УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10599 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
2 944 1

Бійці 150-ї ОМБр нічними скидами з дронів знищують місця зосередження ворога та склади з боєприпасами. ВIДЕО

Бомбери 150-ї окремої механізованої бригади ЗСУ скидами з дронів вночі знищують місця зосередження ворога та склади з боєприпасами.

Відповідне відео опублікували Сухопутні війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У росіянина густо димить зад після удару безпілотника. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4909) 150 окрема механізована бригада (2)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шана бомберам 150-ки!
показати весь коментар
06.07.2024 09:27 Відповісти
 
 