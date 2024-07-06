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До Білорусі прибули військові з Китаю для "спільних антитерористичних навчань", - "Беларускі Гаюн"

До Білорусі прибули китайські військові

Військовослужбовці армії Китаю прилетіли до Білорусі для проведення спільних антитерористичних навчань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Беларускі Гаюн"

Зазначається, що китайський літак уперше приземлився на військовий аеродром "Барановичі". Як заявляється, спільне тренування дозволить обмінятись досвідом, провести злагодження білоруських та китайських підрозділів.

"Зазначимо, що першим успішним елементом цих навчань для 61-ї винищувальної авіабази можна вважати освоєння англійської мови для розуміння "китайської англійської" в умовах стресу (посадка іноземного літака) та подальшої взаємодії на тренуваннях після стількох років роботи з росіянами", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що навчання триватимуть з 8 по 19 липня 2024 року.

Також читайте: Лукашенко каже, що Захід хоче "втягнути Білорусь у воєнні розбірки"

Автор: 

Білорусь (7969) Китай (4703) військові навчання (2781)


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Топ коментарі
+16
Там скоро еще и таллибы присоединятся к борьбе с терроризмом...
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06.07.2024 11:46 Відповісти
+13
Зараз бульбони на кордоні прихуярять косоокого, звинуватить ЗСУ, ось вам і готовий казус бееллі,
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06.07.2024 11:43 Відповісти
+12
вузькопикі сюди вже свій шнобак сунуть
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06.07.2024 11:38 Відповісти
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вузькопикі сюди вже свій шнобак сунуть
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06.07.2024 11:38 Відповісти
Жолтомордые уже лет 15 как по тихому захватили **********. Только ето сделали по тихому без стрельбы. Сейчас все заводы и предприятия на ********** куплены или захвачены китайцами. Еще до войны в Украине знакомая расказывала что якобы белорузкие заводы клепают и разливают китайскую химию на китайском оборудовании и штампуют на етикетках *гост ссср*. Она долго смеялась когда узначал что в Украине очень любят белорузкую молочку, сгущенку и колбасу якобы сделаную по *госту*
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06.07.2024 12:13 Відповісти
Хімія творит дива.
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06.07.2024 12:22 Відповісти
Дізнався про їх окупацію Африки - жахнувся. Дивно чому адекватні країни це дозволили(
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06.07.2024 14:10 Відповісти
Вы уважаемые врёте на голубом глазу, у нас отличная молочка и китайцев там и рядом нет. И гост СССР давно не штампуют на этикетках. Попробуйте и узнаете.
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06.07.2024 15:57 Відповісти
Китайцев и в Великом камне нет?
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06.07.2024 19:59 Відповісти
Есть но не больше чем в США, намного меньше
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06.07.2024 21:16 Відповісти
Ну а шо, Сібир та Дальний Схід вже освоіли, черга за Бульбостаном та колгоспними т'лками.
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06.07.2024 12:21 Відповісти
освоєння англійської мови для розуміння "китайської англійської" в умовах стресу

кітайські льотчики будуть катапультуватись в білорашці ?

по-перше, прівіт трампу, який хоче зосередитись на боротьбі з китаєм на Тихому океані
по-друге, бульбаши-колгоспники заколють тих пілотів вилами, бо приймуть за американський десант
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06.07.2024 13:07 Відповісти
Вилы у нас китайские согнуться как и лопаты,цепами молотильными забьем дореволюционными
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06.07.2024 16:29 Відповісти
Схоже Лукашенко обдурив ху&ла- бай бай.

Привітаемо нового хазяїна -Сі.
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06.07.2024 16:01 Відповісти
жовтодупі піDoRaSи! ще цих гнид поруч не хватало
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06.07.2024 11:39 Відповісти
Китай нейтральна країна і завжди за мир за будь-яку ціну!
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06.07.2024 11:41 Відповісти
То вы ничего не панимаете. Ето Украине нужно простоперестать стрелять и демилитаризировать чтобы Украина нинакого не напала и не правацировала. А Китай наращивает армию и проводит учения только ради мира во всем мире.
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06.07.2024 11:57 Відповісти
И воевать они будут мелкими подразделениями по миллиону человек
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06.07.2024 16:35 Відповісти
Зараз бульбони на кордоні прихуярять косоокого, звинуватить ЗСУ, ось вам і готовий казус бееллі,
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06.07.2024 11:43 Відповісти
щойно курив на балконі, розмірковував саме про це! ви мене виперидили! і косоокі почнуть кацапні пхати що завгодно вже у відкриту
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06.07.2024 11:46 Відповісти
или китайцы "заблудятся" и окажутся где нибудь в лесах под Чернобылем....
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06.07.2024 12:01 Відповісти
Їх від бурятів не відрізнити....
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06.07.2024 12:28 Відповісти
Робочий варіант, але більше для парашки.

