Десантники 95-ї бригади розгромили ворожих штурмовиків із ПВК "Ветерани" на торецькому напрямку. ВIДЕО

Житомирські десантники 95-ї бригади ДШВ розгромили штурмові підрозділи окупантів, які намагалися наступати на східній околиці села Північне на торецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами розгрому загарбників опублікований у соцмережах.

"Кадри розгрому російських штурмовиків на Торецькому напрямку. У першій частині відео житомирські десантники 95-ї бригади ДШВ з повітря за допомогою дронів розмотують російські групи, що наступають, на східній околиці Північного. Пізніше у справу вступає українська бронетехніка: БТР та танк порівнюють із землею будинки з окупантами з ПВК "Ветерани" – підрозділи, сформованого з мешканців так званої "ДНР", - зазначає у дописі автор публікації.

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