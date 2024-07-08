Украина уже внедрила 324 стандарта НАТО, - Минобороны

По состоянию на начало июля 2024 года Министерство обороны, Вооруженные силы и другие составляющие сектора безопасности и обороны Украины внедрили 324 стандарта НАТО. В первом полугодии 2024 года было принято 23 новых стандарта.

Об этом информирует пресс-служба МОУ, передает Цензор.НЕТ.

Внедрение стандартов НАТО предусмотрено Планом приоритетных действий Правительства на 2024 год, заявил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

В рамках пакета Целей партнерства Украина - НАТО нашей стране до 2025 года предложено внедрить 218 стандартов Альянса. По состоянию на июль 2024 года Украина приняла уже 190. Мы выполняем свое домашнее задание по взаимосовместимости с НАТО. Параллельно работаем над реализацией совместных среднесрочных и долгосрочных проектов", - отметил он.

Кроме того, по собственной инициативе Украина внедрила еще 134 стандарта.

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Внедренные стандарты НАТО касаются эксплуатации вооружения и военной техники, безопасности хранения боеприпасов и взрывчатых веществ, управления войсками, применения коммуникационных и информационных систем, качества товаров, инженерного, авиационного и медицинского обеспечения и тому подобное.

Сейчас в НАТО действует 1150 стандартов, которые постоянно пересматриваются и обновляются, отметили в пресс-службе.

"Украина также начинает внедрение стандартов НАТО, предусмотренных Перечнем начальных требований совместимости с НАТО для Украины, подписанным генсеком НАТО", - добавил генерал-лейтенант Гаврилюк.

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