С начала суток произошло 78 боевых столкновений, на семи направлениях еще продолжаются 18 боев, - Генштаб

Ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной, но контролируемой. Украинские защитники продолжают активно противодействовать российскому агрессору, нанося ему потери в живой силе и технике. Всего с начала суток произошло 78 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба относительно ситуации на фронте по состоянию на 16:00 7 июля.

Обстрелы территории Украины

Пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей продолжают страдать от циничных артиллерийских обстрелов с территории Российской Федерации. От огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали районы населенных пунктов Поповка, Павловка, Водолаги, Миропольское и Новая Гута.

Читайте также: На Покровском направлении отражены 46 атак. Враг получил жесткий отпор возле Работино и Новоданиловки, - Генштаб

Кроме того, под постоянной бомбардировкой вражеской авиации находится Харьковщина. Сегодня со стороны российских городов Белгород и Шебекино террористы нанесли одиннадцать авиаударов - сбросили 24 КАБа. Целили в районы украинских населенных пунктов Липцы и Волчанск.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении российские оккупанты три раза атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений вблизи Старицы, Липцев и Волчанска. Две атаки отражены, одна - продолжается.

На Купянском направлении противник семь раз штурмовал наши позиции в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Синьковки, Стельмаховки и Андреевки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону.

Обстановка на востоке

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 10 атак на позиции украинцев вблизи Макеевки, Грековки, Невского и Тернов. Семь боестолкновений завершились без успеха для противника, еще три - продолжаются.

Читайте также: За сутки россияне совершили 2772 обстрела по позициям ВСУ и населенным пунктам. Покровское направление - самое горячее, - Генштаб

Враг продолжает искать слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Вблизи Верхнекаменского защитниками украинской земли отражены две атаки противника. Ситуация остается контролируемой.

На Краматорском направлении оккупанты совершили один штурм позиций нашей армии вблизи Калиновки. Бой до сих пор продолжается.

На Торецком направлении состоялись три безуспешные вражеские атаки в районах Пивничного и Торецка.

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты осуществили 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Нью-Йорка, Новоалександровки, Воздвиженки, Калинового, Прогресса, Лозоватского, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 19 атак противника, восемь боев еще продолжаются. Потери врага уточняются.

Стоит отметить, что сегодня на этом направлении воины 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко сбили вражеский самолет Су-25.

Смотрите также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 550 990 человек (+1150 за сутки), 8155 танков, 14 937 артсистем, 15 645 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Продолжается один бой на Кураховском направлении. Сейчас украинские защитники уже отразили 15 атак оккупационной армии. Противник концентрирует усилия в сторону Парасковиевки.

Обстановка на юге

На Времовском направлении было семь вражеских атак неподалеку Водяного, Макаровки и Константиновки. Шесть атак наши воины отразили, еще одна - продолжается.

На Ореховском направлении подразделения наших войск отразили два штурма россиян. Здесь оккупанты потерпели неудачу в районах Малой Токмачки и Работино.

На Приднепровском направлении враг безуспешно атаковал наших защитников на левом берегу Днепра.

Читайте также: Воины-зенитчики сбили российский Су-25 на Донетчине, - ОСГВ "Хортица"