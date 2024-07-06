В Беларусь прибыли военные из Китая для "совместных антитеррористических учений", - "Беларускі Гаюн"
Военнослужащие армии Китая прилетели в Беларусь для проведения совместных антитеррористических учений.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Беларускі Гаюн"
Отмечается, что китайский самолет впервые приземлился на военный аэродром "Барановичи". Как заявляется, совместная тренировка позволит обменяться опытом, провести слаживание белорусских и китайских подразделений.
"Отметим, что первым успешным элементом этих учений для 61-й истребительной авиабазы можно считать освоение английского языка для понимания "китайского английского" в условиях стресса (посадка иностранного самолета) и дальнейшего взаимодействия на тренировках после стольких лет работы с россиянами", - говорится в сообщении.
Сообщается, что учения продлятся с 8 по 19 июля 2024 года.
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кітайські льотчики будуть катапультуватись в білорашці ?
по-перше, прівіт трампу, який хоче зосередитись на боротьбі з китаєм на Тихому океані
по-друге, бульбаши-колгоспники заколють тих пілотів вилами, бо приймуть за американський десант
Привітаемо нового хазяїна -Сі.
вузькопикі по тихому підпихають все під себе
Над городом кружатся
С тихим шорохом
На землю ложатся..."
(с)
Уривок з пісні про спільні антитерористичні навчання Китаю та Білорусі...
Соціологи заявили, що це значна зміна порівняно з торішніми даними: у 2023 році угорці, як і раніше, вважали Росію найбільшою загрозою, на 12 процентних пунктів більше, ніж Україну.
За даними дослідження, за останній рік сприйняття України погіршилося найбільше, незалежно від партійної приналежності.
Порівняно з опитуванням 2023 року, ставлення до українських біженців ще більше погіршилося. Навесні 2024 року лише 17% респондентів почувалися б добре, якби українські біженці переїхали до їхнього району, тоді як кожен другий (49%) почувався б погано, якби вони це зробили.
Джерело: https://theins.ru/politika/272852
«Вместе с тем мы могли бы организовать эффективное противодействие коллективному Западу, причем именно на их поле, с применением разработанных ими методик и приемов на контролируемых ими интернет-площадках. В настоящее время, когда привычная обычному европейцу картина мира рушится буквально на глазах каждый день и час, для российской стороны наступает благоприятный момент для налаживания системной целенаправленной работы по трансформированию массового сознания ЦА в ЕС.Лейтмотивом нашей когнитивной кампании в странах ГП предлагается избрать пробуждение в реципиентах самой сильной эмоции человеческой психики - страха. Именно страх за будущее, неуверенность в завтрашнем дне, невозможность строить планы на перспективу, неясность судьбы детей и грядущих поколений, культивация перечисленных триггеров захлестывает подсознание индивидуума паникой и ужасом. Нанесение по ЦА последовательных когнитивных ударов, связанных единым замыслом, сформирует в первую очередь устойчивое неприятие политического курса правительств и наднациональных институтов ЕС, в перспективе приведет к эскалации протестной активности и прочим негативным последствиям».
«При этом представляется целесообразным выстраивать диалог с контингентом с позиций вымышленной (или специально в этих целях созданной, пусть в виртуальном пространстве) организации, что позволит исключить любую привязку к РФ. Удачной и оперативно оправданной в этой связи считаем возможность легендирования своих действий интересами проукраинской общественной организации радикального толка. Подобная платформа позволяет транслировать практически любые тезисы, пропагандировать самые левацкие идеи и выдвигать требования политического и экономического характера вплоть до полного абсурда.Абсурд в данном контексте будет работать именно на когнитивную сторону пропаганды. Продвижение подобной повестки может преследовать и достигать двуединую цель - дискредитацию киевского режима и ориентированных на него нацистов в глазах коллективного Запада и усиление противоречий между различными центрами силы внутри Украины и за ее пределами. Вторичным продуктом таких мероприятий можно считать создание информационных поводов для использования на российском медиаполе в целях правильного "окормления" неустойчивого сознания народных масс.Необходимо подчеркнуть, что соображениями морали и нравственности при составлении контента следует пренебречь в пользу креативности для решении поставленных задач. Рассуждения "моралистов" о том, что мы не можем уподобляться нашим противникам, по известным причинам являются чистой воды ханжеством, более того - работают на врага, не брезгующего никакими приемами. В данном контексте цель может быть только одна - победа, и добиваться ее мы должны любыми средствами».
Отут інтервʼю з Христо Грозєвим про це розслідування:
https://www.youtube.com/watch?v=rqRyQm2BnPg&ab_channel=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
Якщо вони опановують то чому наші майже в НАТО за 10 років не навчили мови.