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7 015 23

Окупант загорівся після влучного скиду із дрона. ВIДЕО

Оператор дрона підрозділу "Фенікс" бригади "Помста" ліквідував окупанта влучним скидом боєприпасу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що після скиду окупант загорівся.

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Автор: 

армія рф (17833) знищення (7571) дрони (4909)


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Топ коментарі
+5
Горючість орків все зростає,чи сиру нафту стали пить??!
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05.07.2024 16:12 Відповісти
+4
Напевно ними можна опалювати житлові приміщення.
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05.07.2024 16:17 Відповісти
+4
Я не хочу бачити це у новинах. Не тому що я співчуваю окупантам. Тому що це дрібниці. Я хочу бавити як горять російскі кораблі - носії калібрів. Хочц бачити як горять російські бомбардувальники. Хочу бачити фото російських пілотів із ножем у спині.
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05.07.2024 16:30 Відповісти
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Горючість орків все зростає,чи сиру нафту стали пить??!
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05.07.2024 16:12 Відповісти
Напевно ними можна опалювати житлові приміщення.
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05.07.2024 16:17 Відповісти
Звiсно, що ще з трипiльських часiв, житло опалювали кiзяками.
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05.07.2024 17:02 Відповісти
Вона так проспиртовані, що дивно як вони на відкритому сонці не **********
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05.07.2024 16:19 Відповісти
То кацапи недооцiнили можливостi нашого бавовника... Пам`ятаете про бавовник у полi кацапа знайшов - немае кацапа, у вирiй пiшов?
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05.07.2024 17:06 Відповісти
Бажання вспів загадати?
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05.07.2024 16:16 Відповісти
Типовий приклад для рашиста, роботи в Україні, ефекта лінзи влітку!!
Неуч, з мордовських вертухаїв!! Розсмішив тільки,свого окурка прутіна!!
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05.07.2024 16:21 Відповісти
Назва треку? Де скачати?
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05.07.2024 16:22 Відповісти
орк medium rare. таке, на любителя.
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05.07.2024 16:22 Відповісти
Я не хочу бачити це у новинах. Не тому що я співчуваю окупантам. Тому що це дрібниці. Я хочу бавити як горять російскі кораблі - носії калібрів. Хочц бачити як горять російські бомбардувальники. Хочу бачити фото російських пілотів із ножем у спині.
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05.07.2024 16:30 Відповісти
Кухару який приготував черговий лаптє-барбекю респект...
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05.07.2024 16:31 Відповісти
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05.07.2024 20:45 Відповісти
Кожна каzапська нечисть яка прийшла в Україні зі зброєю в руках повинна здохнути.
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05.07.2024 17:06 Відповісти
Это что тут за х...ня? Смотреть не стал, описания хватило
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05.07.2024 17:27 Відповісти
ПНХ
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05.07.2024 17:30 Відповісти
Толерантність до кацапів погубить вас.
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06.07.2024 14:18 Відповісти
Не очень понял. Там ссылка на каких-то Z-тников с видео, в котором(как в описании написано) скидом убивают украинских военных. И текст - что-то вроде "Бутусов, любишь на такое смотреть?".
Какая толерантность к кацапам?
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06.07.2024 17:23 Відповісти
Не думаю, шо это он загорелся. Скорее загорелось шото возле него, а он лишь заскварчал... (предположение)
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05.07.2024 18:54 Відповісти
***** с собой таскать горючіє матєріали, можно обжєчься
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05.07.2024 20:47 Відповісти
згорів на роботі
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05.07.2024 20:52 Відповісти
ну що ж, гаплик асвабадітілю.
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05.07.2024 21:21 Відповісти
 
 