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В Беларусь прибыли военные из Китая для "совместных антитеррористических учений", - "Беларускі Гаюн"

До Білорусі прибули китайські військові

Военнослужащие армии Китая прилетели в Беларусь для проведения совместных антитеррористических учений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Беларускі Гаюн"

Отмечается, что китайский самолет впервые приземлился на военный аэродром "Барановичи". Как заявляется, совместная тренировка позволит обменяться опытом, провести слаживание белорусских и китайских подразделений.

"Отметим, что первым успешным элементом этих учений для 61-й истребительной авиабазы можно считать освоение английского языка для понимания "китайского английского" в условиях стресса (посадка иностранного самолета) и дальнейшего взаимодействия на тренировках после стольких лет работы с россиянами", - говорится в сообщении.

Сообщается, что учения продлятся с 8 по 19 июля 2024 года.

Также читайте: Лукашенко говорит, что Запад хочет "втянуть Беларусь в военные разборки"

Автор: 

Беларусь (7921) Китай (3042) военные учения (3462)


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Топ комментарии
+16
Там скоро еще и таллибы присоединятся к борьбе с терроризмом...
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06.07.2024 11:46 Ответить
+13
Зараз бульбони на кордоні прихуярять косоокого, звинуватить ЗСУ, ось вам і готовий казус бееллі,
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06.07.2024 11:43 Ответить
+12
вузькопикі сюди вже свій шнобак сунуть
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06.07.2024 11:38 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
вузькопикі сюди вже свій шнобак сунуть
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06.07.2024 11:38 Ответить
Жолтомордые уже лет 15 как по тихому захватили **********. Только ето сделали по тихому без стрельбы. Сейчас все заводы и предприятия на ********** куплены или захвачены китайцами. Еще до войны в Украине знакомая расказывала что якобы белорузкие заводы клепают и разливают китайскую химию на китайском оборудовании и штампуют на етикетках *гост ссср*. Она долго смеялась когда узначал что в Украине очень любят белорузкую молочку, сгущенку и колбасу якобы сделаную по *госту*
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06.07.2024 12:13 Ответить
Хімія творит дива.
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06.07.2024 12:22 Ответить
Дізнався про їх окупацію Африки - жахнувся. Дивно чому адекватні країни це дозволили(
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06.07.2024 14:10 Ответить
Вы уважаемые врёте на голубом глазу, у нас отличная молочка и китайцев там и рядом нет. И гост СССР давно не штампуют на этикетках. Попробуйте и узнаете.
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06.07.2024 15:57 Ответить
Китайцев и в Великом камне нет?
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06.07.2024 19:59 Ответить
Есть но не больше чем в США, намного меньше
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06.07.2024 21:16 Ответить
Ну а шо, Сібир та Дальний Схід вже освоіли, черга за Бульбостаном та колгоспними т'лками.
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06.07.2024 12:21 Ответить
освоєння англійської мови для розуміння "китайської англійської" в умовах стресу

кітайські льотчики будуть катапультуватись в білорашці ?

по-перше, прівіт трампу, який хоче зосередитись на боротьбі з китаєм на Тихому океані
по-друге, бульбаши-колгоспники заколють тих пілотів вилами, бо приймуть за американський десант
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06.07.2024 13:07 Ответить
Вилы у нас китайские согнуться как и лопаты,цепами молотильными забьем дореволюционными
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06.07.2024 16:29 Ответить
Схоже Лукашенко обдурив ху&ла- бай бай.

Привітаемо нового хазяїна -Сі.
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06.07.2024 16:01 Ответить
жовтодупі піDoRaSи! ще цих гнид поруч не хватало
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06.07.2024 11:39 Ответить
Китай нейтральна країна і завжди за мир за будь-яку ціну!
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06.07.2024 11:41 Ответить
То вы ничего не панимаете. Ето Украине нужно простоперестать стрелять и демилитаризировать чтобы Украина нинакого не напала и не правацировала. А Китай наращивает армию и проводит учения только ради мира во всем мире.
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06.07.2024 11:57 Ответить
И воевать они будут мелкими подразделениями по миллиону человек
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06.07.2024 16:35 Ответить
Зараз бульбони на кордоні прихуярять косоокого, звинуватить ЗСУ, ось вам і готовий казус бееллі,
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06.07.2024 11:43 Ответить
щойно курив на балконі, розмірковував саме про це! ви мене виперидили! і косоокі почнуть кацапні пхати що завгодно вже у відкриту
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06.07.2024 11:46 Ответить
или китайцы "заблудятся" и окажутся где нибудь в лесах под Чернобылем....
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06.07.2024 12:01 Ответить
Їх від бурятів не відрізнити....
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06.07.2024 12:28 Ответить
Робочий варіант, але більше для парашки.

