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Байдену советуют не вводить санкции против российского "теневого флота" нефтяных танкеров до выборов в ноябре, - The New York Times

рф,санкції

В Белом доме опасаются, что новые санкции против России за использование нефтяных танкеров приведут к подорожанию нефти и бензина в стране. И это может навредить предвыборной кампании президента США Джо Байдена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

В Министерстве финансов США предложили новые предложения, направленные на парализацию флота устаревших российских нефтяных танкеров, помогающих обходить предельную цену в $60 за баррель на российскую нефть. Однако, предложение натолкнулось на сопротивление Белого дома.

Однако экономические советники президента США опасаются, что новые меры приведут к подорожанию нефти и, как следствие, - бензина в стране.

Предполагается, что такой шаг негативно повлияет на предвыборную кампанию Байдена. В Белом доме отклонили предложения Минфина, даже когда им представили анализ, который показывает минимальные риски для нефтяного рынка.

Сейчас, по словам нескольких информированных источников издания, предлагаемые санкции в отношении "теневого флота" РФ остаются на рассмотрении.

Напомним, в конце июня США ввели санкции против сети из 50 человек и компаний так называемого "теневого банковского сектора", причастных к поставкам иранских дронов России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции работают: Глава центробанка РФ назвала три главные проблемы российской экономики

Автор: 

россия (96216) санкции (11477) США (27166)


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Топ комментарии
+27
гдє можна виразіть сабалєзнаваніє Падаляку всвязі с канчінай брата гєроя СВО каторий багіп защіщя родіну протів кієвскіх нвацистав
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08.07.2024 08:23 Ответить
+15
Ну как вариант-можно написать верховному-зеГеваре.Они с Падаляком дружат-он ему передаст на поминках вместе с венком от ОПы.
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08.07.2024 08:28 Ответить
+13
Лицемірству лицемірних лицемірів немає меж...
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08.07.2024 08:23 Ответить
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гдє можна виразіть сабалєзнаваніє Падаляку всвязі с канчінай брата гєроя СВО каторий багіп защіщя родіну протів кієвскіх нвацистав
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08.07.2024 08:23 Ответить
Ну как вариант-можно написать верховному-зеГеваре.Они с Падаляком дружат-он ему передаст на поминках вместе с венком от ОПы.
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08.07.2024 08:28 Ответить
Это, он таки передаст.
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08.07.2024 08:57 Ответить
Лицемірству лицемірних лицемірів немає меж...
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08.07.2024 08:23 Ответить
Оскільки отсосія держава-терорист то...
У кого можно купити каперський патент?
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08.07.2024 10:09 Ответить
Гірше самого діда на його передвиборчу кампанію нічого не може вплинути.
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08.07.2024 08:23 Ответить
"нові санкції проти Росії за використання нафтових танкерів призведуть до подорожчання нафти й бензину в країні" - тупа брехня
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08.07.2024 08:27 Ответить
Однозначно, вони всередині країни орієнтуються на світові ціни.

Та й не всі, вони не тримають ціни як в деяких країнах...
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08.07.2024 08:29 Ответить
Потвори...
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08.07.2024 08:28 Ответить
Потвори ті, хто друкує цю московську брехню, посилаючись на невідомих радників. Більш за все саме Штати зацікавлені щімити тіньовий флот раши.
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08.07.2024 10:21 Ответить
а на днях Рудий заявляв Фокс, що якщо чи коли знову заїде в Білий Дім, то зробить все, щоб знову обвалити ціни на нафту, щоби зменшити ху йлу фінансові надходження. хм. цікаво. правду казав, чи просто трусив перед виборами? )
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08.07.2024 08:29 Ответить
Обвалити ціни-не вигідно для США.
Це перша країна з видобутку нафти-бензоколонка...

Треба тримати золоту середину, що б і всередині ціни були прийнятні, і на експорті заробляли.
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08.07.2024 08:33 Ответить
вигідно. хоча би в тому сенсі, що тоді доведеться в перспективі менше витрачати коштів на поставки зброї в Україні, оскільки режим в кремлі сильно просяде від нестачі грошей на війну і може посипатись..
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08.07.2024 08:36 Ответить
Що утилізувати-гроші, що сюди відправляти...
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08.07.2024 08:40 Ответить
різниця в тому, що якщо залишити як є, то потім доведеться витратити набагато більше в разі все більш можливої повномасштабної війни з кацапами. а якщо обалити ціни зараз, то можна перечекати поки той гебнявий режим рухне. тобто необвал цін зараз виллється у майбутньому у значано більші витрати і втрати. стратегічно краще все ж таки обвалити ціни зараз, щоб потім не нести величезних витрат і втрат.
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08.07.2024 08:51 Ответить
Воювати зі своїми партнерами по бізнесу, навіть якщо є деякі розбіжності ?
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08.07.2024 08:53 Ответить
воювати з кацапами.
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08.07.2024 08:54 Ответить
Ви так думаєте чи є передумови ?
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08.07.2024 08:56 Ответить
ті передумови уже настали. 24.02.22.
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08.07.2024 08:57 Ответить
Невігласам не відомо, що вся "гігантська" індустрія нафто-газу в США дає в федеральний та місцеві бюджета сумарно аж ... 5% доходів. Тож слово "невигідно" до економіки США в даному випадку застосовувати некоректно. Бо ціна контрабандної нафти з засрашки на доходи бюджетів в США не впливають взагалі ніяк.

