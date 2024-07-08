РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7853 посетителя онлайн
Новости
980 37

Украина уже внедрила 324 стандарта НАТО, - Минобороны

Військові стандарти НАТО в Україні

По состоянию на начало июля 2024 года Министерство обороны, Вооруженные силы и другие составляющие сектора безопасности и обороны Украины внедрили 324 стандарта НАТО. В первом полугодии 2024 года было принято 23 новых стандарта.

Об этом информирует пресс-служба МОУ, передает Цензор.НЕТ.

Внедрение стандартов НАТО предусмотрено Планом приоритетных действий Правительства на 2024 год, заявил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

В рамках пакета Целей партнерства Украина - НАТО нашей стране до 2025 года предложено внедрить 218 стандартов Альянса. По состоянию на июль 2024 года Украина приняла уже 190. Мы выполняем свое домашнее задание по взаимосовместимости с НАТО. Параллельно работаем над реализацией совместных среднесрочных и долгосрочных проектов", - отметил он.

Кроме того, по собственной инициативе Украина внедрила еще 134 стандарта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 50 военных стандартов внедрено в Украине с начала года, - Минобороны

Внедренные стандарты НАТО касаются эксплуатации вооружения и военной техники, безопасности хранения боеприпасов и взрывчатых веществ, управления войсками, применения коммуникационных и информационных систем, качества товаров, инженерного, авиационного и медицинского обеспечения и тому подобное.

Сейчас в НАТО действует 1150 стандартов, которые постоянно пересматриваются и обновляются, отметили в пресс-службе.

"Украина также начинает внедрение стандартов НАТО, предусмотренных Перечнем начальных требований совместимости с НАТО для Украины, подписанным генсеком НАТО", - добавил генерал-лейтенант Гаврилюк.

Читайте также: Более 3 миллионов украинцев обновили учетные данные через приложение Резерв+, ТЦК или ЦПАУ

Автор: 

Гаврилюк (46) Минобороны (9426) НАТО (10096) стандарт (91)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
мародер рєзніков під який стандарт НАТО підпадає?
показать весь комментарий
08.07.2024 09:57 Ответить
+9
324 способи піздінга хіба що. Не думаю, що такі стандарти є в НАТО
показать весь комментарий
08.07.2024 10:08 Ответить
+5
кошерні яйця імператорських пінгвінів?
показать весь комментарий
08.07.2024 10:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
мародер рєзніков під який стандарт НАТО підпадає?
показать весь комментарий
08.07.2024 09:57 Ответить
кошерні яйця імператорських пінгвінів?
показать весь комментарий
08.07.2024 10:05 Ответить
То істинно зелений стандарт. В НАТО таким стандартам аналоговнєт.
показать весь комментарий
08.07.2024 10:09 Ответить
осталось мародеру резникову отрезать яйца за яйца по 17 и все- в нату возьмут
показать весь комментарий
08.07.2024 10:20 Ответить
Опцію "не кради" активували? Для наших - це головний стандарт. Чи його на останок залишать?
показать весь комментарий
08.07.2024 10:04 Ответить
По стандартам НАТО у ТЦК повинна бути форма кольору лайна у рожеву цяточку!
Чому досі не ввели?!
показать весь комментарий
08.07.2024 10:08 Ответить
324 способи піздінга хіба що. Не думаю, що такі стандарти є в НАТО
показать весь комментарий
08.07.2024 10:08 Ответить
Там теж є. Неодноразово були в пресі статті про "кавоварки по ціні бомбардувальника"
показать весь комментарий
08.07.2024 10:44 Ответить
поділишся посиланням?
показать весь комментарий
09.07.2024 01:03 Ответить
Може тобі ще відеоогляд про російсько-турецьку війну надати?
Давно це було. Спробував знайти, але зараз вся новинна стрічка забита нашими "досягненнями".
Про це писали ще в 90-х роках. Про корумпованість при закупках озброєнь (і дійсно побутової техніки) лише сліпий/глухий тоді не чув. І там це були не скромні мільйони, як у нас. У Пентагона був дуже щедрий бюджет. А коли союз розвалився (ворог №1), все це лайно у них і поперло на поверхню, тому що почали рахувати гроші.
показать весь комментарий
09.07.2024 08:45 Ответить
пи.діти не мішки совати, так байкарю?
показать весь комментарий
09.07.2024 08:52 Ответить
Тобі видніше мабуть.
показать весь комментарий
09.07.2024 08:58 Ответить
мабуть, якщо за власні слова відповідаю.
показать весь комментарий
09.07.2024 09:01 Ответить
Якщо цікавить корупція у "найчеснішому" Міністерстві оборони США, то будь ласка, ось тобі https://www.rbc.ua/ukr/news/v-ssha-razgoraetsya-skandal-iz-za-korruptsionnyh-zakupok-pentagonom-19112014094100 посилання . Про "кавоварки по ціні бомбардувальника" теж колись було. Якщо ти цього не читав або забув, то це твої власні проблеми (це дійсно було дуже давно).
Будеш і далі сумніватися в наявності корупції серед військових НАТО? (що і потрібно було довести) Тоді ти просто наївна людина
показать весь комментарий
09.07.2024 10:23 Ответить
тебе зациклило?"кавоварки по ціні бомбардувальника" ... А посилання на 14-ий рік і в такому специфічному сегменті, така собі інфа, якщо б ти сам перечитував?
показать весь комментарий
12.07.2024 11:59 Ответить
Ти такий кумедний
З триденного запою вийшов? Поздоровляю! 😂
показать весь комментарий
12.07.2024 12:31 Ответить
брехунець, а інших причин у тебе не існує?
показать весь комментарий
12.07.2024 12:39 Ответить
09.07.2024 01:03

