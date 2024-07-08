Враг активизировался на Лиманском и Кураховском направлениях, - Генштаб

Украинские военные продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта. С начала суток в целом произошло 117 боевых столкновений. Напряженная ситуация остается на Покровском направлении, также враг активизировался на Лиманском и Кураховском направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, применив две ракеты, и 68 авиационных ударов, задействовав 90 КАБов. Кроме этого, россияне использовали для поражения 362 дроны-камикадзе и осуществили более 2700 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении враг три раза проводил штурмы неподалеку населенных пунктов Липцы, Старица и Волчанск. Украинские воины остановили все штурмовые действия агрессора.

На Купянском направлении противник 10 раз атаковал наши позиции в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Стельмаховки. Шесть атак противника успешно отбиты, еще четыре боя продолжаются.

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Боевые действия на Востоке

На Купянском направлении противник 10 раз атаковал наши позиции в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Стельмаховки. Шесть атак противника успешно отбиты, еще четыре боя продолжаются.

В течение суток враг нарастил усилия на Лиманском направлении. Оккупанты сегодня атаковали 14 раз неподалеку Невского, Грековки, Макеевки и Тернов. Силами обороны Украины было отражено 12 атак, еще две - продолжаются. Потери российских оккупантов уточняются.

На Северском направлении враг два раза пытался продвинуться в районе Верхнекаменского. Все усилия потеснить наши подразделения с занимаемых позиций потерпели неудачу.

На Краматорском направлении произошло четыре безуспешных атаки противника. Украинские защитники уверенно сорвали планы россиян неподалеку Калиновки, Григорьевки и Часова Яра.

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Наибольшую активность российские захватчики проявили сегодня на Покровском направлении. С начала этих суток, оккупанты 45 раз пытались вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Нью-Йорк, Прогресс, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Лозоватское, Новоселовка Первая и Яснобродовка. Девять боестолкновений до сих пор продолжаются. Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 273 оккупанта, 91 из них - безвозвратно, уничтожены одна БМП-1, самолет Су-25, два вражеских автомобиля. Кроме этого, повреждены еще две гаубицы, один танк и одна БМП-2.

На Кураховском направлении враг 17 раз безуспешно атаковал наши позиции вблизи Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки и Константиновки.

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Обстановка на Юге

Противник потерпел неудачу на Времевском направлении. Россияне совершили восемь безуспешных наступательных действий неподалеку Водяного, Константиновки и Макаровки.

На Ореховском и Приднепровском направлении все усилия захватнических войск потеснить наши подразделения с занимаемых позиций также потерпели неудачу.

Силы обороны уверенно сдерживают натиск российских оккупационных войск. Отдельно стоит отметить воинов 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, которые мужественно держат позиции и умело отражают вражеские атаки.