вузькопикі по тихому підпихають все під себе
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06.07.2024 14:12 Відповісти
А нам это надо с нашей парадной армией
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06.07.2024 16:48 Відповісти
а вас кто то будет спрашивать??(
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06.07.2024 20:53 Відповісти
Это вас не спрашивают а нас спросят
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06.07.2024 21:14 Відповісти
Там скоро еще и таллибы присоединятся к борьбе с терроризмом...
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06.07.2024 11:46 Відповісти
чи лишилася в світі ще якась мразота, яка досі не сюзничок підоРашкі? (це риторичне питання)
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06.07.2024 11:48 Відповісти
Ето вообще прикол. Талибы союзники ***** помогают ему бороться с терроризмом. А ***** друг Трампа. Тоесть друзья ***** друзья Трампа. Наверное в США интернет вырубили или память отшибло американцам голосующим за Трампа, который подружился с теми кто устроил им 11 сентября.
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06.07.2024 12:06 Відповісти
Це на скільки треба бути тупим та ******** щоб добровільно полізти в ,,Медову пастку,, В Росії. Так як це свого часу вчинив Трамп. Як такого тупого обирають в президенти США. КГБ СССР На такого дурня тільки й чекало. А Орбан теж був завербований КГБ
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06.07.2024 13:00 Відповісти
Кто там и что устроил станет ясно лет через сто, много мутного.
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06.07.2024 16:50 Відповісти
Гнать цю падаль звідусіль.Он хоча б з 7 км в Одесі почати - без жодних(!) доків мешкає ціла орда суньхуйвимів
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06.07.2024 11:47 Відповісти
міняй--міняю-міняй---- кошаки *****!((,,,, хоча про кошаків то я даремно, вони набагато краще,,)),
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06.07.2024 11:50 Відповісти
Міняли в'єтнамці...а китайці на підпільних виробництвах....в основному шьють різний непотріб
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06.07.2024 12:05 Відповісти
Бачив я, тих "в'єтнамців"), що з'їхалися на сьомий на розбірки , на останніх мерсах, з чорними патлами до самої сраки, коли їхнього жмура-земляка, що вже розклався, знайшли на другому поверсі, одного як виявилося "безхозного" контейнера,)
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06.07.2024 13:27 Відповісти
Ха, а мзду мусорам хто платити буде Ви????укр.мусора, та інші казнокради скоріше украінців звідусіль повиганяють, чим чурків всіляких, каг же ані харчєватся будут??
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06.07.2024 12:00 Відповісти
Ніт це просто натяк для ЄС , ви нас відгодували , а от тепер чи знищите ....? А ми вже біля ваших кордонів ...опа Америка -Європа ...
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06.07.2024 11:48 Відповісти
Якщо б це справді були "антитерористичні навчання", то учасники мали б пере×уярити одне одного.
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06.07.2024 11:48 Відповісти
Вот и внешнее управление. Уже и невооруженым глазом видно кто и с кем и против кого. Зато как кацапоиды и Бульбофюрер визжит чтобы НАТО не проводило в Украине учения. Пока НАТО и Запад сжимается и грызутся между собой как собаки, азиаты кучкуются готовятся к большому наступлению
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06.07.2024 11:52 Відповісти
И бульбу бульбу чтобы все сажали, а иначе война.
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06.07.2024 16:53 Відповісти
Станом на 11:47 4 з 6 коментаріїв наповненні низкосортним расиським змістом довжиною в один-два речення. Віддалено відчуваю щось типу іспанського сорому. Почитавши коменти рашиків складається приблизно теж саме відчуття брудності, тіки з них прикол тянути можна, а тут щось не сильно.
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06.07.2024 11:53 Відповісти
Западу нужно вбить в голову, что если сегодня НАТО не будет в Украине тозавтра в Украине будет Китай с северной кореей или Иран. Вакуума в етом мире не бывает, как и гарантий безопасности написанной на бумажке.
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06.07.2024 11:54 Відповісти
"Лица желтые
Над городом кружатся
С тихим шорохом
На землю ложатся..."

(с)

Уривок з пісні про спільні антитерористичні навчання Китаю та Білорусі...
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06.07.2024 12:03 Відповісти
Не по темі: З усіх опитаних країн угорці вважають Україну найбільшою загрозою (51%), за нею йдуть Росія (46%), Китай (34%) і США (34%).

