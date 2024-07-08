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Силы ПВО сбили три крылатые ракеты, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Ночью 8 июля украинская ПВО сбила три крылатые ракеты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук.

"Враг атаковал Украину ракетами воздушного и наземного базирования: 4 Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков - воздушное пространство Саратовской обл. - РФ) и 2 баллистическими ракетами "Искандер-М" (районы пусков - Курская обл. - РФ, Крым).
По результатам боевой работы противовоздушной обороной уничтожено 3 крылатые ракеты Х-101 в Житомирской и Черкасской областях", - говорится в сообщении.

Также читайте: Ночью россияне атаковали Украину несколькими группами крылатых ракет.

Робота ППО 8 липня

Автор: 

крылатые ракеты (889) ПВО (2844) Воздушные силы (2431) Олещук Николай (107) баллистические ракеты (413)


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Щось у кацапів дивне з стратегами ТУ-95мс. Чотири літаки несли аж із під мурманська 4 ракети х-101, а мали б мінімум 6х4 =24. Мабуть бояться ,що при повній нагрузці розваляться в повітрі.
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08.07.2024 08:16 Ответить
Правду ж не скажуть, скільки їх "приземлилося"...
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08.07.2024 08:22 Ответить
Дякую за Черкащину.
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08.07.2024 09:23 Ответить
,,Перша група крилатих ракет 00.42 Чернігівська обл, 00.45 друга група ракет Сумська обл, 00.49 зафіксовано ще дві групи ракет, 01.01 ще дві групи ракет зайшли...(Цензор.нет 08.07.24 о 6.16 з посиланням на Повітряні сили ЗСУ) Чи помилки в інформації командування ВПС чи права Безугла що командування ВПС почало подавати накручену інформацію.
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08.07.2024 09:55 Ответить
 
 