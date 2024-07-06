В Беларусь прибыли военные из Китая для "совместных антитеррористических учений", - "Беларускі Гаюн"

Военнослужащие армии Китая прилетели в Беларусь для проведения совместных антитеррористических учений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Беларускі Гаюн"

Отмечается, что китайский самолет впервые приземлился на военный аэродром "Барановичи". Как заявляется, совместная тренировка позволит обменяться опытом, провести слаживание белорусских и китайских подразделений.

"Отметим, что первым успешным элементом этих учений для 61-й истребительной авиабазы можно считать освоение английского языка для понимания "китайского английского" в условиях стресса (посадка иностранного самолета) и дальнейшего взаимодействия на тренировках после стольких лет работы с россиянами", - говорится в сообщении.

Сообщается, что учения продлятся с 8 по 19 июля 2024 года.

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