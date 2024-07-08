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Новости
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Враг активизировался на Лиманском и Кураховском направлениях, - Генштаб

Зведення Генштабу 7 липня

Украинские военные продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта. С начала суток в целом произошло 117 боевых столкновений. Напряженная ситуация остается на Покровском направлении, также враг активизировался на Лиманском и Кураховском направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, применив две ракеты, и 68 авиационных ударов, задействовав 90 КАБов. Кроме этого, россияне использовали для поражения 362 дроны-камикадзе и осуществили более 2700 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении враг три раза проводил штурмы неподалеку населенных пунктов Липцы, Старица и Волчанск. Украинские воины остановили все штурмовые действия агрессора.

На Купянском направлении противник 10 раз атаковал наши позиции в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Стельмаховки. Шесть атак противника успешно отбиты, еще четыре боя продолжаются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны – около 552 190 человек (+1200 за сутки), 8171 танк, 14 966 артсистем, 15 685 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Боевые действия на Востоке

На Купянском направлении противник 10 раз атаковал наши позиции в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Стельмаховки. Шесть атак противника успешно отбиты, еще четыре боя продолжаются.

В течение суток враг нарастил усилия на Лиманском направлении. Оккупанты сегодня атаковали 14 раз неподалеку Невского, Грековки, Макеевки и Тернов. Силами обороны Украины было отражено 12 атак, еще две - продолжаются. Потери российских оккупантов уточняются.

На Северском направлении враг два раза пытался продвинуться в районе Верхнекаменского. Все усилия потеснить наши подразделения с занимаемых позиций потерпели неудачу.

На Краматорском направлении произошло четыре безуспешных атаки противника. Украинские защитники уверенно сорвали планы россиян неподалеку Калиновки, Григорьевки и Часова Яра.

Также читайте: С начала суток произошло 78 боевых столкновений, на семи направлениях еще продолжаются 18 боев, - Генштаб

Наибольшую активность российские захватчики проявили сегодня на Покровском направлении. С начала этих суток, оккупанты 45 раз пытались вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Нью-Йорк, Прогресс, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Лозоватское, Новоселовка Первая и Яснобродовка. Девять боестолкновений до сих пор продолжаются. Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 273 оккупанта, 91 из них - безвозвратно, уничтожены одна БМП-1, самолет Су-25, два вражеских автомобиля. Кроме этого, повреждены еще две гаубицы, один танк и одна БМП-2.

На Кураховском направлении враг 17 раз безуспешно атаковал наши позиции вблизи Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки и Константиновки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки россияне совершили 2772 обстрела по позициям ВСУ и населенным пунктам. Покровское направление - самое горячее, - Генштаб

Обстановка на Юге

Противник потерпел неудачу на Времевском направлении. Россияне совершили восемь безуспешных наступательных действий неподалеку Водяного, Константиновки и Макаровки.

На Ореховском и Приднепровском направлении все усилия захватнических войск потеснить наши подразделения с занимаемых позиций также потерпели неудачу.

Силы обороны уверенно сдерживают натиск российских оккупационных войск. Отдельно стоит отметить воинов 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, которые мужественно держат позиции и умело отражают вражеские атаки.

Автор: 

Генштаб ВС (6489) боевые действия (4332) ВСУ (6699)


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як не крути, а тут потрібен потужний і незламний відос...
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08.07.2024 00:21 Ответить
з першого кацапнявого дня нападу казав - наша перемога почнеться з визволення Mаріка!
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08.07.2024 00:31 Ответить
А тим часом: https://enovosty.com/uk/news-ukr/war-ukr/full/0707-slidom-za-sodolem-nardep-bezugla-zaklikala-komanduvannya-povitryanix-sil-zsu-piti-u-vidstavku "Слідом за Содолем". Нардеп Безугла закликала командування Повітряних сил ЗСУ піти у відставку
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08.07.2024 00:46 Ответить
І хто її з дурки випустив...
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08.07.2024 01:00 Ответить
73
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08.07.2024 02:41 Ответить
кацапи план-мінімум виповнили....
прорубали жахливими смертями по суходолу від кротів до криму
корідор...
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08.07.2024 01:09 Ответить
для цього не треба було академів кінчяти, шо би знати де буде самий кацапнячий удар!
а ми шо? - а ми на танкі плюєм і на поржать....
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08.07.2024 01:16 Ответить
 
 