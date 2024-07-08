Ночью Польша в очередной раз поднимала авиацию из-за российских ударов по Украине.
Польские Вооруженные Силы в ночь на 8 июля поднимали самолеты из-за российской атаки на Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Оперативное командование ВС Польши
"Сегодня ночью наблюдалась интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная, в частности, с нанесением ударов по целям, расположенным на западе украинской территории", - говорится в сообщении.
По данным польских военных, последний раз такая повышенная активность, когда российские войска наносили удары по западным регионам Украины, была зафиксирована в ночь с 21 на 22 июня.
"Все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши были активированы, а оперативное командование Вооруженных сил ведет постоянный мониторинг ситуации", - добавили военные.
Напомним, ночью россияне атаковали Украину несколькими группами крылатых ракет. Масштабная воздушная тревога продолжалась почти два часа.
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