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Премьер Франции Атталь подаст в отставку после выборов

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что уйдет в отставку 8 июля, после того как в стране закончился второй тур парламентских выборов.

Об этом пишет издание Le Figaro, передает Цензор.НЕТ.

"Везде, куда бы я ни пошел, я пытался слушать вас. Сегодня вечером политическая партия, которую я представлял в этой кампании, не имеет большинства, поэтому завтра утром я подам в отставку президенту Республики", - сказал Атталь.

И добавил, что готов оставаться в Матиньонском дворце (официальной резиденции премьера французского правительства) столько, сколько потребует долг. Отмечается, что эти слова касались Олимпийских игр.

"В этот вечер ни одно абсолютное большинство не может быть управляемо крайностями благодаря нашей решимости и силе наших ценностей. Мы стоим", - прокомментировал премьер результаты выборов.

Как сообщал Цензор.НЕТ во Франции закончился второй тур парламентских выборов, в котором победу одержала левая коалиция "Новый народный фронт". Блок президента Франции Эмманюэля Макрона под названием "Вместе" на втором месте.

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подейкують люди - зелені всім колхозом теж подадуть...
мабуть брешуть люди,,,,
Україна ж не Франція...
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08.07.2024 01:43 Ответить
зелені ж програли вибори - звісно що подадуть
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08.07.2024 07:55 Ответить
Вони там йдуть легко з посад, звичайна робота, зарплата не надто висока. Вони і гадки не мають,що така посада в Україні, це золоте корито, за яке боротьба йде така, що і не снилося їм навіть в казці.
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08.07.2024 04:20 Ответить
це в них така традиція після виборів прем'єр міністр подає у відставку, навіть якщо правляча партія виграла вибори
(але обов'язку такого немає)
але президент може її прийняти чи ні, минулого разу не прийняв наприклад
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08.07.2024 10:55 Ответить
 
 