вузькопикі по тихому підпихають все під себе
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06.07.2024 14:12 Ответить
А нам это надо с нашей парадной армией
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06.07.2024 16:48 Ответить
а вас кто то будет спрашивать??(
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06.07.2024 20:53 Ответить
Это вас не спрашивают а нас спросят
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06.07.2024 21:14 Ответить
Там скоро еще и таллибы присоединятся к борьбе с терроризмом...
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06.07.2024 11:46 Ответить
чи лишилася в світі ще якась мразота, яка досі не сюзничок підоРашкі? (це риторичне питання)
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06.07.2024 11:48 Ответить
Ето вообще прикол. Талибы союзники ***** помогают ему бороться с терроризмом. А ***** друг Трампа. Тоесть друзья ***** друзья Трампа. Наверное в США интернет вырубили или память отшибло американцам голосующим за Трампа, который подружился с теми кто устроил им 11 сентября.
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06.07.2024 12:06 Ответить
Це на скільки треба бути тупим та ******** щоб добровільно полізти в ,,Медову пастку,, В Росії. Так як це свого часу вчинив Трамп. Як такого тупого обирають в президенти США. КГБ СССР На такого дурня тільки й чекало. А Орбан теж був завербований КГБ
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06.07.2024 13:00 Ответить
Кто там и что устроил станет ясно лет через сто, много мутного.
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06.07.2024 16:50 Ответить
Гнать цю падаль звідусіль.Он хоча б з 7 км в Одесі почати - без жодних(!) доків мешкає ціла орда суньхуйвимів
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06.07.2024 11:47 Ответить
міняй--міняю-міняй---- кошаки *****!((,,,, хоча про кошаків то я даремно, вони набагато краще,,)),
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06.07.2024 11:50 Ответить
Міняли в'єтнамці...а китайці на підпільних виробництвах....в основному шьють різний непотріб
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06.07.2024 12:05 Ответить
Бачив я, тих "в'єтнамців"), що з'їхалися на сьомий на розбірки , на останніх мерсах, з чорними патлами до самої сраки, коли їхнього жмура-земляка, що вже розклався, знайшли на другому поверсі, одного як виявилося "безхозного" контейнера,)
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06.07.2024 13:27 Ответить
Ха, а мзду мусорам хто платити буде Ви????укр.мусора, та інші казнокради скоріше украінців звідусіль повиганяють, чим чурків всіляких, каг же ані харчєватся будут??
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06.07.2024 12:00 Ответить
Ніт це просто натяк для ЄС , ви нас відгодували , а от тепер чи знищите ....? А ми вже біля ваших кордонів ...опа Америка -Європа ...
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06.07.2024 11:48 Ответить
Якщо б це справді були "антитерористичні навчання", то учасники мали б пере×уярити одне одного.
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06.07.2024 11:48 Ответить
Вот и внешнее управление. Уже и невооруженым глазом видно кто и с кем и против кого. Зато как кацапоиды и Бульбофюрер визжит чтобы НАТО не проводило в Украине учения. Пока НАТО и Запад сжимается и грызутся между собой как собаки, азиаты кучкуются готовятся к большому наступлению
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06.07.2024 11:52 Ответить
И бульбу бульбу чтобы все сажали, а иначе война.
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06.07.2024 16:53 Ответить
Станом на 11:47 4 з 6 коментаріїв наповненні низкосортним расиським змістом довжиною в один-два речення. Віддалено відчуваю щось типу іспанського сорому. Почитавши коменти рашиків складається приблизно теж саме відчуття брудності, тіки з них прикол тянути можна, а тут щось не сильно.
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06.07.2024 11:53 Ответить
Западу нужно вбить в голову, что если сегодня НАТО не будет в Украине тозавтра в Украине будет Китай с северной кореей или Иран. Вакуума в етом мире не бывает, как и гарантий безопасности написанной на бумажке.
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06.07.2024 11:54 Ответить
"Лица желтые
Над городом кружатся
С тихим шорохом
На землю ложатся..."

(с)

Уривок з пісні про спільні антитерористичні навчання Китаю та Білорусі...
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06.07.2024 12:03 Ответить
Не по темі: З усіх опитаних країн угорці вважають Україну найбільшою загрозою (51%), за нею йдуть Росія (46%), Китай (34%) і США (34%).

