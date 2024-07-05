Окупант загорівся після влучного скиду із дрона. ВIДЕО
Оператор дрона підрозділу "Фенікс" бригади "Помста" ліквідував окупанта влучним скидом боєприпасу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що після скиду окупант загорівся.
Топ коментарі
+5 Виктор Бороветский
показати весь коментар05.07.2024 16:12 Відповісти Посилання
+4 morfo morfo
показати весь коментар05.07.2024 16:17 Відповісти Посилання
+4 Oleksander Khomenko
показати весь коментар05.07.2024 16:30 Відповісти Посилання
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Неуч, з мордовських вертухаїв!! Розсмішив тільки,свого окурка прутіна!!
Какая толерантность к кацапам?