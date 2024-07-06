До Білорусі прибули військові з Китаю для "спільних антитерористичних навчань", - "Беларускі Гаюн"

Військовослужбовці армії Китаю прилетіли до Білорусі для проведення спільних антитерористичних навчань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Беларускі Гаюн"

Зазначається, що китайський літак уперше приземлився на військовий аеродром "Барановичі". Як заявляється, спільне тренування дозволить обмінятись досвідом, провести злагодження білоруських та китайських підрозділів.

"Зазначимо, що першим успішним елементом цих навчань для 61-ї винищувальної авіабази можна вважати освоєння англійської мови для розуміння "китайської англійської" в умовах стресу (посадка іноземного літака) та подальшої взаємодії на тренуваннях після стількох років роботи з росіянами", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що навчання триватимуть з 8 по 19 липня 2024 року.

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