Соціологи заявили, що це значна зміна порівняно з торішніми даними: у 2023 році угорці, як і раніше, вважали Росію найбільшою загрозою, на 12 процентних пунктів більше, ніж Україну.

За даними дослідження, за останній рік сприйняття України погіршилося найбільше, незалежно від партійної приналежності.

Порівняно з опитуванням 2023 року, ставлення до українських біженців ще більше погіршилося. Навесні 2024 року лише 17% респондентів почувалися б добре, якби українські біженці переїхали до їхнього району, тоді як кожен другий (49%) почувався б погано, якби вони це зробили.
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06.07.2024 12:07 Відповісти
Перші відомі результати спецоперацій СЗР РФ "Кайло" та "Лєдоруб" на території Угорщини?
Джерело: https://theins.ru/politika/272852
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06.07.2024 12:13 Відповісти
Деякі цитати з нових матеріалів розслідувань Христо Грозєва, ЗМІ Шпигель та Інсайдер спецоперацій СЗР РФ "Кайло" та "Лєдоруб" (джерело те саме):

«Вместе с тем мы могли бы организовать эффективное противодействие коллективному Западу, причем именно на их поле, с применением разработанных ими методик и приемов на контролируемых ими интернет-площадках. В настоящее время, когда привычная обычному европейцу картина мира рушится буквально на глазах каждый день и час, для российской стороны наступает благоприятный момент для налаживания системной целенаправленной работы по трансформированию массового сознания ЦА в ЕС.Лейтмотивом нашей когнитивной кампании в странах ГП предлагается избрать пробуждение в реципиентах самой сильной эмоции человеческой психики - страха. Именно страх за будущее, неуверенность в завтрашнем дне, невозможность строить планы на перспективу, неясность судьбы детей и грядущих поколений, культивация перечисленных триггеров захлестывает подсознание индивидуума паникой и ужасом. Нанесение по ЦА последовательных когнитивных ударов, связанных единым замыслом, сформирует в первую очередь устойчивое неприятие политического курса правительств и наднациональных институтов ЕС, в перспективе приведет к эскалации протестной активности и прочим негативным последствиям».

