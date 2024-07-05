Бійці 150-ї ОМБр нічними скидами з дронів знищують місця зосередження ворога та склади з боєприпасами. ВIДЕО

Бомбери 150-ї окремої механізованої бригади ЗСУ скидами з дронів вночі знищують місця зосередження ворога та склади з боєприпасами.

Відповідне відео опублікували Сухопутні війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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