить
Не думаю, шо это он загорелся. Скорее загорелось шото возле него, а он лишь заскварчал... (предположение)
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05.07.2024 18:54 Ответить
***** с собой таскать горючіє матєріали, можно обжєчься
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05.07.2024 20:47 Ответить
згорів на роботі
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05.07.2024 20:52 Ответить
ну що ж, гаплик асвабадітілю.
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05.07.2024 21:21 Ответить
 
 