Соціологи заявили, що це значна зміна порівняно з торішніми даними: у 2023 році угорці, як і раніше, вважали Росію найбільшою загрозою, на 12 процентних пунктів більше, ніж Україну.

За даними дослідження, за останній рік сприйняття України погіршилося найбільше, незалежно від партійної приналежності.

Порівняно з опитуванням 2023 року, ставлення до українських біженців ще більше погіршилося. Навесні 2024 року лише 17% респондентів почувалися б добре, якби українські біженці переїхали до їхнього району, тоді як кожен другий (49%) почувався б погано, якби вони це зробили.
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06.07.2024 12:07 Ответить
Перші відомі результати спецоперацій СЗР РФ "Кайло" та "Лєдоруб" на території Угорщини?
Джерело: https://theins.ru/politika/272852
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06.07.2024 12:13 Ответить
Деякі цитати з нових матеріалів розслідувань Христо Грозєва, ЗМІ Шпигель та Інсайдер спецоперацій СЗР РФ "Кайло" та "Лєдоруб" (джерело те саме):

«Вместе с тем мы могли бы организовать эффективное противодействие коллективному Западу, причем именно на их поле, с применением разработанных ими методик и приемов на контролируемых ими интернет-площадках. В настоящее время, когда привычная обычному европейцу картина мира рушится буквально на глазах каждый день и час, для российской стороны наступает благоприятный момент для налаживания системной целенаправленной работы по трансформированию массового сознания ЦА в ЕС.Лейтмотивом нашей когнитивной кампании в странах ГП предлагается избрать пробуждение в реципиентах самой сильной эмоции человеческой психики - страха. Именно страх за будущее, неуверенность в завтрашнем дне, невозможность строить планы на перспективу, неясность судьбы детей и грядущих поколений, культивация перечисленных триггеров захлестывает подсознание индивидуума паникой и ужасом. Нанесение по ЦА последовательных когнитивных ударов, связанных единым замыслом, сформирует в первую очередь устойчивое неприятие политического курса правительств и наднациональных институтов ЕС, в перспективе приведет к эскалации протестной активности и прочим негативным последствиям».

