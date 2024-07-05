Оккупант загорелся после точного сброса с дрона. ВИДЕО
Оператор дрона подразделения "Феникс" бригады "Месть" ликвидировал оккупанта точным сбросом боеприпаса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что после сброса оккупант загорелся.
Топ комментарии
+5 Виктор Бороветский
показать весь комментарий05.07.2024 16:12 Ответить Ссылка
+4 morfo morfo
показать весь комментарий05.07.2024 16:17 Ответить Ссылка
+4 Oleksander Khomenko
показать весь комментарий05.07.2024 16:30 Ответить Ссылка
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Неуч, з мордовських вертухаїв!! Розсмішив тільки,свого окурка прутіна!!
Какая толерантность к кацапам?