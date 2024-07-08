Байдену советуют не вводить санкции против российского "теневого флота" нефтяных танкеров до выборов в ноябре, - The New York Times

В Белом доме опасаются, что новые санкции против России за использование нефтяных танкеров приведут к подорожанию нефти и бензина в стране. И это может навредить предвыборной кампании президента США Джо Байдена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

В Министерстве финансов США предложили новые предложения, направленные на парализацию флота устаревших российских нефтяных танкеров, помогающих обходить предельную цену в $60 за баррель на российскую нефть. Однако, предложение натолкнулось на сопротивление Белого дома.

Однако экономические советники президента США опасаются, что новые меры приведут к подорожанию нефти и, как следствие, - бензина в стране.

Предполагается, что такой шаг негативно повлияет на предвыборную кампанию Байдена. В Белом доме отклонили предложения Минфина, даже когда им представили анализ, который показывает минимальные риски для нефтяного рынка.

Сейчас, по словам нескольких информированных источников издания, предлагаемые санкции в отношении "теневого флота" РФ остаются на рассмотрении.

Напомним, в конце июня США ввели санкции против сети из 50 человек и компаний так называемого "теневого банковского сектора", причастных к поставкам иранских дронов России.

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