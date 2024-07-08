Силы ПВО сбили три крылатые ракеты, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
Ночью 8 июля украинская ПВО сбила три крылатые ракеты.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук.
"Враг атаковал Украину ракетами воздушного и наземного базирования: 4 Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков - воздушное пространство Саратовской обл. - РФ) и 2 баллистическими ракетами "Искандер-М" (районы пусков - Курская обл. - РФ, Крым).
По результатам боевой работы противовоздушной обороной уничтожено 3 крылатые ракеты Х-101 в Житомирской и Черкасской областях", - говорится в сообщении.
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boris petrik
показать весь комментарий08.07.2024 08:16 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Зелені граблі
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Валентина Саюн #590718
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