«При этом представляется целесообразным выстраивать диалог с контингентом с позиций вымышленной (или специально в этих целях созданной, пусть в виртуальном пространстве) организации, что позволит исключить любую привязку к РФ. Удачной и оперативно оправданной в этой связи считаем возможность легендирования своих действий интересами проукраинской общественной организации радикального толка. Подобная платформа позволяет транслировать практически любые тезисы, пропагандировать самые левацкие идеи и выдвигать требования политического и экономического характера вплоть до полного абсурда.Абсурд в данном контексте будет работать именно на когнитивную сторону пропаганды. Продвижение подобной повестки может преследовать и достигать двуединую цель - дискредитацию киевского режима и ориентированных на него нацистов в глазах коллективного Запада и усиление противоречий между различными центрами силы внутри Украины и за ее пределами. Вторичным продуктом таких мероприятий можно считать создание информационных поводов для использования на российском медиаполе в целях правильного "окормления" неустойчивого сознания народных масс.Необходимо подчеркнуть, что соображениями морали и нравственности при составлении контента следует пренебречь в пользу креативности для решении поставленных задач. Рассуждения "моралистов" о том, что мы не можем уподобляться нашим противникам, по известным причинам являются чистой воды ханжеством, более того - работают на врага, не брезгующего никакими приемами. В данном контексте цель может быть только одна - победа, и добиваться ее мы должны любыми средствами».
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06.07.2024 12:34 Відповісти
Надзвичайно цікавий матеріал!! І дуже цікавий ресурс! Дякую вам за таку інформацію!
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06.07.2024 13:39 Відповісти
Прошу
Отут інтервʼю з Христо Грозєвим про це розслідування:
https://www.youtube.com/watch?v=rqRyQm2BnPg&ab_channel=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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06.07.2024 13:50 Відповісти
дякую ще раз!
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06.07.2024 14:01 Відповісти
Китаю ім мало для тренувань - наишли час під Украіну пхатися
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06.07.2024 12:08 Відповісти
Вони китайці якого походження?
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06.07.2024 12:19 Відповісти
Мертвого китайця не відрізнити від корейця, так що чекаємо вузькоглазих трупів
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06.07.2024 12:39 Відповісти
ось вам і демократія. повний нуль! Макрон вкинуф інфо-привід про війська заходу, а потім свої слова забрав назад по тихому! А шольц та байден 100500 раз їх заперечили. Зате союзники ***** словами Макрона скористались, і вже в дорозі, і корейські бригади і китайські вже біля України. То кому допоміг той французький телефоніст пуйла?
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06.07.2024 12:33 Відповісти
Люди! потрібно мінувати реактири, особливо в Чорнобилі. І ставити УЛЬТИМАТУ, або спокій Україні - або всім кирдик Все йде до того, що нас завалять найманцями і відпускниками з китаю та північної кореї. А союзники наші ні п'ять, ні шість. З нас при такому розкладі не залишиться нічого!
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06.07.2024 12:36 Відповісти
чем ты бредишь? Франция - Президентско-парламентская Республика... и ле-пен не имеет никакого отношения к Президентским Министерствам (МИД, Внутренние и внешние силовые структуры и Министерства , НацБанк, Армия, НацБанк и МИНэкономики... ле-пен может только сделать минет путлеровскому собаку, которым оно испугало старушку-меркель
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06.07.2024 12:53 Відповісти
до чого тут ле-пен, протри очі.
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06.07.2024 13:03 Відповісти
в том-то и дело, что ле-пен в Президентско-парламентской Республике - к0нченая прокремлёвская шмара... она - никто...
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06.07.2024 13:20 Відповісти
я про неї і не говорив. я про Макрона. бо язиком він наче за, а на ділі гальмує і снаряди, і допомога Франції на 15 місці в ЄС, при тому, що в них найбільше військове виробництво. Ось наче війська обіцяв, потім ні.
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06.07.2024 13:24 Відповісти
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06.07.2024 12:44 Відповісти
ще така теорія. пуйло їздив до лупоглазого корейця, в обхід китаю, що дуже розізлило Сі. а кореєць то шавка китайців. Тепер Сі їде до шавки пуйла, в обхід параші. А сам Лукашенко чогось дуже боїтся, або удару західних союзників (що малоймовірно від тих дристунів), або боїтся бліцкригу пуйла по заміні самого лукашенка - бо вже дуже ризикове балансування він обрав між пуйлом та Сі.
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06.07.2024 13:01 Відповісти
Так Лукаш шукає захисту від Пуйла,пишуть що він зі свого оточення почав викурювати російських агентів.
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06.07.2024 14:13 Відповісти
ще одна теорія - бульбаші готують удар по Україні, можливо навіть ЯЗ, а щоб у відповідь не прилетіло - розмістили там китайців.
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06.07.2024 14:16 Відповісти
Белокацап с китайцем - браться навек
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06.07.2024 13:02 Відповісти
Китайці вже давно розтлівали диктатора. Мета проста - зробити з білорусі плацдарм для "економічної експансії Китаю на Захід". А тут "нєжданчік" - західні кордони білорусі блокують і запечатують...
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06.07.2024 13:52 Відповісти
Гаюн или Гальюн?
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06.07.2024 14:47 Відповісти
Опа, китайози до Європи підбираються. Оце цікаво, такого ще не було.
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06.07.2024 14:50 Відповісти
Ми - нійтралітєта, і у нас єсть оціна вкусний заріний ліс. Хтось ще сумнівається, що ця війна є добре спланована акція для створення сухопутного та чорноморського one belt, one way. Нам дуже "пощастило" бути транзитною територією між заходом та сходом. І тут просто бізнес: гроші з повітря за перетин території. І ті, хто інакше, ніж смоктати газ або нафту з дірки в землі, більше нічого не вміє, згодились допомогти тим, хто хоче задарма тягати своє одоробло в ЄС, за безцінок віддаючи брак першим. Грузію он вже ковтнули з їх виходом до чорноморських портів, так що Крим не такий вже і сакральний. Але це трохи не те - перевантаження, фрахтування, прохід кількох морських кордонів. От через адєсу та Молдову - те, що дохтур прописав. Звиняйте, що так написав пра адєсу - давайте ще пообзивайте калік-ветеранів Ну, і Молдова зі своїми гагаузами, совпадєніє? Не думаю...
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06.07.2024 16:25 Відповісти
Китай изначально замешан в этой войне. И мне странно читать, что практически никто этого не понимает. Учения с Китаем для чего? Сразу скажу, фиг они нападут на страны НАТО, только на нас, причём безнаказанно. Нет, Европа и США выразят очередную обеспокоинность и все...
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06.07.2024 18:15 Відповісти
Здається вони здали наших літунів з потрохами. Це з приводу розуміння англійської мови пілотами та наземних службами.
Якщо вони опановують то чому наші майже в НАТО за 10 років не навчили мови.
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06.07.2024 18:39 Відповісти
 
 