Украина уже внедрила 324 стандарта НАТО, - Минобороны
По состоянию на начало июля 2024 года Министерство обороны, Вооруженные силы и другие составляющие сектора безопасности и обороны Украины внедрили 324 стандарта НАТО. В первом полугодии 2024 года было принято 23 новых стандарта.
Об этом информирует пресс-служба МОУ, передает Цензор.НЕТ.
Внедрение стандартов НАТО предусмотрено Планом приоритетных действий Правительства на 2024 год, заявил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.
В рамках пакета Целей партнерства Украина - НАТО нашей стране до 2025 года предложено внедрить 218 стандартов Альянса. По состоянию на июль 2024 года Украина приняла уже 190. Мы выполняем свое домашнее задание по взаимосовместимости с НАТО. Параллельно работаем над реализацией совместных среднесрочных и долгосрочных проектов", - отметил он.
Кроме того, по собственной инициативе Украина внедрила еще 134 стандарта.
Внедренные стандарты НАТО касаются эксплуатации вооружения и военной техники, безопасности хранения боеприпасов и взрывчатых веществ, управления войсками, применения коммуникационных и информационных систем, качества товаров, инженерного, авиационного и медицинского обеспечения и тому подобное.
Сейчас в НАТО действует 1150 стандартов, которые постоянно пересматриваются и обновляются, отметили в пресс-службе.
"Украина также начинает внедрение стандартов НАТО, предусмотренных Перечнем начальных требований совместимости с НАТО для Украины, подписанным генсеком НАТО", - добавил генерал-лейтенант Гаврилюк.
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Чому досі не ввели?!
Давно це було. Спробував знайти, але зараз вся новинна стрічка забита нашими "досягненнями".
Про це писали ще в 90-х роках. Про корумпованість при закупках озброєнь (і дійсно побутової техніки) лише сліпий/глухий тоді не чув. І там це були не скромні мільйони, як у нас. У Пентагона був дуже щедрий бюджет. А коли союз розвалився (ворог №1), все це лайно у них і поперло на поверхню, тому що почали рахувати гроші.
Будеш і далі сумніватися в наявності корупції серед військових НАТО? (що і потрібно було довести) Тоді ти просто наївна людина
З триденного запою вийшов? Поздоровляю! 😂
поділишся посиланням?
Здається, вже пора...
Посилаю тебе, іг шу
Прощавай, "мислитель"
А у нас минометы начали заказывать только год назад и то в десять раз меньше чем надо а про выпуск дешевых мин которые стоят 300-400 евро против 2-8тясяч за снаряд вообще промолчу.
так STANAG 2594 післяопераційний аналіз,
STANAG 2150 підготовка офіцерів,
STANAG 2021 стандарти логістики та постачання досі не впроваджені,
але впроваджені наприклад стандарти для морських десантних операцій або екостандарт для таборів під час операцій НАТО(STANAG 2582 Ed. 2 /AJEPP-2 Ed. A), усілякі стандарти які звичайно потрібні але не першочергові, як то стандарти одягу(що доречі смішно враховуючі що бійці самотужки купують часом навіть плитотоски).