поділишся посиланням?
Здається, вже пора...
Посилаю тебе, іг шу
показать весь комментарий
12.07.2024 12:45 Ответить
придуркувате, та мені якось байка на твою тупорилість.
показать весь комментарий
12.07.2024 12:49 Ответить
"байка"? Хм, а мені здалося, що ти вже вийшов з запою. Ну що ж, я помилився
показать весь комментарий
12.07.2024 13:00 Ответить
тупорилий, далі хизуєшся своєю обмеженістю?
показать весь комментарий
12.07.2024 13:04 Ответить
Чогось не знаєш ти, але обмеженими ти вважаєш інших?
показать весь комментарий
12.07.2024 13:16 Ответить
я знаю, що нічого не знаю, але все залежить із ким порівнювати, якщо з таким сяйвом розуму як ти- стверджую, що ти обмежений.
показать весь комментарий
13.07.2024 10:24 Ответить
О, ти знову опохмелився і одразу в бій? 😂
Прощавай, "мислитель"
показать весь комментарий
13.07.2024 10:36 Ответить
"Кому що, а курці - просо" ===>>>
показать весь комментарий
13.07.2024 10:40 Ответить
Без зміни стандарту *совок* в навчальних центрах,всі інші під великим ???.
показать весь комментарий
08.07.2024 10:09 Ответить
А перед цим скільки стандартів прийнятих при ''Пороху'' пох*рили?
показать весь комментарий
08.07.2024 10:12 Ответить
Стандартів дофіга - толку ніфіга. Як і з "безпековими угодами".
показать весь комментарий
08.07.2024 10:14 Ответить
Самое главное вранье изначально про стандарты НАТО что обошлось нам тысячими погибших это почти полное отсуствие минометов в начале вторжения.Отделение и взвод изначально американцы формировали исходя из опыта вермахта а там каждый взвод имел 4 пулемета и один легкий миномет и батарею из 6 тяжелых минометоа на батальон.
А у нас минометы начали заказывать только год назад и то в десять раз меньше чем надо а про выпуск дешевых мин которые стоят 300-400 евро против 2-8тясяч за снаряд вообще промолчу.
показать весь комментарий
08.07.2024 10:15 Ответить

показать весь комментарий
08.07.2024 10:23 Ответить
Да ви шо!!!! А ната про це знає?
показать весь комментарий
08.07.2024 10:32 Ответить
Краще вже б мовчали...
показать весь комментарий
08.07.2024 10:39 Ответить
Соляру красти перестали?
показать весь комментарий
08.07.2024 11:30 Ответить
Яйця по 17 грн, це ж не стандарт НАТО.
показать весь комментарий
08.07.2024 11:44 Ответить
Розкрадання, бусифікація, викрадення людей, примус, психологічний тиск, насилля - это такие стандарты НАТО пид*арок?
показать весь комментарий
08.07.2024 12:38 Ответить
це повна туфта, оці заяви. Стандартів нато більше тисячі і можливості для маніпуляций повно.

так STANAG 2594 післяопераційний аналіз,

STANAG 2150 підготовка офіцерів,

STANAG 2021 стандарти логістики та постачання досі не впроваджені,

але впроваджені наприклад стандарти для морських десантних операцій або екостандарт для таборів під час операцій НАТО(STANAG 2582 Ed. 2 /AJEPP-2 Ed. A), усілякі стандарти які звичайно потрібні але не першочергові, як то стандарти одягу(що доречі смішно враховуючі що бійці самотужки купують часом навіть плитотоски).
показать весь комментарий
08.07.2024 14:16 Ответить
Генерал Гаврилюк відзвітував красиво. А що насправді? А насправді усе дуууже мрачно. Совок квітне буйним цвітом...
показать весь комментарий
08.07.2024 23:31 Ответить
 
 