«При этом представляется целесообразным выстраивать диалог с контингентом с позиций вымышленной (или специально в этих целях созданной, пусть в виртуальном пространстве) организации, что позволит исключить любую привязку к РФ. Удачной и оперативно оправданной в этой связи считаем возможность легендирования своих действий интересами проукраинской общественной организации радикального толка. Подобная платформа позволяет транслировать практически любые тезисы, пропагандировать самые левацкие идеи и выдвигать требования политического и экономического характера вплоть до полного абсурда.Абсурд в данном контексте будет работать именно на когнитивную сторону пропаганды. Продвижение подобной повестки может преследовать и достигать двуединую цель - дискредитацию киевского режима и ориентированных на него нацистов в глазах коллективного Запада и усиление противоречий между различными центрами силы внутри Украины и за ее пределами. Вторичным продуктом таких мероприятий можно считать создание информационных поводов для использования на российском медиаполе в целях правильного "окормления" неустойчивого сознания народных масс.Необходимо подчеркнуть, что соображениями морали и нравственности при составлении контента следует пренебречь в пользу креативности для решении поставленных задач. Рассуждения "моралистов" о том, что мы не можем уподобляться нашим противникам, по известным причинам являются чистой воды ханжеством, более того - работают на врага, не брезгующего никакими приемами. В данном контексте цель может быть только одна - победа, и добиваться ее мы должны любыми средствами».
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06.07.2024 12:34 Ответить
Надзвичайно цікавий матеріал!! І дуже цікавий ресурс! Дякую вам за таку інформацію!
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06.07.2024 13:39 Ответить
Прошу
Отут інтервʼю з Христо Грозєвим про це розслідування:
https://www.youtube.com/watch?v=rqRyQm2BnPg&ab_channel=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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06.07.2024 13:50 Ответить
дякую ще раз!
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06.07.2024 14:01 Ответить
Китаю ім мало для тренувань - наишли час під Украіну пхатися
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06.07.2024 12:08 Ответить
Вони китайці якого походження?
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06.07.2024 12:19 Ответить
Мертвого китайця не відрізнити від корейця, так що чекаємо вузькоглазих трупів
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06.07.2024 12:39 Ответить
ось вам і демократія. повний нуль! Макрон вкинуф інфо-привід про війська заходу, а потім свої слова забрав назад по тихому! А шольц та байден 100500 раз їх заперечили. Зате союзники ***** словами Макрона скористались, і вже в дорозі, і корейські бригади і китайські вже біля України. То кому допоміг той французький телефоніст пуйла?
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06.07.2024 12:33 Ответить
Люди! потрібно мінувати реактири, особливо в Чорнобилі. І ставити УЛЬТИМАТУ, або спокій Україні - або всім кирдик Все йде до того, що нас завалять найманцями і відпускниками з китаю та північної кореї. А союзники наші ні п'ять, ні шість. З нас при такому розкладі не залишиться нічого!
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06.07.2024 12:36 Ответить
чем ты бредишь? Франция - Президентско-парламентская Республика... и ле-пен не имеет никакого отношения к Президентским Министерствам (МИД, Внутренние и внешние силовые структуры и Министерства , НацБанк, Армия, НацБанк и МИНэкономики... ле-пен может только сделать минет путлеровскому собаку, которым оно испугало старушку-меркель
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06.07.2024 12:53 Ответить
до чого тут ле-пен, протри очі.
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06.07.2024 13:03 Ответить
в том-то и дело, что ле-пен в Президентско-парламентской Республике - к0нченая прокремлёвская шмара... она - никто...
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06.07.2024 13:20 Ответить
я про неї і не говорив. я про Макрона. бо язиком він наче за, а на ділі гальмує і снаряди, і допомога Франції на 15 місці в ЄС, при тому, що в них найбільше військове виробництво. Ось наче війська обіцяв, потім ні.
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06.07.2024 13:24 Ответить
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06.07.2024 12:44 Ответить
ще така теорія. пуйло їздив до лупоглазого корейця, в обхід китаю, що дуже розізлило Сі. а кореєць то шавка китайців. Тепер Сі їде до шавки пуйла, в обхід параші. А сам Лукашенко чогось дуже боїтся, або удару західних союзників (що малоймовірно від тих дристунів), або боїтся бліцкригу пуйла по заміні самого лукашенка - бо вже дуже ризикове балансування він обрав між пуйлом та Сі.
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06.07.2024 13:01 Ответить
Так Лукаш шукає захисту від Пуйла,пишуть що він зі свого оточення почав викурювати російських агентів.
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06.07.2024 14:13 Ответить
ще одна теорія - бульбаші готують удар по Україні, можливо навіть ЯЗ, а щоб у відповідь не прилетіло - розмістили там китайців.
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06.07.2024 14:16 Ответить
Белокацап с китайцем - браться навек
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06.07.2024 13:02 Ответить
Китайці вже давно розтлівали диктатора. Мета проста - зробити з білорусі плацдарм для "економічної експансії Китаю на Захід". А тут "нєжданчік" - західні кордони білорусі блокують і запечатують...
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06.07.2024 13:52 Ответить
Гаюн или Гальюн?
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06.07.2024 14:47 Ответить
Опа, китайози до Європи підбираються. Оце цікаво, такого ще не було.
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06.07.2024 14:50 Ответить
Ми - нійтралітєта, і у нас єсть оціна вкусний заріний ліс. Хтось ще сумнівається, що ця війна є добре спланована акція для створення сухопутного та чорноморського one belt, one way. Нам дуже "пощастило" бути транзитною територією між заходом та сходом. І тут просто бізнес: гроші з повітря за перетин території. І ті, хто інакше, ніж смоктати газ або нафту з дірки в землі, більше нічого не вміє, згодились допомогти тим, хто хоче задарма тягати своє одоробло в ЄС, за безцінок віддаючи брак першим. Грузію он вже ковтнули з їх виходом до чорноморських портів, так що Крим не такий вже і сакральний. Але це трохи не те - перевантаження, фрахтування, прохід кількох морських кордонів. От через адєсу та Молдову - те, що дохтур прописав. Звиняйте, що так написав пра адєсу - давайте ще пообзивайте калік-ветеранів Ну, і Молдова зі своїми гагаузами, совпадєніє? Не думаю...
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06.07.2024 16:25 Ответить
Китай изначально замешан в этой войне. И мне странно читать, что практически никто этого не понимает. Учения с Китаем для чего? Сразу скажу, фиг они нападут на страны НАТО, только на нас, причём безнаказанно. Нет, Европа и США выразят очередную обеспокоинность и все...
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06.07.2024 18:15 Ответить
Здається вони здали наших літунів з потрохами. Це з приводу розуміння англійської мови пілотами та наземних службами.
Якщо вони опановують то чому наші майже в НАТО за 10 років не навчили мови.
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06.07.2024 18:39 Ответить
 
 