Так, теоретично, коливання ціни на нафту позначаються на ціну бензину на заправках. Але значно сильніше на ту ціну впливають податки всередині США.

Тож інформація в новині - суто про якісь передвиборчі смикання, які до економіки ніякого відношення не мають. А "російське" та "українське" питання використовуються в ситуативних домовленостях.
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08.07.2024 09:01 Ответить
Де це ви вичитали ?
Ціна впливає на дохід нафтовидобувних компаній!

Скільки там працює, а скільки від них годується.
Дурниці не пишіть
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08.07.2024 09:05 Ответить
Ідіотам невідомо, що в США економіка не базується виключно на нафто-газі, як це є в засрашці. Тому провокатори і ідіоти, які перебувають в сенсовій тюрмі засрашки - намагаються на весь світ натягнути те, що для них є нормою - впала ціна нафти - засрашка загнулась від нестачі доходів на 20-30% бюджету. Зросла ціна нафти - засрашка стала набагато більше віддавати олігархам та на війну, а на заправках в 2 рази підскочили ціни. В США федеральний бюджет від нафто-газових доходів практично не залежить. В США в економіці сектор нафто-газу по розміру генерації доходів знаходиться навіть не на другому місці. Тож лобісти нафто-газового сектору економіки стоять в черзі і з заздрістю спостерігають за більш багатими і впливовими лобістами, які "з ноги" відкривають двері конкгресменів та сенаторів, зверхньо попльовуючи на нафто-газовиків...
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08.07.2024 09:32 Ответить
Але все ж стоять у черзі лобістів
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08.07.2024 09:39 Ответить
Як і любителі ***** та комуняцьких ідей. Тому і читаємо отакі новини. Демократія - вона така. Поки суд не заборонить - кожен має право стояти в черзі на прийом до конгресмену!
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08.07.2024 09:57 Ответить
І як він її буде обвалювати?
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08.07.2024 09:10 Ответить
хм. самому цікаво. ) він то любить хвалитися, що коли він був президентом, то це вже було при ньому. тільки він не згадує ще той факт, що ціни нафту і так просіли, оскільки ще був ковід і сукупний попит на нафту був нижчий. Хоча.. в нього хороші ділові зв'язки із саудитами. через них може нагнути ціни на нафту. ну або може обвалити тільки цапам ціни на нафту. наприклад, стелю цін для них із 60 нинішних зробити 40 чи навіть 30 і влупити жорсткі обмеження проти тих тіньових танкерів кацапських, що нинішня адміністрація Білого дому побоюється робити.
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08.07.2024 09:18 Ответить
Це все,що потрібно знати про "пекельні" санкції.
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08.07.2024 08:30 Ответить
хм. до санкцій ще потрібно віднести той факт, що цапи були змушені скупляти в тридорога усі ці старі танкери, щоб сколотити свій тіньовий танкерний флот. їм же ці танкери ніхто не дарував, а продавали. з величезною націнкою, бо кацам вони були дуже треба, щоб і далі возити свою нафту. а це близько 120 таких танкерів. тож санкції працюють таки. і на сьогодні вже проти 20 танкерів ввели санкції. лишилось ще близько 100. якщо зараз різко впаяти ще санкції проти тих остальних 100 танкерів, то тоді точно будуть перебої з поставками нафти на світовому ринку і це призведе до коливання цін. хоча, якщо попрацювати добре із країнами ОПЕК, щоб вони наростили видобуток нафти, щоб замістити цапську нафту, то практично ніяких коливань цін на світовому ринку може і не бути.
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08.07.2024 09:30 Ответить
Сполучені Штати Америки збільшили закупівлі збагаченого урану в Росії. У травні США закупили у РФ понад 91 тонну урану на $209,5 млн. Вашингтон також закупив у Пекіна збагачений уран. США та Китай домовилися продати уран на суму понад 323 мільйони доларів.
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08.07.2024 08:40 Ответить
Байден, їбаш їх *****
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08.07.2024 08:46 Ответить
Підори.
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08.07.2024 09:15 Ответить
об'єднані держави Північної Америки (саме так перекладається usa) вкотре демонструють свою порожність і брехливість
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08.07.2024 09:28 Ответить
Якщо дослівно перекласти - то так. Але америкоїдна англійська тим і відзначається, що одні і ті ж слова мають багато значень. А послухайте їх, америкоїдів, як вони спаплюжили м'яке і приємне звучання справжної англійської, якою розмовляють у Великобританії. Настільки огидно слухати, точно як і рашистів. Таке враження, що в роті у них обрубок члена, який заважає їм нормально спілкуватись
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08.07.2024 09:48 Ответить
в штатах теж є корупція та лобізм , мабуть хтось в білому домі давно сидить на зп кацапів!
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08.07.2024 10:10 Ответить
лицемірна ганьба "демократів"!
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08.07.2024 11:11 Ответить
Видалили правду
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08.07.2024 13:01 Ответить
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08.07.2024 13:03 Ответить
Що це було
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08.07.2024 14:09 Ответить
Так більшість 73% постукала у двері війни.
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08.07.2024 21:16 Ответить
Дед-мопед
Сморчок
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08.07.2024 14:07 Ответить
 
 