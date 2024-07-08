РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7822 посетителя онлайн
Новости
1 552 8

Ночью Польша в очередной раз поднимала авиацию из-за российских ударов по Украине.

f-16,польща,літак

Польские Вооруженные Силы в ночь на 8 июля поднимали самолеты из-за российской атаки на Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Оперативное командование ВС Польши

"Сегодня ночью наблюдалась интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная, в частности, с нанесением ударов по целям, расположенным на западе украинской территории", - говорится в сообщении.

По данным польских военных, последний раз такая повышенная активность, когда российские войска наносили удары по западным регионам Украины, была зафиксирована в ночь с 21 на 22 июня.

"Все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши были активированы, а оперативное командование Вооруженных сил ведет постоянный мониторинг ситуации", - добавили военные.

Напомним, ночью россияне атаковали Украину несколькими группами крылатых ракет. Масштабная воздушная тревога продолжалась почти два часа.

Также читайте: В РФ взлетели 4 бомбардировщика Ту-95. Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – после 01:10, - Воздушные силы

Автор: 

авиация (2856) Польша (8515)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бідолашні.... Знову обісралися.
показать весь комментарий
08.07.2024 07:54 Ответить
Нащо Польщі авіація, коли у них є рольники?
показать весь комментарий
08.07.2024 08:04 Ответить
Навіщо нам ця інформація?
показать весь комментарий
08.07.2024 08:05 Ответить
це не зерно розсипати по дорогах
показать весь комментарий
08.07.2024 08:27 Ответить
А рольників на кордон запускала?
показать весь комментарий
08.07.2024 09:05 Ответить
ФСБ заявляет что была пресечена попытка угона Ту-22, который якобы должны были перегнать на аэродром в Житомирской области... По этому ночью туда и был нанес удар.
показать весь комментарий
08.07.2024 09:43 Ответить
Смялые ляшские лятуны полятали...
показать весь комментарий
08.07.2024 10:31 Ответить
 
 