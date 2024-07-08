Премьер Франции Атталь подаст в отставку после выборов

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что уйдет в отставку 8 июля, после того как в стране закончился второй тур парламентских выборов.

Об этом пишет издание Le Figaro, передает Цензор.НЕТ.

"Везде, куда бы я ни пошел, я пытался слушать вас. Сегодня вечером политическая партия, которую я представлял в этой кампании, не имеет большинства, поэтому завтра утром я подам в отставку президенту Республики", - сказал Атталь.

И добавил, что готов оставаться в Матиньонском дворце (официальной резиденции премьера французского правительства) столько, сколько потребует долг. Отмечается, что эти слова касались Олимпийских игр.

"В этот вечер ни одно абсолютное большинство не может быть управляемо крайностями благодаря нашей решимости и силе наших ценностей. Мы стоим", - прокомментировал премьер результаты выборов.

Как сообщал Цензор.НЕТ во Франции закончился второй тур парламентских выборов, в котором победу одержала левая коалиция "Новый народный фронт". Блок президента Франции Эмманюэля Макрона под названием "Вместе" на втором месте.

Читайте также: Победа ультраправых на парламентских выборах во Франции приведет к уменьшению поддержки Украины, - премьер-министр Атталь