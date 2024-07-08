Байдену советуют не вводить санкции против российского "теневого флота" нефтяных танкеров до выборов в ноябре, - The New York Times
В Белом доме опасаются, что новые санкции против России за использование нефтяных танкеров приведут к подорожанию нефти и бензина в стране. И это может навредить предвыборной кампании президента США Джо Байдена.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.
В Министерстве финансов США предложили новые предложения, направленные на парализацию флота устаревших российских нефтяных танкеров, помогающих обходить предельную цену в $60 за баррель на российскую нефть. Однако, предложение натолкнулось на сопротивление Белого дома.
Однако экономические советники президента США опасаются, что новые меры приведут к подорожанию нефти и, как следствие, - бензина в стране.
Предполагается, что такой шаг негативно повлияет на предвыборную кампанию Байдена. В Белом доме отклонили предложения Минфина, даже когда им представили анализ, который показывает минимальные риски для нефтяного рынка.
Сейчас, по словам нескольких информированных источников издания, предлагаемые санкции в отношении "теневого флота" РФ остаются на рассмотрении.
Напомним, в конце июня США ввели санкции против сети из 50 человек и компаний так называемого "теневого банковского сектора", причастных к поставкам иранских дронов России.
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У кого можно купити каперський патент?
Та й не всі, вони не тримають ціни як в деяких країнах...
Це перша країна з видобутку нафти-бензоколонка...
Треба тримати золоту середину, що б і всередині ціни були прийнятні, і на експорті заробляли.
Так, теоретично, коливання ціни на нафту позначаються на ціну бензину на заправках. Але значно сильніше на ту ціну впливають податки всередині США.
Тож інформація в новині - суто про якісь передвиборчі смикання, які до економіки ніякого відношення не мають. А "російське" та "українське" питання використовуються в ситуативних домовленостях.
Ціна впливає на дохід нафтовидобувних компаній!
Скільки там працює, а скільки від них годується.
Дурниці не пишіть
Сморчок